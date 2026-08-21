Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

21.8.2026 15:48:19 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

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Kuvituskuva
Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 21.8.2026

Turvetuotantoaluepalo, Peräkankaantie, Multia

Multian Peräkankaantiellä on syttynyt tulipalo turveaumassa. Palo on saatu rajattua ja pelastustoiminta käynnissä. 

Lisätietoja: klo 17:00 jälkeen päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112

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Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote20.8.2026 19:33:59 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 20.08.2026 Ihmisen pelastaminen vedestä, Luulunlahti Laukaa Kaksi ihmistä joutui veden varaan Luulunlahdessa Laukaassa. Soutuvene oli kaatunut, jolloin kaksi kyydissä ollutta aikuista joutuivat veden varaan. Sivulliset soittivat asiasta hätäkeskukseen. Pelastuslaitoksen tullessa paikalle sivulliset olivat lähteneet kahdella soutuveneellä pelastamaan veden varaan joutuneita. Sivulliset aloittivat pelastustoimet, ja paikalle saapuneet pelastuslaitoksen pintapelastajat varmistivat turvallisen rantautumisen. Veden varaan joutuneet saatiin turvallisesti rantaan. Ensihoito tarkistaa henkilöiden voinnin. Lisätietoja: klo 20.30 jälkeen päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote19.8.2026 21:31:55 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 19.8.2026 Onnettomuustiedote (tieliikenneonnettomuus, keskisuuri, myllymäentie, Keuruu) Kahden kuorma-auton nokkakolari. Osallisia 2 henkilöä, joista toinen loukkaantunut lievästi ja oli puristuksissa ajoneuvossa. Toisen ajoneuvon kuljettaja ei loukkaantunut. Tarkempi paikka myllymäentiellä noin 500m sarakankaantien eteläpuolella. Tie suljettu liikenteeltä pelastustoimien ajan ja avatttiin liikenteelle 21.30. Liikennehaitan kestosta ei ole arviota. Pelastushenkilöstö irroitti puristuksissa olleen kuljettajan. Paikalla yhteensä 5 pelastuslaitoksen yksikköä. Poliisi tutkii tarkemmin onnettomuuden syitä. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112

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