Vapaaehtoisen pelastuspalvelun Super-viikonloppu kokoaa vapaaehtoiset, järjestöt ja viranomaiset yhteen Hämeenlinnaan
25.8.2026 10:07:44 EEST | Suomen Punainen Risti SPR | Tiedote
Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa) kokoontuu 28.-30. elokuuta Hämeenlinnan Aulangolle Vapepan Super-viikonloppuun.
Tapahtuma on Vapepan vuoden tärkein koulutus- ja verkostoitumistapahtuma, jossa vahvistetaan vapaaehtoisten osaamista, järjestöjen yhteistyötä sekä viranomaisten ja Vapepa-verkoston yhteistä valmiutta tulevaisuuden haasteisiin.
Kolmipäiväisen tapahtuman aikana tarkastellaan sitä, millaista tukea Vapepa voi viranoamisille tarjota, kehitetään yhteistä toimintakykyä sekä keskustellaan vapaaehtoistoiminnan tulevaisuudesta. Tapahtuma kokoaa saman katon alle Vapepan jäsenjärjestöjä, vapaaehtoisia, viranomaisia ja valmiuden asiantuntijoita eri puolilta Suomea.
Perjantain viranomaisseminaarissa keskustellaan siitä, miten Vapepa voi parhaalla mahdollisella tavalla tukea viranomaisia yhä monimutkaisemmissa ja nopeasti muuttuvissa tilanteissa. Seminaarissa kuullaan puheenvuoroja muun muassa poliisin, sisäministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, hyvinvointialueiden ja Turvallisuuskomitean asiantuntijoilta. Mukana on muun muassa poliisiylijohtaja Ilkka Koskimäki.
Lauantaina painopiste on osaamisen vahvistamisessa ja yhdessä tekemisessä ja sunnuntaina pohditaan Vapepan tulevaisuutta.
Vapepa on yli 50 järjestön muodostama verkosto, joka tukee viranomaisia muun muassa etsinnöissä, ensihuollossa, evakuoinneissa sekä erilaisissa häiriö- ja kriisitilanteissa.
Koko viikonlopun ohjelman näkee alla olevasta linkistä.
Median edustajat ovat tervetulleita
Median edustajat ovat tervetulleita seuraamaan tapahtumaa ja tutustumaan Vapepan toimintaan, vapaaehtoisiin sekä jäsenjärjestöjen monipuoliseen osaamiseen. Tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden haastatella sekä vapaaehtoisia että viranomais- ja järjestöedustajia.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Aku SuomalainenViestinnän asiantuntija
Valmius ja varautuminen, ensiapu, Vapaaehtoinen pelastuspalvelu
Minna LaihorinneVapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinaattoriPuh:040 537 3155minna.laihorinne@punainenristi.fi
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Tietoja julkaisijasta
Suomen Punainen Risti on yksi Suomen suurimmista humanitaarisista järjestöistä. Punaisen Ristin tehtävänä on auttaa apua eniten tarvitsevia kotimaassa ja ulkomailla.
Punainen Risti auttaa ihmisiä katastrofien ja onnettomuuksien sattuessa ja kouluttaa heitä varautumaan niihin. Järjestö kannustaa ihmisiä hoitamaan terveyttään ja pitämään huolta toisistaan. Inhimillisyyden puolustaminen on yksi järjestön päätavoitteista.
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