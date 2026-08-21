Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
21.8.2026 16:40:43 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Jatkotiedote Multian turvetuotantoalueen paloon:
Peräkankaantiellä noin 100x40m turveaumassa syttyi tulipalo. Ilmoitus palosta tuli sääsatelliitista. Kohteessa tilanne hallinnassa ja aumaa raivataan kaivinkoneella sekä kastellaan. Ei henkilövahinkoja.
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Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
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Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote21.8.2026 15:48:19 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 21.8.2026 Turvetuotantoaluepalo, Peräkankaantie, Multia Multian Peräkankaantiellä on syttynyt tulipalo turveaumassa. Palo on saatu rajattua ja pelastustoiminta käynnissä. Lisätietoja: klo 17:00 jälkeen päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote20.8.2026 19:33:59 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 20.08.2026 Ihmisen pelastaminen vedestä, Luulunlahti Laukaa Kaksi ihmistä joutui veden varaan Luulunlahdessa Laukaassa. Soutuvene oli kaatunut, jolloin kaksi kyydissä ollutta aikuista joutuivat veden varaan. Sivulliset soittivat asiasta hätäkeskukseen. Pelastuslaitoksen tullessa paikalle sivulliset olivat lähteneet kahdella soutuveneellä pelastamaan veden varaan joutuneita. Sivulliset aloittivat pelastustoimet, ja paikalle saapuneet pelastuslaitoksen pintapelastajat varmistivat turvallisen rantautumisen. Veden varaan joutuneet saatiin turvallisesti rantaan. Ensihoito tarkistaa henkilöiden voinnin. Lisätietoja: klo 20.30 jälkeen päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote20.8.2026 05:37:36 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos ilmoitti 19.8.2026, että Sakarinmäen kota tuhoutui tulipalossa Nelostiellä Jyväskylässä. Palo ei levinnyt merkittävästi maastoon, mutta rakennuksen vieressä aluskasvillisuutta paloi. Paikalla oli neljä pelastusyksikköä. Poliisi tutkii syttymissyytä.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote19.8.2026 21:31:55 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 19.8.2026 Onnettomuustiedote (tieliikenneonnettomuus, keskisuuri, myllymäentie, Keuruu) Kahden kuorma-auton nokkakolari. Osallisia 2 henkilöä, joista toinen loukkaantunut lievästi ja oli puristuksissa ajoneuvossa. Toisen ajoneuvon kuljettaja ei loukkaantunut. Tarkempi paikka myllymäentiellä noin 500m sarakankaantien eteläpuolella. Tie suljettu liikenteeltä pelastustoimien ajan ja avatttiin liikenteelle 21.30. Liikennehaitan kestosta ei ole arviota. Pelastushenkilöstö irroitti puristuksissa olleen kuljettajan. Paikalla yhteensä 5 pelastuslaitoksen yksikköä. Poliisi tutkii tarkemmin onnettomuuden syitä. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote19.8.2026 20:31:04 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos raportoi rakennuspaloa Jyväskylässä Piippukadulla, jossa kerrostalohuoneistossa paloi muovinen leipäpussi hellalla. Rakenteet säästyivät vaurioilta, ja asunto on asuinkelpoinen. Pelastuslaitos hoiti tilanteen yhdellä yksiköllä. Henkilövahinkoja ei syntynyt.
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