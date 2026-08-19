Rinnekotien selvitys: Henkilökunnan toiminnassa ei havaittu puutteita

Selvityksessämme on tarkasteltu muun muassa henkilökuntamme toimintaa, viranomaisyhteydenottoja ja toimintaohjeiden noudattamista.

Selvityksen perusteella henkilökunnan toiminnassa ei ole havaittu virheitä tai laiminlyöntejä. Yksikön henkilöstöresurssi oli mitoituksen mukainen ja paikalla oli kokenut ja tehtäväänsä asianmukaisesti koulutettu ja perehdytetty henkilökunta. Henkilökunta toimi tilanteessa organisaation ohjeiden mukaan.

Niin vammaispalveluissa kuin muissakin palveluissamme hätäkeskukseen ollaan yhteydessä, kun kyseessä on äkillinen tilanne, jossa arviomme mukaan tarvitaan pelastustoimea, poliisia tai ensihoitoa. Tilannearvion tarvittavasta avusta ja avun kiireellisyydestä tekee hätäkeskus.

“Tietyissä vaativissa tilanteissa toimiminen edellyttää esimerkiksi terveydenhuollon erityisosaamista. Henkilökuntamme tehtävä ja vastuu on tunnistaa, milloin oma tuki ei enää riitä ja tarvitaan viranomaisapua”, sanoo Rinnekotien palvelujohtaja Veli-Pekka Karri.

Suunnitelmallista perehdytystä ja koulutusta

Rinnekodeilla henkilöstön osaamista kehitetään suunnitelmallisesti perehdytyksen, jatkuvan koulutuksen ja yhteisten toimintatapojen avulla.

Vammaisten ihmisten asumispalveluissa tarjoamme asiakkaillemme kodin ja heidän tarvitsemaansa yksilöllistä tukea ja ohjausta, jotta asiakkaat voivat elää mahdollisimman omannäköistään elämää. Tavoitteenamme on tukea asiakkaidemme itsemääräämisoikeutta, osallisuutta ja yksilöllistä elämää.

”Yksittäisen asiakkaan terveydentilaan, hoidon tarpeen arviointiin tai muihin henkilökohtaisiin olosuhteisiin liittyvät tiedot ovat salassa pidettäviä. Siksi emme voi julkisuudessa avata kaikkia niitä tietoja, joihin oman toimintamme arvio perustuu, vaikka tapahtumasta on esitetty julkisuudessa erilaisia pohdintoja”, Veli-Pekka Karri sanoo.

Poliisin toiminnan ja voimankäytön arviointiin Rinnekodit ei ota kantaa.

Espoon Lakisto on ennen kaikkea monen kehitysvammaisen ihmisen koti, ja tapahtuma on ymmärrettävästi herättänyt huolta.

”Haluamme, että jokainen alueella asuva voi tuntea olonsa omassa kodissaan turvalliseksi. Siksi huolehdimme nyt erityisesti siitä, että asukkailla on mahdollisuus käsitellä tapahtunutta ja saada tarvitsemansa tuki”, Karri sanoo.

Monipuolisia vammaispalveluja asiakasta kuullen ja kunnioittaen

Espoon Lakiston alueella toimii 14 Rinnekotien vammaispalveluja tarjoavaa yksikköä.

Yksiköt tarjoavat monipuolisia palveluja eri-ikäisille vammaisille henkilöille.

Asiakkaamme oma koti voi olla ryhmäkodissa tai omassa erillisessä asunnossa. Tarvittaessa tukea on tarjolla vuorokauden ympäri.

Kehitysvammaisilla ihmisillä on samat perus- ja ihmisoikeudet kuin kaikilla muillakin. Asiakkaiden liikkumista tai muita perusoikeuksia voidaan rajoittaa vain laissa tarkoin säädetyin perustein.

Itsemääräämisoikeus tarkoittaa jokaisen ihmisen oikeutta määrätä omasta elämästään ja päättää itseään koskevista asioista. Asiakkaalla on oikeus tulla kuulluksi, osallistua päätöksentekoon ja elää omannäköistään elämää.

Lisätiedot:

Yhteiskuntasuhde- ja viestintäjohtaja

Vivikka Richt

Diakonissalaitos-konserni

vivikka.richt@diakonissalaitos.fi

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