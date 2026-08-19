Aviador Kustannus

Runokokoelma Auringonselkä muuttaa sanoiksi asioita, joihin sanat eivät meinaa riittää

25.8.2026 10:00:00 EEST | Aviador Kustannus | Tiedote

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Auringonselkä (Kansi: Iiris Kallunki) ja Saaga Suonvieri (Kuva: Ari Haimi)
Auringonselkä (Kansi: Iiris Kallunki) ja Saaga Suonvieri (Kuva: Ari Haimi)

Saaga Suonvierin runokokoelma Auringonselkä on julkaistu Aviador Kustannuksen kustantamana. 

Auringonselkä on runoteos menettämisen eri tavoista ja vaiheista, haurastuvasta muistista ja isovanhemmista. Teos kertoo siitä alueesta, jossa ei ole varma voiko vielä sanoa tuntevansa toisen: Lapsuuden kesistä, hyönteisistä, viimeisinä seisovista puista. Orvosta karitsasta, siskosta ja muistoista, jotka muuttuvat jokaisesta kosketuksesta.

Tekohampaat mukissa tiskialtaan reunalla
kuin näkisi jotain mitä ei pitäisi, sisäelimen

miten kaikki talviyössä
niin hiljaa

vaellan mökin huoneissa, etsin
peiton kahinaa, unen
asentoa

metsässä pöllö näkee
lumenalaisen saaliin
lentää kuin hiljaisuus

voiko ajatella
hellä hyräily, radiokanavan hakeminen
hellalla kiehuva teevesi, nämä huoneet
joissa sukupolvet kulkevat toistensa halki

voiko ajatella saapuvan
pehmein askelin
ilman hampaita

Saaga Suonvieri on lauluntekijä ja runoilija, jonka juuret ovat Torniossa ja Savossa. Hän julkaisee musiikkia ja keikkailee artistinimellä Saaga. Auringonselkä on hänen toinen runokirjansa.

SUONVIERI, SAAGA : Auringonselkä
96 sivua
ISBN 9789523815308
Nidottu, pehmeäkantinen
Ilmestymisaika: Elokuu 2026

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Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt voi lähettää Jarkko Malille osoitteeseen jarkko@aviador.fi. Haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista pyydämme esittämään Aviadorin tiedottaja Miksu Väkiparralle.

Avainsanat

kirjallisuusAviador Kustannuskotimainen runousrunokirjasuomalaiset runoilijat

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Kuvat

Auringonselkä (Iiris Kallunki)
Auringonselkä (Iiris Kallunki)
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Saaga Suonvieri (Ari Haimi)
Saaga Suonvieri (Ari Haimi)
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Tietoa julkaisijasta

Aviador Kustannus
Suotie 15
05200 RAJAMÄKI

http://www.aviador.fi

Aviador Kustannus on kotimainen kustantamo, joka julkaisee kauno- ja tietokirjallisuutta. Valikoimiimme kuuluvat niin klassikot kuin nykykirjallisuuskin, musiikkikirjat sekä käännökset vähän huomioiduilta kielialueilta – kotimaista laatuproosaa ja runoutta unohtamatta.

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