SDP:n varapuheenjohtaja Pinja Perholehto: Kokoomus keskittyy huutamiseen, koska omat vaihtoehdot loistavat poissaolollaan
25.8.2026 12:54:43 EEST | SDP | Tiedote
Kokoomuksen pääviesti kesäkokouksesta on tullut selväksi. Kun omat vaihtoehdot loistavat poissaolollaan, kannattaa keskittyä huutamaan SDP:stä mahdollisimman kovaa.
Kokoomuslaiset ovat selvästi palanneet kesälomiltaan. Sen huomaa siitä, että yhtäkkiä julkinen keskustelu täyttyy otsikoista ja somekuvista, joissa kokoomuslaiset keskittyvät mihinkä muuhunkaan kuin SDP:hen.
– Kun omia avauksia ei ole, niin hyvä tapa päästä otsikoihin on tietysti muiden puolueiden kritisointi. Pääministeripuolueelta, joka tituleeraa itseään kasvun ja toivon puolueeksi, voisi toki toivoa hieman enemmänkin, SDP:n varapuheenjohtaja Pinja Perholehto sanoo.
– Ei huolta kokoomuslaiset, SDP on jo esittänyt omia konkreettisia vaihtoehtojaan seuraavalle vaalikaudelle ja pidemmällekin tulevaisuuteen. Jatkamme hyvää valmisteluamme ja käymme mielellämme keskustelua vaihtoehdoistamme. Suosittelen kääntämään kysymyksenne ja niihin käytetyn energian oman vaihtoehtonne kertomiseen, Perholehto jatkaa.
Kaikki puolueet ovat yhtä mieltä siitä, että ensi vaalikaudesta ei ole tulossa helppo. Tämä vaalikausi on näyttänyt, millaisia päätöksiä kokoomus on valmis tekemään. Kokoomuksen politiikan maksajina ovat tavalliset suomalaiset, hyvinvointivaltio ja erityisesti heikommassa asemassa olevat.
– Suomalaiset ovat kertoneet kaikissa mahdollisissa kyselyissä sekä gallupeissa, että nykyhallitus ei rakenna sellaista Suomea, jota suomalaiset haluavat. Kokoomus ei halua kertoa omaa vaihtoehtoaan, koska he tietävät, että enemmistö suomalaisista ei halua sen tekemää eriarvoistavaa politiikkaa. Ihmiset ovat kuitenkin fiksuja ja tietävät, että tämä on kokoomuksen linja myös tulevaisuudessa. Kokoomuksen huutaminen ei mene suomalaisilta läpi, Perholehto summaa.
Yhteyshenkilöt
Pinja PerholehtoSDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustajaPuh:0400596521pinja.perholehto@eduskunta.fi
SDP
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