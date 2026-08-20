Uusi bioenergiaterminaali lisää joustavuutta Tampereen kaukolämmön tuotantoon – biopolttoaineen hankinta työllistää 200 henkeä

Nyt käyttöön otettavalle 10 hehtaarin alueelle voidaan varastoida jopa kolmasosa Tampereen lämmittämiseen vuosittain tarvittavasta puupolttoaineesta. Bioenergiaterminaali toimii Naistenlahden voimalaitoksen ja Hervannan hakelämpökeskuksen puupolttoaineiden välivarastona. Sen avulla polttoainekuljetuksia voidaan ajoittaa aiempaa joustavammin ja lämmöntuotannossa pystytään reagoimaan nopeammin esimerkiksi sähkön hinnan vaihteluihin. Sujuvampi ja täsmällisempi logistiikka parantaa kustannustehokkuutta, mikä heijastuu suoraan kaukolämmön hintaan.

– Terminaali antaa meille mahdollisuuden reagoida nopeasti lämmöntuotannon muutoksiin. Samalla vahvistamme kaukolämmön toimitus- ja huoltovarmuutta ja tehostamme polttoainelogistiikkaa, sanoo Tampereen Energian tuotannosta ja jakelusta vastaava johtaja Paavo Knaapi.

Terminaali tukee myös Pirkanmaan aluetaloutta. Tampereen Energia hankkii puupolttoaineensa pääosin Pirkanmaalta ja lähialueilta. Lyhyemmät kuljetusmatkat pienentävät kustannuksia ja kuljetusten hiilijalanjälkeä, ja Tampereen Energian energiapuun toimitusketju työllistää välillisesti 200–300 ihmistä.