Uusi bioenergiaterminaali lisää joustavuutta Tampereen kaukolämmön tuotantoon – biopolttoaineen hankinta työllistää 200 henkeä
27.8.2026 13:00:00 EEST | Tampereen Energia Oy | Tiedote
Tampereen Energia on rakentanut Nokian Kolmenkulmaan bioenergiaterminaalin, joka lisää kaukolämmön tuotannon joustavuutta ja huoltovarmuutta. Sujuvampi polttoainelogistiikka tukee myös kaukolämmön kustannustehokkuutta.
Nyt käyttöön otettavalle 10 hehtaarin alueelle voidaan varastoida jopa kolmasosa Tampereen lämmittämiseen vuosittain tarvittavasta puupolttoaineesta. Bioenergiaterminaali toimii Naistenlahden voimalaitoksen ja Hervannan hakelämpökeskuksen puupolttoaineiden välivarastona. Sen avulla polttoainekuljetuksia voidaan ajoittaa aiempaa joustavammin ja lämmöntuotannossa pystytään reagoimaan nopeammin esimerkiksi sähkön hinnan vaihteluihin. Sujuvampi ja täsmällisempi logistiikka parantaa kustannustehokkuutta, mikä heijastuu suoraan kaukolämmön hintaan.
– Terminaali antaa meille mahdollisuuden reagoida nopeasti lämmöntuotannon muutoksiin. Samalla vahvistamme kaukolämmön toimitus- ja huoltovarmuutta ja tehostamme polttoainelogistiikkaa, sanoo Tampereen Energian tuotannosta ja jakelusta vastaava johtaja Paavo Knaapi.
Terminaali tukee myös Pirkanmaan aluetaloutta. Tampereen Energia hankkii puupolttoaineensa pääosin Pirkanmaalta ja lähialueilta. Lyhyemmät kuljetusmatkat pienentävät kustannuksia ja kuljetusten hiilijalanjälkeä, ja Tampereen Energian energiapuun toimitusketju työllistää välillisesti 200–300 ihmistä.
Yhteyshenkilöt
Paavo KnaapiJohtaja, EnergiaTampereen Energia OyPuh:0406301603paavo.knaapi@tampereenenergia.fi
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Myötävoimalla muutamme maailmaa
Tampereen Energia on monipuolinen energiatalo, jossa työskentelee lähes 400 uusiutuvan energian ammattilaista. Tehtävämme on etsiä ratkaisuja, joiden avulla lämpöä, sähköä ja jäähdytystä tuotetaan, jaellaan ja käytetään vastuullisesti.
Tampereen Energia on kaupungin omistama energiayhtiö. Konserniin kuuluvat emoyhtiö Tampereen Energia Oy:n lisäksi Tampereen Energia Sähköverkko Oy, Tampereen Vera Oy sekä Tammervoima Oy, jonka toinen omistaja on Pirkanmaan Jätehuolto Oy.
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