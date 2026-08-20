Into Kustannus

Sota ei pääty rauhansopimukseen – se jatkuu kehossa

26.8.2026 07:45:00 EEST | Into Kustannus | Tiedote

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Jessi Jokelaisen Epigenesis on omaelämäkerrallinen sarjakuvateos, joka seuraa sitä, mitä sota jättää jälkeensä, kun aseet vaikenevat ja arki alkaa. Jokelainen lähestyy aihetta omien isovanhempiensa tarinoiden ja elämänkokemuksensa kautta. Sotatraumat eivät kadonneet jälleenrakennuksen myötä, vaan siirtyivät mielissä ja kehoissa eteenpäin sukupolvelta toiselle.

Epigenesis on samaan aikaan henkilökohtainen ja laajasti yhteiskunnallinen teos. Yksityisestä kokemuksesta avautuu näkymä kysymyksiin, jotka koskevat meitä kaikkia: miten traumat periytyvät, miten ne näkyvät 2020-luvun Suomessa ja mitä vahvat yhteiskunnan rakenteet, hoiva, koulutus ja toimivat palvelut voivat tehdä niiden vaikutusten neutraloimiseksi. Oman kokemuksensa rinnalle Jokelainen tarjoaa kattavasti tutkimustietoa.

"Teos kuvaa hienosti Suomen sotahistorian psyykkisiä seurauksia." – Helsingin Sanomat

Epigenesis on nyt saatavissa kirjakaupoista, ja e-kirjana lukuaikapalveluista. Jokelainen kertoo kirjasta tänään 26.8. klo 17 Rosebud Postitalossa Helsingissä ja lauantaina 29.8. klo 18 Kulttuuritalo Valveella Oulussa.

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Jessi Jokelainen on oululainen kansanedustaja, kaupunginvaltuutettu ja sarjakuvataiteilija. Häntä ajaa palava halu muuttaa maailmaa paremmaksi paikaksi elää. Jokelaisen edellinen sarjakuvateos Femokratia (2024) sai kiittäviä arvioita ja oli myyntimenestys.

Avainsanat

Into Kustannuskirjakirjallisuustraumatsotasarjakuva

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Kuvat

Epigenesis (Into, 2026)
Epigenesis (Into, 2026)
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Jessi Jokelainen. Kuva: Pavel Tahkovuori
Jessi Jokelainen. Kuva: Pavel Tahkovuori
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Into Kustannus

Into Kustannus on vuonna 2007 perustettu rohkea ja riippumaton suomalainen kustantamo. Julkaisemme luotettavaa tietokirjallisuutta, kiehtovia elämäntarinoita sekä viihdyttäviä jännityskirjoja. Sydämemme sykkii paremmalle maailmalle. intokustannus.fi

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