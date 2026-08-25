Kaksi hanketta Pirkanmaalta Euroopan parhaiden maaseutuhankkeiden kilpailuun
25.8.2026 12:45:00 EEST | Sisä-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
EU:n laajuisessa Agricultural & Rural Inspiration Awards (ARIA) -kilpailussa valitaan Euroopan parhaat maatalous- ja maaseuturahoitteiset hankkeet. Suomi esittää finaaliin kahdeksaa hanketta, joista kaksi on Pirkanmaalta: Illon VPK:n Special Rescue -hanke ja Osuuskunta Kukkian Kasvattamon Lasikuituvenehylkyjen kierrätyshanke. Voittajat julkistetaan joulukuussa.
Turvallisuus- ja ensiaputaitoja erityistä tukea tarvitseville
Special Rescue -toiminnan kehittäminen ja skaalaus Pirkanmaan alueella -hanke mahdollisti sopimuspalokuntien tarjoaman palokuntaharrastuksen myös erityistä tukea tarvitseville nuorille ja aikuisille. Illon VPK:n kehittämä toimintamalli tarjoaa esimerkiksi lievästi kehitysvammaisille ja neuropsykiatrisia haasteita omaaville mahdollisuuden harjoitella turvallisuus- ja ensiaputaitoja sekä toimia aktiivisena osana yhteisöä.
Hankkeessa perustettiin uusia Special Rescue -osastoja sopimuspalokuntiin, koulutettiin ohjaajia ja luotiin valtakunnallinen kouluttajaverkosto. Tuloksena syntyi helposti monistettava toimintamalli, joka on herättänyt kiinnostusta niin Suomessa kuin kansainvälisesti.
Special Rescue -hanke osoitti, että turvallisuus kuuluu kaikille ja että erityistä tukea tarvitsevat voivat olla yhteisöissään aktiivisia toimijoita ja auttajia. Se valittiin ehdolle maaseutualueiden sosioekonominen rakenne -kilpailusarjaan. EU:n maaseuturahoitusta hankkeelle myönsi Sisä-Suomen elinvoimakeskus.
Ratkaisu lasikuituveneiden kierrätykseen ja järviluonnon suojeluun
Osuuskunta Kukkian Kasvattamon toteuttamassa Lasikuituvenehylkyjen kierrätyshankkeessa puututtiin kasvavaan ympäristöongelmaan keräämällä hylättyjä lasikuituveneitä Pälkäneellä sijaitsevan Kukkiajärven rannoilta. Hylätyistä veneistä irtoaa mikromuoveja ja lasikuituhiukkasia, jotka kuormittavat vesistöjä ja voivat päätyä osaksi ravintoketjua.
Hankkeessa kehitettiin helposti monistettava toimintamalli lasikuituvenehylkyjen keräämiseen ja kierrättämiseen sekä arvokkaan järviluonnon suojelemiseen. Sadat paikalliset vapaaehtoiset kartoittivat venehylkyjen sijainteja, poistivat niitä luonnosta ja toimittivat sementtiteollisuuden raaka-aineeksi. Samalla kerättiin tutkimusaineistoa lasikuituveneiden ympäristövaikutuksista sekä laadittiin oppaita vastaavien keräyskampanjoiden toteuttamiseksi muualla.
Lasikuituvenehylkyjen kierrätyshanke osoitti, kuinka paikallinen yhteisö voi konkreettisilla teoilla suojella arvokasta järviluontoa ja vähentää ympäristöön päätyvän muovijätteen määrää. Hanke valittiin ehdolle ympäristönsuojelu-kilpailusarjaan. EU:n maaseuturahoitusta hankkeelle myönsi Leader-ryhmä Pirkan Helmi ry.
Kilpailu ratkeaa joulukuussa
Vuotuisen ARIA-kilpailun järjestää Euroopan maaseutuverkosto (EU CAP Network). Jäsenmaiden lähettämien ehdokkaiden joukosta valitaan yhteensä 24 finalistia. Kilpailun voittajat julkistetaan joulukuussa 2026 Brysselissä.
Lisäksi kaikkien hankkeiden kesken järjestetään yleisöäänestys, jossa kuka tahansa voi äänestää suosikkihankettaan. Tuomaristo myöntää myös sukupolvenvaihdokset ja maaseudun uudistuminen -palkinnon (Generational Renewal Award) yhdelle finalistihankkeelle.
Kilpailun tavoitteena on nostaa esiin maaseudun ja maatalouden innovatiivisia ratkaisuja sekä lisätä näkyvyyttä maatalouden ja maaseudun kehittämiselle. Vuoden 2026 teemana on tasa-arvo.
Lisätietoa hankkeista:
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lasikuituvenehylkyjen kierrätyshanke
Leena Ilmola, +358 40 545 4265, leena@ilmola.fi
Special Rescue -hanke
Markku Salminen, +358 456 765 702, salminenmarkkusakari@gmail.com
EU:n maaseuturahoitus Pirkanmaalla & ARIA-kilpailu
Laura Pekkala, +358 295 036 220, laura.pekkala@elinvoimakeskus.fi
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Tietoja julkaisijasta
Uusi Sisä-Suomen elinvoimakeskus palvelee Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita monipuolisissa alueen elinvoimaa edistävissä tehtävissä – yhdessä ja lähellä.
Sisä-Suomen elinvoimakeskus hoitaa mm. elinkeinoihin, osaamiseen, maahanmuuttoon, kotoutumiseen, maatalouteen, maaseudun kehittämiseen, liikenteeseen ja tienpitoon, alueidenkäyttöön ja luonnon monimuotoisuuteen liittyviä tehtäviä.
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