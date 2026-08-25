Keski-Suomen elinvoimakeskukselta yli 4 miljoonaa euroa keskisuomalaisten yritysten kehittämiseen alkuvuonna 2026

Keski-Suomen elinvoimakeskuksen ensimmäiseen puolivuotiseen on mahtunut yritysrahoituksen näkökulmasta sekä varovaisuutta että uudistumishalukkuutta. Yritykset ovat tehneet uusia kehittämis- ja investointipäätöksiä harkitusti, ja rahoitus on kohdistunut hankkeisiin, joilla haetaan kasvua, kansainvälistymistä, kilpailukykyä ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

– Tämä on ensimmäinen Keski-Suomen elinvoimakeskuksen nimissä tekemämme yritysrahoituskatsaus. Vaikka toimintaympäristö on edelleen monin tavoin epävarma, alkuvuoden rahoituspäätökset osoittavat, että keskisuomalaisissa yrityksissä on vahvaa halua kehittää toimintaa ja hakea uusia kasvumahdollisuuksia, pohtii Keski-Suomen elinvoimakeskuksen ylijohtaja Jukka Lehtinen.

Keski-Suomen elinvoimakeskuksen myöntämällä yritysrahoituksella tuetaan yritysten kehittämistä, investointeja, uudistumista ja kasvua eri puolilla maakuntaa.

– Yritysrahoituksen avulla vahvistetaan paitsi yksittäisten yritysten kasvuedellytyksiä, myös koko maakunnan uudistumiskykyä, kilpailukykyä ja elinvoimaa muuttuvassa maailmassa. Asiakkaidemme keskuudessa on epätietoisuutta käytettävissä olevista rahoitusmahdollisuuksista. Kokonaisuuden selkiyttäminen ja asiakasohjauksen kehittäminen onkin yksi keskeinen lähiajan tavoitteemme, Lehtinen toteaa.

Maaseudun yritystukia eniten Jämsään ja Äänekoskelle

Keski-Suomeen myönnettiin tammi-kesäkuussa 2026 maaseudun yritystukia yhteensä 1,25 miljoonaa euroa. Summassa on mukana sekä elinvoimakeskuksen että Leader-ryhmien mikro- ja pk-yrityksille myöntämä EU:n maaseuturahoitus.

Tukien hakemusmäärät ovat pysyneet suurin piirtein ennallaan. Euromääräisesti eniten yritystukia meni Jämsään ja Äänekoskelle.

– Alkuvuoden tukipäätökset painottuivat lukumääräisesti toimenpiteisiin, jotka vahvistavat yritysten liiketoimintaosaamista, tuotteiden ja palvelujen kehittämistä sekä markkinointia. Euromääräisesti rahoituksesta yli kaksi kolmasosaa kohdistui kuitenkin rakentamis- tai koneinvestointeihin, kertoo maaseutuyksikön päällikkö Pertti Ruuska Keski-Suomen elinvoimakeskuksesta.

Elinvoimakeskus myönsi rahoitusta esimerkiksi Jämsän Disco Fix Oy:n ja Äänekoskella toimivan Kivi CNC Machinery Oy:n investointeihin, jotka mahdollistavat asiakaskunnan laajentamisen ja viennin kasvattamisen. Leader-rahoitusta saivat mm. Karstulassa toimiva Keski-Suomen Kyläsuutarit Oy ja joutsalainen Jukolan Juusto Oy, joiden laiteinvestoinnit laajentavat ja tehostavat liiketoimintaa.

Ruuska muistuttaa, että EU:n maaseuturahoituksen kuluva kausi päättyy vuoden 2027 lopussa.

– Nyt on se hetki, jolloin yrityksen kannattaa laittaa rahoitushakemus vireille, jotta päätöksen ehtii saada ennen kauden loppua, hän kannustaa.

Maatilojen investointitukien osalta alkuvuosi oli melko tavallinen: tukia myönnettiin yhteensä 1,4 miljoonaa euroa. Tukea sai esimerkiksi kolme nautakarjatilojen rakentamishanketta sekä yksi kasvutunneli. Euromääräisesti eniten maatilojen investointitukia suuntautui Pihtiputaalle, Joutsaan ja Kyyjärvelle.

Lukumääräisesti eniten maatilat hakivat tukea salaojitukseen. Hakemuksia eläinten ja ympäristön hyvinvointia kohentaviin investointeihin tuli jo alkuvuonna niin paljon, että niihin varatut määrärahat loppuivat kesällä. Kilpailukykyä parantaviin investointeihin, kuten rakentamiseen, varoja on yhä käytettävissä.

Varoivaisempi toimintaympäristö näkyi yrityksen kehittämisavustuksen hakumäärissä

Yrityksen kehittämisavustuksen hakumäärissä oli alkuvuoden aikana selkeä lasku edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna – hakemuksia saapui noin kolmannes vähemmän kuin vuotta aiemmin.

– Toimintaympäristön haasteellinen tilanne sekä kotimaassa että kansainvälisillä markkinoilla näkyi pk-yrityksissä varovaisuutena käynnistää uusia kehitys- ja investointihankkeita, rahoitusyksikön päällikkö Jaakko Ryymin Keski-Suomen elinvoimakeskuksesta kertoo.

Tästä huolimatta Keski-Suomeen myönnettiin tammi-kesäkuussa yrityksen kehittämisavustusta Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF) yhteensä noin 1,37 miljoonaa euroa. Rahoitusta sai 19 yritystä. Lisäksi kansallista tutkimus- ja kehittämisrahoitusta (T&K) myönnettiin kahdelle mikro- ja pk-yritykselle. Euromääräisesti eniten yrityksen kehittämisavustusta myönnettiin Jyväskylään ja Laukaaseen.

Alkuvuoden aikana rahoitusta saaneissa hankkeissa korostuvat erityisesti digitalisaatio, kansainvälistyminen sekä teollisuuden uudistuminen. Rahoituksella esimerkiksi kehitetään ohjelmistoja, automaatioratkaisuja, digitaalisia palveluita ja uusia teknologioita sekä haetaan kasvua kansainvälisiltä markkinoilta. Rahoitusta sai esimerkiksi Laukaassa toimiva Peurunka Oy uuden digitaalisen ja hybridiliiketoiminnan käynnistämiseen kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin alueelle, Karstulassa toimiva Onsteel Oy koneistuskapasiteetin kasvattamiseen sekä jyväskyläläisen PaRAS Aqua Oy:n tuotekehityshanke, jossa kehitetään parannettua kalankasvatusjärjestelmää.

– Alkuvuoden hankkeissa näkyy keskisuomalaisten yritysten halu uudistua, hakea kasvua ja kehittää uusia tuotteita haastavassa ja muuttuvassa toimintaympäristössä, Ryymin kertoo.

Myös turvallisuuteen, varautumiseen ja huoltovarmuuteen linkittyvät teemat näkyvät rahoitetuissa hankkeissa. Kehittämistoimia toteutetaan esimerkiksi vesiturvallisuuden, turvallisuusteknologioiden ja kaksikäyttöteknologian parissa.

Keväällä käyttöön tullut uusi ReArm-rahoitus toi yritysrahoitukseen uuden kokonaisuuden, jolla tuetaan puolustukseen ja kaksikäyttöteknologiaan liittyvää liiketoiminnan kehittämistä. Ensimmäinen ReArm-haku avautui maaliskuussa, ja kevään aikana Keski-Suomeen myönnettiin noin 180 000 euroa ReArm-rahoitusta. Turvallisuussyistä ReArm-rahoitteisten hankkeiden osalta tarkempia tietoja ei voida kertoa.

Yritysten kehittämiseen tarjolla rahoitusta ja neuvontaa

Vaikka yritysten kehittämisrahoituksen hakumäärät olivat alkuvuonna aiempaa maltillisempia, rahoitetut hankkeet kertovat keskisuomalaisten yritysten halusta uudistua, investoida ja hakea kasvua myös epävarmassa toimintaympäristössä.

Syksyn aikana yrityksillä on edelleen mahdollisuus hakea rahoitusta kehittämiseen ja investointeihin. EAKR- ja JTF-rahoituksen vuoden viimeinen hakujakso käynnistyy 2.9.2026, ja ReArm-rahoitusta voi hakea lokakuun loppuun saakka. Maaseudun yritystukien haku on jatkuvasti avoinna. Kansallisen T&K-rahoituksen seuraava haku avautuu alkuvuonna 2027.

Yrityksen kehittämisen tueksi on tarjolla myös neuvontaa ja asiantuntija-apua. Keski-Suomen elinvoimakeskuksen kokoamat yritysrahoituksen, kasvun ja kehittämisen palvelut löytyvät Keski-Suomen yrityspalveluiden verkkosivuilta: Keski-Suomen yrityspalvelut (elinvoimakeskus.fi)

Yritysrahoituksen lisäksi Keski-Suomen elinvoimakeskus julkaisee tällä viikolla erillisen katsauksen vuoden 2026 ensimmäisellä puoliskolla Keski-Suomeen myönnetystä kehittämis- ja hankerahoituksesta.