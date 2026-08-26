Oululainen tutkimus on mukana Suomen paviljongin näyttelyssä Venetsian arkkitehtuuribiennaalissa 2027
29.8.2026 11:00:00 EEST | Oulun yliopisto | Tiedote
Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikkö on Archinfon kumppani maailman arvostetuimmassa arkkitehtuuritapahtumassa. Kumppanuus julkistetaan osana Oulussa järjestettävää Alvar Aalto -viikkoa elokuun viimeisenä lauantaina, jota on jo parinsadan vuoden ajan vietetty Suomessa kesän päätösjuhla venetsialaisina. Media on tervetullut tilaisuuteen.
Median edustajat ovat tervetulleita kumppanuuden julkistustilaisuuteen lauantaina 29.8. klo 11 Oulun AaltoSiiloon. Lue lisää alta.
Suomen näyttely seuraavassa Venetsian arkkitehtuuribiennaalissa syntyy tutkitun tiedon ja arkkitehtuurinäyttelyn vuoropuhelusta.
"Haluamme Archinfossa tehdä näkyväksi Suomessa tehtävää korkealaatuista arkkitehtuuritutkimusta, eikä Venetsian arkkitehtuuribiennaalia näkyvämpää alustaa tälle ole. Oulun yliopisto on luonteva kumppani, kun haluamme tuoda pohjoista tutkimusta kansainväliseen tietoisuuteen”, sanoo Archinfon toiminnanjohtaja Katarina Siltavuori.
Archinfo vastaa Suomen paviljongin näyttelyistä Venetsian arkkitehtuuribiennaalissa opetus- ja kulttuuriministeriön nimittämänä komissaarina. Vastaavanlaista näyttelykumppanuutta yliopiston kanssa ei ole aiemmin tehty.
“Arkkitehtuurin tutkimuksessa yhdistyvät yhteiskunnallinen tarkastelu ja alan kehittäminen teorian ja käytännön näkökulmista. Valikoitumisemme Suomen paviljongin kumppaniksi on osoitus huippututkimuksemme arvostuksesta niin kotimaassa kuin kansainvälisesti”, sanoo Oulun yliopiston vararehtori Mirja Illikainen.
Suomen paviljongin näyttelyn kuratoi arkkitehti, kuraattori Kaisa Karvinen. Kuratointityön ohella hän valmistelee väitöskirjaa Oulun yliopistoon ja tekee erillistä apurahatutkimusta arkkitehtuurinäyttelyistä merkitysten ja tiedon tuotannon välineenä.
“Olen pohtinut töissäni tutkimuksen ja arkkitehtuurinäyttelyiden välisiä yhteyksiä. Oulun yliopistosta saamani oppi tutkimuksen tekemisestä on tukenut työskentelyäni kuraattorina näyttelyiden parissa”, Kaisa Karvinen sanoo.
Yhteistyö Oulun yliopiston kanssa sisältää myös opetus- ja julkaisusisältöjä. Syksyllä 2026 arkkitehtuurin yksikkö järjestää kurssin, johon osallistuvat opiskelijat voivat hakea harjoittelijoiksi vuoden 2027 biennaaliin.
“Tutkijan tekemä työ jää usein vain asiaan vihkiytyneen yleisön tietoisuuteen. Yhteistyö biennaalihankkeessa tarjoaa hienon mahdollisuuden saada tätä työtä ja tärkeitä, ajankohtaisia tutkimusteemoja esille maailman suurimpaan arkkitehtuuritapahtumaan – ja samalla tutustuttaa opiskelijoitammekin kansainvälisten näyttelyiden maailmaan”, sanoo apulaisprofessori Henrika Pihlajaniemi Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksiköstä.
Pihlajaniemi johtaa parhaillaan käynnissä olevaa Euroopan-laajuista Art of Darkness -tutkimushanketta. Lue lisää Oulun yliopiston koordinoimasta hankkeesta tästä.
Seuraava Venetsian arkkitehtuuribiennaali on avoinna yleisölle 8.5.–23.11.2027. Joka toinen vuosi järjestettävässä biennaalissa vierailee puolen vuoden aikana yli 300 000 kävijää. Suomen paviljongin näyttelyyn odotetaan 150 000 kävijää.
Julkistustilaisuus 29.8. klo 11 Oulussa
Median edustajat ovat tervetulleita kumppanuuden julkistustilaisuuteen AaltoSiiloon lauantaina 29.8. klo 11–12 (Alvar Aallon katu 5, Oulu). Ilmoittaudu tästä.
Archinfon järjestämässä tilaisuudessa kuraattori Kaisa Karvinen keskustelee Oulun yliopiston tutkijoiden Henrika Pihlajaniemen ja Jenni Hakovirran kanssa tutkimuksen ja arkkitehtuurinäyttelyiden välisestä yhteydestä.
Julkistustilaisuus on osa Alvar Aalto -viikon Päivä Meri-Toppilassa -yleisötapahtumaa, katso koko ohjelma tästä.
Suomen paviljonki Venetsian arkkitehtuuribiennaalissa
Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfo on vastannut Suomen paviljongin arkkitehtuurinäyttelyistä vuodesta 2018 lähtien. Vuonna 1956 Venetsian Giardini-puistoon valmistunut pieni puurakennus on Alvar Aallon suunnittelema ja yksi biennaalin tunnetuimmista paviljongeista. Lue lisää Archinfon verkkosivuilta tästä.
Yhteyshenkilöt
Henrika Pihlajaniemi, apulaisprofessori, Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikkö, 040 708 9865, Henrika.Pihlajaniemi@oulu.fi
Katarina Siltavuori, toiminnanjohtaja, Archinfo, 050 599 2510, katarina.siltavuori@archinfo.fi
Kaisu KoivumäkiViestintäasiantuntija, FT
Tiedeviestintä: luonnontieteet, vety-, teräs- ja vesitutkimus
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Tietoja julkaisijasta
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