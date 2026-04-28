Timo Saranpää ehdolle Suomen Yrittäjien valtuuston varapuheenjohtajaksi

Saranpää on toiminut Suomen Yrittäjien valtuuston jäsenenä kolme kautta. Hänellä on pitkä kokemus sekä yrittäjyydestä että järjestövaikuttamisesta. Vaikuttajaverkostoa hän alkoi rakentaa jo ylioppilaskunnassa ja yrittäjäkokemusta kartuttaa 1990-luvulla.

Tällä hetkellä Saranpää toimii Suomen matkailualan liitto SMALin sekä Akavalaisten yrittäjien (AKY) puheenjohtajana. Aiemmin hän on toiminut muun muassa Suomen Ekonomien puheenjohtajana sekä Akavan varapuheenjohtajana ja hallituksen jäsenenä. Kokemusta hänellä on lisäksi useiden yritysten ja organisaatioiden hallinnosta. Työmarkkinakysymyksiä Saranpää tuntee useista rooleista ja hän toimii muun muassa Paltan matkatoimistoalan TES-neuvotteluryhmässä.

Saranpään mukaan Suomen Yrittäjien toiminnan lähtökohdan pitää pysyä kirkkaana myös järjestöä kehitettäessä.

– Minulle Suomen Yrittäjät on ennen kaikkea yrittäjien järjestö. Sen on kannoissaan ja toiminnassaan oltava yrittäjien ja yrittäjävetoisten yritysten puolella. Yrittäjyys ansaitsee merkityksensä mukaisen painoarvon yhteiskunnassa, Saranpää toteaa.

Suomen Yrittäjien liittokokous järjestetään 16. lokakuuta 2026 Lahden Messukeskuksessa. Liittokokouksessa valitaan järjestön puheenjohtajisto sekä valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.