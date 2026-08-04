Budjettiriihi on viimeinen mahdollisuus keskittyä auttamaan ihmiset takaisin työelämään
25.8.2026 14:48:35 EEST | Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf | Tiedote
Orpon hallitus kokoontuu viimeiseen budjettiriiheensä tilanteessa, jossa Suomea rasittavat ennätystyöttömyys ja ennätysvelka.
– Kansantaloudella, yrityksillä ja työttömillä ei ole nyt varaa siihen, että hallitus jättää työllisyyden hoidon seuraavan hallituksen ratkaistavaksi, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta painottaa.
Tänään tiistaina SAK:n työmarkkinaseminaarissa puhunut Eloranta muistuttaa, että tilanne tehdä työllisyyttä parantavia toimia on nyt otollinen, sillä talouskasvussa on nähtävissä myönteisiä merkkejä. Kansainvälisen talouden ja palkansaajien ostovoiman vahvistuminen ovat kasvun taustalla. Hallituksen elvyttäväksi kääntynyt finanssipolitiikka mahdollisti kasvun käynnistymisen.
– Palkansaajien ostovoimaa ovat kasvattaneet ammattiliittojen neuvottelemat palkankorotukset. Hallituksen veropäätökset syövät hallituskaudella useamman satasen pois palkansaajien ostovoimasta, kun huomioidaan myös välillisen verotuksen kiristys kuten alv:n nosto, Eloranta toteaa.
Tärkein asia budjettiriihessä on työttömyystilanteeseen puuttuminen. Suomessa on yli 350 000 työtöntä, joista pitkäaikaistyöttömiä lähes 150 000 ja alle 25-vuotiaita työttömiä lähes 50 000.
– Tämä joukko tarvitsee vaikuttavaa ja aktiivista työllisyyspolitiikkaa, ei kokoomuskellokkaiden viisastelua, että töitä aina löytyy tai keskustalaista vastikkeellisuusmoralismia, Jarkko Eloranta sanoo.
Työttömyys ei ole vain puutetta palkkatyöstä, vaan pitkittynyt taloudellinen ahdinko heikentää sekä fyysistä että psyykkistä toimintakykyä ja tekee työn löytämisestä entistä vaikeampaa. Suurin osa työttömistä elää yleistuen, noin 800 € /kk, varassa, ja yli puolet ansiopäivärahan saajista on joutunut etuuksien leikkausten kohteeksi. Porrastettu päiväraha oli alkuvuoden aikana 1311 €/kk.
Suomi tarvitsee nyt ratkaisuja, jotka vahvistavat kotimarkkinoita, tukevat palvelualojen kasvua ja auttavat ihmisiä takaisin työelämään.
– Nyt on tärkeää palauttaa työttömyysturvan suojaosa, jotta työn vastaanottaminen kannattaa kaikissa tilanteissa. Palkkatuen käyttöä on myös laajennettava ja palkkatuetun työn on kerrytettävä työssäoloehtoa.
Nuoret työnhakijat tarvitsevat erityistä huomiota
Erityisesti Eloranta ohjeistaa kiinnittämään budjettiriihessä huomiota nuoriin työnhakijoihin.
– He tarvitsevat oikea-aikaista tukea, koulutusta ja monialaisia palveluja ennen kuin työttömyys pitkittyy. Myös hyvinvointialueiden roolia työllisyyden edistämisessä on selkeytettävä ja niiden vastuunkantoon luotava toimivat kannusteet.
Työnantajat ennakoivat osaajapulan pahenevan talouskasvun jatkuessa. Siksi juuri nyt on oikea aika investoida työttömien osaamisen kehittämiseen, uudistamiseen ja täydennyskoulutukseen. Työttömien omaehtoisen opiskelun mahdollisuuksia on vahvistettava, ei rajoitettava.
– Työttömyyttä ei ratkaista ideologialla vaan toimivilla ratkaisuilla. Hallituksen on tunnustettava nykyisen linjan puutteet ja otettava käyttöön kaikki keinot työllisyyden vahvistamiseksi. Työllä, osaamisella ja osallisuudella rakennetaan kasvua, jota Suomi tarvitsee, Jarkko Eloranta muistuttaa.
Yhteyshenkilöt
Marjo PihlajaniemiViestintäpäällikköPuh:+358 400 969 633marjo.pihlajaniemi@sak.fi
Tilaa SAK:n uutiskirje ja saat ajankohtaista tietoa sähköpostiisi joka toinen viikko: https://www.sak.fi/uutiskirje.
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK edustaa 18:aa ammattiliittoa ja noin 750 000:ta jäsentä. Tehtävämme on rakentaa inhimillistä, turvallista ja oikeudenmukaista työelämää. Siitä syntyy luottamusyhteiskunta, joka lisää työn tekijöiden uskoa tulevaisuuteen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
SAK: Budjettiehdotus unohtaa työttömät4.8.2026 17:01:14 EEST | Tiedote
SAK:n pääekonomisti Patrizio Lainàn mukaan valtionvarainministeriön budjettiehdotuksessa olisi pitänyt keskittyä työttömyyden torjuntaan ja kansalaisten luottamuksen vahvistamiseen.
SAK: Hallituksen esitysluonnos suojaa alustayrityksiä enemmän kuin alustatyöntekijöitä9.7.2026 10:37:16 EEST | Tiedote
SAK pitää hallituksen alustatyötä koskevaa esitysluonnosta vakavana pettymyksenä. Se ei nykyisessä muodossaan täytä Euroopan unionin alustatyödirektiivin alkuperäistä tarkoitusta eli alustatyöntekijöiden työehtojen ja työolojen parantamista.
SAK:n selvitys: Hallituksen politiikka on vähentänyt luottamusta työpaikoilla24.6.2026 06:50:00 EEST | Tiedote
SAK:n luottamushenkilökyselyssä jopa 78 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että hallituksen työelämätoimet ovat vähentäneet luottamusta työpaikoilla.
SAK:n työmarkkinakatsaus: Työaikakeskustelu haukkuu väärää puuta16.6.2026 06:50:00 EEST | Tiedote
Kokonaisuudessaan Suomessa tehdään saman verran töitä kuin keskeisimmissä verrokkimaissa. Eurooppalaisen vertailun perusteella myös Suomessa lomapäivien määrä on keskimääräistä tasoa. Suomessa on käytännössä yksi lomapäivä enemmän kuin maajoukossa keskimäärin. Ongelmat ovatkin ihan muualla.
ILO hyväksyi historiallisen sopimuksen alustatyöntekijöiden oikeuksista12.6.2026 15:23:59 EEST | Tiedote
YK:n alaisen Kansainvälisen työjärjestön ILO:n työkonferenssi hyväksyi tänään täysistunnossaan uuden kansainvälisen sopimuksen alustatyöntekijöiden oikeuksista. Päätös on merkittävä askel kohti sitä, että digitaalisessa alustataloudessa tehtävää työtä ei jätetä työelämän perusoikeuksien ulkopuolelle.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme