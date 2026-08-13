Pikakommentti: Talouskasvu ei vielä näy laajasti työmarkkinoilla
25.8.2026 09:12:41 EEST | Pellervon taloustutkimus PTT | Tiedote
Työllisyyden lasku on hidastunut, mutta vielä työmarkkinoilla ei ole näkyvissä selvää käännettä, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT:n vanhempi ekonomisti Henna Busk tuoreita tilastoja.
Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 15–74-vuotiaita työllisiä oli vuoden 2026 heinäkuussa yhtä paljon kuin vuosi sitten. Saman ikäisiä työttömiä oli 20 000 enemmän vuoden takaiseen verrattuna. 15–64-vuotiaiden työllisyysasteen trendiluku oli 70,4 %. 15–74-vuotiaiden työttömyysasteen trendiluku oli 10,5 %.
”Työllisyys ei enää merkittävästi heikkene ja mahdollista on, että työttömyyshuippu olisi jo nähty. Kovin vahvasti Suomen talouskasvu ei työmarkkinoilla kuitenkaan vielä näy, ja työttömyysaste on yhä korkea”, arvioi Busk.
Buskin mukaan taustalla vaikuttaa se, että talouskasvu ei vielä ole laaja-alaisesti lisännyt työvoiman kysyntää. Palvelualoilla työvoiman kysyntä on edelleen heikkoa, ja rakennusalalla kehitys on kaksijakoista: asuntoja rakennetaan erittäin vähän, mutta datakeskushankkeita on runsaasti.
Pitkäaikaistyöttömien määrä on yhä kasvanut, mikä oli odotettavissa. Pitkäaikaistyöttömiä oli heinäkuussa yli 140 000. Talouskasvu ei yksin riitä kääntämään pitkäaikaistyöttömyyttä laskuun, vaan tukitoimia tarvitaan.
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Yhteyshenkilöt
Henna Buskvanhempi ekonomistiPellervon taloustutkimus PTT ryPuh:040 164 8136henna.busk@ptt.fi
Tietoja julkaisijasta
Pellervon taloustutkimus PTT on soveltavaa taloustutkimusta ja talousennusteita tekevä riippumaton tutkimuslaitos. Perinteisiä vahvoja tutkimusalueitamme ovat kansantalous, maa- ja elintarviketalous, metsä- ja ympäristötalous sekä asuntomarkkinat. Erityisosaamistamme on talouden ilmiöiden alueellinen tarkastelu.
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