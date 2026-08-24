Väitös: Uniapneaa voi hoitaa nielurisaleikkauksella

Uniapnea on yksi kansantautejamme, jonka esiintyvyys on kasvussa. Hoitamaton uniapnea altistaa muun muassa sydän- ja verisuonitaudeille, aineenvaihduntahäiriöille sekä mielenterveysongelmille.

Turun yliopiston väitöskirjatutkimuksessa tarkasteltiin aikuisten nielurisojen liikakasvun esiintyvyyttä, nielurisaleikkausten komplikaatioita, nielurisaleikkauksen pitkäaikaistehoa uniapnean hoidossa sekä uudenlaista, säästävämpää nielurisaleikkausta uniapnean hoidossa aikuisilla.

Lapsilla unenaikaiset hengityshäiriöt johtuvat useimmiten suurentuneista nielurisoista, ja nielurisaleikkaus on lapsilla todistetusti tehokas ja kansalaistenkin keskuudessa hyvin jo tunnettu hoito. Tavallisimmin nielurisat kuitenkin pienenevät murrosiän jälkeen.

Nielurisaleikkaus on vähän käytetty, hyväksytty uniapnean hoitomuoto myös aikuisilla, joiden nielurisat ovat jääneet suureksi, mutta etenkin sen pitkäaikaistehoa on tutkittu vähän. Lisäksi lapsilla on nykyään siirrytty lähes kokonaan kivuttomampaan ja turvallisempaan nielurisojen osapoistoon, jota ei juurikaan oltu vielä tutkittu aikuisilla.

Nielurisojen koko keskeistä

Tutkimuksen perusteella aikuisten nielurisojen liikakasvu on harvinaista, ja sen vuoksi se saattaa jäädä tunnistamatta uniapneapotilaita hoitavilta lääkäreiltä. Tutkimuksessa nielurisaleikkausten vakavien komplikaatioiden todettiin olevan hyvin harvinaisia.

– Nielurisaleikkaus on tavanomainen toimenpide, joka saattaa jopa parantaa uniapnean kokonaan aikuisilla, joilla on hyvin suuret nielurisat. Omien nielurisojensa koon saattaa pystyä jopa itse tarkistamaan kotona esimerkiksi matkapuhelimen kameran ja peilin avulla. Jos nielurisat vaikuttavat suurilta, kannattaa asiasta kysyä erikseen lääkäriltä, väitöskirjatutkija Henrik Sjöblom sanoo.

Tutkimuksen perusteella nielurisaleikkauksen pitkäaikaisteho vaikuttaa olevan hyvä. Lapsilla jo yleisesti käytössä olevan säästävämmän menetelmän tulokset aikuisillakin saattavat vastata perinteistä kivuliaampaa, nielurisat kokonaan poistavaa leikkausta.

– Koska säästävämpää leikkausta tehdään jo yleisesti lapsille kaikkialla Suomessa, voidaan tutkimustuloksia soveltaa välittömästi kaikissa nielurisaleikkauksia tekevissä yksiköissä, Sjöblom kertoo.

Väitöstilaisuus perjantaina 4. syyskuuta

LL Henrik Sjöblom esittää väitöskirjansa ”Treatment of adult obstructive sleep apnoea with tonsillectomy” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 4.9.2026 klo 12.00 (TYKS, T-sairaala, Risto Lahesmaa -sali, Hämeentie 11, Turku).

Yleisön on mahdollista osallistua väitökseen myös etäyhteyden kautta.

Vastaväittäjänä toimii dosentti Harald Hrubos-Strøm (Akershusin yliopistollinen sairaala ja Oslon yliopisto, Norja) ja kustoksena professori Heikki Irjala (TYKS Korvaklinikka ja Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on korva-, nenä-, ja kurkkutautioppi.