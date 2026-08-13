Pikakommentti: Talouskasvu ei vielä näy laajasti työmarkkinoilla

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 15–74-vuotiaita työllisiä oli vuoden 2026 heinäkuussa yhtä paljon kuin vuosi sitten. Saman ikäisiä työttömiä oli 20 000 enemmän vuoden takaiseen verrattuna. 15–64-vuotiaiden työllisyysasteen trendiluku oli 70,4 %. 15–74-vuotiaiden työttömyysasteen trendiluku oli 10,5 %.

”Työllisyys ei enää merkittävästi heikkene ja mahdollista on, että työttömyyshuippu olisi jo nähty. Kovin vahvasti Suomen talouskasvu ei työmarkkinoilla kuitenkaan vielä näy, ja työttömyysaste on yhä korkea”, arvioi Busk.

Buskin mukaan taustalla vaikuttaa se, että talouskasvu ei vielä ole laaja-alaisesti lisännyt työvoiman kysyntää. Palvelualoilla työvoiman kysyntä on edelleen heikkoa, ja rakennusalalla kehitys on kaksijakoista: asuntoja rakennetaan erittäin vähän, mutta datakeskushankkeita on runsaasti.

Pitkäaikaistyöttömien määrä on yhä kasvanut, mikä oli odotettavissa. Pitkäaikaistyöttömiä oli heinäkuussa yli 140 000. Talouskasvu ei yksin riitä kääntämään pitkäaikaistyöttömyyttä laskuun, vaan tukitoimia tarvitaan.