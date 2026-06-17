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Helsinki Biennaali 2027 kutsuu tutkimaan Tuntemattomuuksia

25.8.2026 10:00:00 EEST | HAM Helsingin taidemuseo | Tiedote

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Mami Kataokan ja Arja Millerin kuratoima Helsinki Biennaali 2027 kokoaa yhteen visionäärisiä taiteilijoita Suomesta ja ympäri maailmaa. Biennaalin teema on Tuntemattomuudet, ja sen ensimmäinen 12 taiteilijan joukko on nyt julkistettu.

Mami Kataoka ja Arja Miller, vuoden 2027 Helsinki Biennaalin pääkuraattorit. Kuva: HAM / Helsinki Biennaali / Kerttu Malinen.
Mami Kataoka ja Arja Miller, vuoden 2027 Helsinki Biennaalin pääkuraattorit. Kuva: HAM / Helsinki Biennaali / Kerttu Malinen.

Helsinki Biennaali 2027 järjestetään Vallisaaressa, Esplanadin puistossa ja HAM Helsingin taidemuseossa 6.6.–19.9.2027. Biennaali tarjoaa mahdollisuuden kohdata nykytaidetta sekä merellisen luonnon keskellä että urbaanissa ympäristössä.

Maailmassa, jota leimaavat poliittinen kuohunta, ympäristön mullistukset ja syvenevä epävarmuus, neljäs Helsinki Biennaali tutkii tuntemattomuutta uteliaana, ei pelokkaana. Tuntemattomuudet on vuoden 2027 biennaalin kuratoriaalinen teema. Sen kautta tarkastellaan mielikuvituksen ja taiteellisen ajattelun keinon sitä, mikä jää ymmärryksen ulkopuolelle. Biennaali viipyy ratkaisemattoman ja piilossa olevan äärellä. Siinä epävarmuus itsessään voi avautua ihmettelyn, oivallusten ja uusien ajattelutapojen tilana.

Anna Retulaisen uuden teoksen mahdollistaa Tiftö Foundationin tuki. Kuva: HAM / Helsinki Biennaali / Maija Toivanen.

Ensimmäiset taiteilijat julkistettu

Helsinki Biennaali 2027 esittelee noin 45 taiteilijaa ja taiteilijaryhmää. Ensimmäiset julkistetut osallistujat ovat: Ari Bayuaji (Indonesia/Kanada), Tara Donovan (Yhdysvallat), Laurent Grasso (Ranska), Marguerite Humeau (Ranska/ Yhdistynyt kuningaskunta), Matias Karsikas (Suomi), Britta Marakatt-Labba (Sápmi/Ruotsi), Ragnhild May (Tanska), Yoshitomo Nara (Japani), Josefina Nelimarkka (Suomi), Tawatchai Puntusawasdi (Thaimaa) Anna Retulainen (Suomi) ja Jakob Kudsk Steensen (Tanska).

Valitut taiteilijat edustavat monipuolisia työskentelytapoja ja näkökulmia, ja käsittelevät teoksissaan epävarmuutta, mielikuvitusta ja avoimia kysymyksiä. Osa teoksista on Helsinki Biennaalia varten tuotettuja uusia tilausteoksia, jotka jättävät pysyvän jäljen kaupunkiin.

Vallisaari. Kuva: HAM / Helsinki Biennaali / Matti Pyykkö.

Kuratoriaalinen konsepti: kohti tuntematonta

Helsinki Biennaali 2027 pääkuraattorit Mami Kataoka ja Arja Miller lähestyvät tuntematonta monista näkökulmista – muun muassa luonnontieteiden, tähtitieteen, geologian, henkisyyden, mytologian ja abstraktion kautta.

Tässä kontekstissa mielikuvitus ja uteliaisuus nousevat aktiivisiksi tavoiksi kohdata maailma. Biennaali luo tilan ihmettelylle ja yhteiselle pohdinnalle: yleisöä kutsutaan kuvittelemaan sekä näkyvien että näkymättömien maailmojen rakenteita niiden monissa ulottuvuuksissa sekä pohtimaan yhdessä, millaisia tuntemattomia tulevaisuuksia ne voivat pitää sisällään.

”Olemme kutsuneet Tuntemattomuuksien äärelle taiteilijoita, jotka laajentavat käsitystämme siitä, mitä luulemme tietävämme. Samalla he tekevät taiteensa kautta näkyväksi sen, miten me kaikki elävät olennot olemme toisistamme riippuvaisia. Odotamme innolla näiden vielä tuntemattomien teosten kohtaamista ja sitä, miten biennaali vähitellen rakentuu. Luotamme vahvasti taiteen iloon ja uudistavaan voimaan – ja kykyyn kuvitella tulevaisuuksia”, Helsinki Biennaali 2027 pääkuraattorit Mami Kataoka ja Arja Miller toteavat.

Vallisaari. Kuva: HAM / Helsinki Biennaali / Matti Pyykkö.

Biennaali koko kaupungille

Helsinki Biennaali 2027 levittäytyy jälleen laajasti eri puolille kaupunkia ja tarjoaa monia tapoja kokea nykytaidetta sekä luonnon että kaupunkiympäristön keskellä. Vallisaaren saaristoluonnosta Esplanadin puiston julkiseen tilaan ja HAM Helsingin taidemuseon näyttelyihin ulottuva kokonaisuus kutsuu viipymään taiteen parissa omassa tahdissa.

Saavutettavuuteen ja kävijäkokemukseen panostava Helsinki Biennaali on suunniteltu laajalle yleisölle - paikallisista asukkaista kansainvälisiin vieraisiin ja taidealan ammattilaisiin.

Kansainvälinen tapahtuma ammentaa yhteistyöstä                     

Helsinki Biennaali on kansainvälinen nykytaidetapahtuma, jota kehitetään tiiviissä yhteistyössä suomalaisen taidekentän ja kasvavan kansainvälisen kumppaniverkoston kanssa. Biennaali vahvistaa suomalaisten taiteilijoiden ja instituutioiden näkyvyyttä sekä tuo uusia kansainvälisiä näkökulmia Helsinkiin.

Aiempiin biennaaleihin nojaten Helsinki Biennaali 2027 jatkaa pitkäjänteisen perintönsä rakentamista tilausteosten, kumppanuuksien ja vastuullisten tuotantotapojen kautta.

Lisää julkistuksia tulossa

Kaikki taiteilijat, koko ohjelma ja tarkemmat tiedot teoksista ja tapahtumista julkistetaan vuoden 2027 alussa.

Helsinki Biennaali 2027
6.6.–19.9.2027
Vallisaari, Esplanadin puisto ja HAM Helsingin taidemuseo

Avainsanat

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Yhteyshenkilöt

Kuvat

Mami Kataoka ja Arja Miller, vuoden 2027 Helsinki Biennaalin pääkuraattorit. Kuva: HAM / Helsinki Biennaali / Kerttu Malinen.
Mami Kataoka ja Arja Miller, vuoden 2027 Helsinki Biennaalin pääkuraattorit. Kuva: HAM / Helsinki Biennaali / Kerttu Malinen.
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Vallisaari. Kuva: HAM / Helsinki Biennaali / Matti Pyykkö.
Vallisaari. Kuva: HAM / Helsinki Biennaali / Matti Pyykkö.
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Ari Bayuaji. Kuva: Ari Bayuaji.
Ari Bayuaji. Kuva: Ari Bayuaji.
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Tara Donovan. Kuva: William Jess Laird.
Tara Donovan. Kuva: William Jess Laird.
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Laurent Grasso. Kuva: Taiteilijan ja CNCITY Foundationin luvalla.
Laurent Grasso. Kuva: Taiteilijan ja CNCITY Foundationin luvalla.
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Marguerite Humeau teoksessa ”Orisons”, 2023. Kuva: Julia Andréone ja Florine Bonaventure. Kuva taiteilijan ja Black Cube Nomadic Art Museumin luvalla.
Marguerite Humeau teoksessa ”Orisons”, 2023. Kuva: Julia Andréone ja Florine Bonaventure. Kuva taiteilijan ja Black Cube Nomadic Art Museumin luvalla.
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Matias Karsikas. Kuva: Ananya Tanttu.
Matias Karsikas. Kuva: Ananya Tanttu.
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Britta Marakatt-Labba. Kuva: Hans Olof Utsi.
Britta Marakatt-Labba. Kuva: Hans Olof Utsi.
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Ragnhild May. Kuva: Frederik Højfeldt Nielsen.
Ragnhild May. Kuva: Frederik Højfeldt Nielsen.
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Yoshitomo Nara. Kuva: Ryoichi Kawajiri.
Yoshitomo Nara. Kuva: Ryoichi Kawajiri.
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Josefina Nelimarkka. Kuva: Karoliina Bärlund
Josefina Nelimarkka. Kuva: Karoliina Bärlund
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Tawatchai Puntusawasdi. Kuva: Suwat Supachavinswad
Tawatchai Puntusawasdi. Kuva: Suwat Supachavinswad
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Anna Retulainen. Kuva: HAM / Helsinki Biennaali / Maija Toivanen.
Anna Retulainen. Kuva: HAM / Helsinki Biennaali / Maija Toivanen.
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Jakob Kudsk Steensen. Kuva: Malthe Folke Ivarsson.
Jakob Kudsk Steensen. Kuva: Malthe Folke Ivarsson.
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Vallisaari. Kuva: HAM / Helsinki Biennaali / Matti Pyykkö.
Vallisaari. Kuva: HAM / Helsinki Biennaali / Matti Pyykkö.
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Esplanadin puisto. Kuva: Helsinki Partners / Lauri Rotko.
Esplanadin puisto. Kuva: Helsinki Partners / Lauri Rotko.
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HAM Helsingin taidemuseo. Kuva: HAM / Helsinki Biennaali.
HAM Helsingin taidemuseo. Kuva: HAM / Helsinki Biennaali.
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Linkit

Helsinki Biennaali on kahden vuoden välein toteutuva kansainvälinen nykytaidetapahtuma, joka järjestetään neljättä kertaa 6.6.–19.9.2027. Biennaalin kuratoinnista ja tuotannosta vastaa HAM Helsingin taidemuseo. 

Helsinki Biennaalin vuosien 2025–2027 merkittävin tukija on Jane ja Aatos Erkon Säätiö. Vuoden 2027 Helsinki Biennaalin tuotantoa tukee lisäksi Tiftö Foundation. Helsinki Biennaali tekee tiivistä yhteistyötä Helsingin kaupungin ja Metsähallituksen kanssa.  Helsinki Biennaalin Preview-ohjelma toteutetaan yhteistyössä Frame Contemporary Art Finlandin ja pääkaupunkiseudun kuvataidetoimijoiden kanssa.

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