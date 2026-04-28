Timo Saranpää ehdolle Suomen Yrittäjien valtuuston varapuheenjohtajaksi
25.8.2026 13:18:59 EEST | AKY - Akavalaiset yrittäjät ry | Tiedote
Kon-Tiki Toursin yrittäjä-toimitusjohtaja Timo Saranpää on ehdolla Suomen Yrittäjien valtuuston varapuheenjohtajaksi. Hän haluaa vahvistaa valtuuston roolia järjestön kehittämisessä ja tuoda sen jäsenten osaamisen nykyistä vahvemmin yhteiseen käyttöön.
– Suomen Yrittäjät on merkittävä vaikuttajaorganisaatio, jonka hyvää työtä haluan olla kehittämässä. Valtuustossa on valtavasti osaamista, jota voisimme hyödyntää nykyistä paremmin järjestön toiminnan eri osa-alueilla, Saranpää sanoo.
Saranpää on toiminut Suomen Yrittäjien valtuuston jäsenenä kolme kautta. Hänellä on pitkä kokemus sekä yrittäjyydestä että järjestövaikuttamisesta. Vaikuttajaverkostoa hän alkoi rakentaa jo ylioppilaskunnassa ja yrittäjäkokemusta kartuttaa 1990-luvulla.
Tällä hetkellä Saranpää toimii Suomen matkailualan liitto SMALin sekä Akavalaisten yrittäjien (AKY) puheenjohtajana. Aiemmin hän on toiminut muun muassa Suomen Ekonomien puheenjohtajana sekä Akavan varapuheenjohtajana ja hallituksen jäsenenä. Kokemusta hänellä on lisäksi useiden yritysten ja organisaatioiden hallinnosta. Työmarkkinakysymyksiä Saranpää tuntee useista rooleista ja hän toimii muun muassa Paltan matkatoimistoalan TES-neuvotteluryhmässä.
Saranpään mukaan Suomen Yrittäjien toiminnan lähtökohdan pitää pysyä kirkkaana myös järjestöä kehitettäessä.
– Minulle Suomen Yrittäjät on ennen kaikkea yrittäjien järjestö. Sen on kannoissaan ja toiminnassaan oltava yrittäjien ja yrittäjävetoisten yritysten puolella. Yrittäjyys ansaitsee merkityksensä mukaisen painoarvon yhteiskunnassa, Saranpää toteaa.
Suomen Yrittäjien liittokokous järjestetään 16. lokakuuta 2026 Lahden Messukeskuksessa. Liittokokouksessa valitaan järjestön puheenjohtajisto sekä valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Timo SaranpääpuheenjohtajaAKY – Akavalaiset yrittäjätPuh:050 523 6005timo.saranpaa@ekonomit.fi
Tietoja julkaisijasta
AKY – Akavalaiset yrittäjät ry on korkeakoulutettujen yrittäjien edunvalvontajärjestö, johon kuuluu 22 jäsenjärjestöä ja näiden lähes 15 500 pää- ja sivutoimista yrittäjäjäsentä. Akavalaiset yrittäjät on Suomen yrittäjien toimialajärjestöjäsen, ja se palkittiin Suomen Yrittäjien vuoden 2024 toimialajärjestönä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta AKY - Akavalaiset yrittäjät ry
YEL-uudistuksessa paljon hyvää, mutta parannettavaakin jäi28.4.2026 11:23:30 EEST | Tiedote
Hallitus sopi kehysriihessä yrittäjän eläkejärjestelmän uudistuksista. Sovussa on monia hyviä puolia, mutta parannettavaakin silti jäi. Esimerkiksi rahastointi on vielä tekemättä, ja istuva hallitus onkin luvannut aloittaa selvityksen ja valmistelun rahastoinnin käynnistämisestä. Nykyisessä järjestelmässä eniten kritiikkiä on saanut edellisen hallituksen aikana luotu, lakeihin perustumaton työtulolaskuri, jonka antamista tuloksista on tullut määrääviä työtuloa määriteltäessä. Sinänsä kaunis ajatus on, että kaikkien työtulo määritellään samoin perustein, mutta tässä unohdettiin kokonaan se, että yrittäjät eivät ole homogeeninen ryhmä, eikä kaikkiin voi siten soveltaa samanlaisia kriteereitä. Yksi eniten arvostelluista tekijöistä laskurissa on ollut liikevaihto. Liikevaihto toki kertoo yrityksen toiminnan laajuudesta, mutta ei täysin luotettavasti yrittäjän oman työpanoksen arvosta tai yrittäjän tuloista. Liikevaihdon painoarvoa laskurissa onkin vähennetty, mutta laskuri nähdään silti vä
Valvontalaki kaipaa korjausta – yksinyrittäjät kantavat kohtuuttoman taakan17.4.2026 14:02:47 EEST | Tiedote
AKY – Akavalaiset yrittäjät ry lausui valvontalain uudistusta valmistelevaan arviomuistioon. Arviomuistiota ja siitä annettua lausuntopalautetta on tarkoitus hyödyntää valvontalakia koskevassa jatkovalmistelussa. AKYn lausunnon mukaan valvontalaki toimii nykyisellään erityisesti yksinyrittäjille raskaana ja epäselvänä sääntelykokonaisuutena, joka vaikeuttaa palvelujen tuottamista ja heikentää niiden saatavuutta. AKY korostaa, että ongelma ei ole lain tavoitteissa, vaan sen käytännön toteutuksessa: valvontajärjestelmän tulisi tukea palvelujen tuottamista, ei estää sitä.
Alkuvaiheen yritykset tarvitsevat lisää yksityistä pääomaa19.2.2026 11:38:50 EET | Tiedote
Pääomarahoituksen saatavuus on kynnyskysymys käynnistys- ja varhaisen kasvun vaiheissa oleville yrityksille. Ideoita kyllä on, mutta yritysaihioita ja uusia yrityksiä ei synny potentiaalia vastaavasti etenkin kasvuvaiheen rahoituspulan vuoksi. Jos rahoitusta ei saada Suomesta, myydään kasvukykyiset yritykset helposti ulkomaille. Suomen menestyksen kannalta on oleellista, että meillä on erityisesti kasvuun ja kansainvälisille markkinoille tähtääviä yrityksiä, sillä vain kasvava yritys voi tarjota lisää työpaikkoja.
Sivutoimista yrittäjyyttä kannattaa tukea myös YEL-ratkaisulla17.2.2026 14:41:34 EET | Tiedote
Senioriyrittäjyys ja sivutoiminen työskentely ovat saaneet viime viikkojen vieraskynä- ja mielipidekirjoituksissa ansaitsemaansa huomiota. Kummatkin mahdollistavat osaamisen laajemman hyödyntämisen talouden ja työllisyyden hyväksi. Myös palkkatyön rinnalla harjoitettava sivutoiminen yrittäjyys avaa saman mahdollisuuden. YEL-velvollisuus päättyy 69 vuoden iässä. Nuoremmat sivutoimiset yrittäjät ovat YEL-velvollisia. Sivutoimisen yrittäjyyden edistämiseksi olisi paikallaan ajatella asia uudelleen. Työn alla olevassa YEL-ratkaisussa olisi paikka uusille aluille.
Soteri-rekisterin maksujen kehitys uhkana yritystoiminnalle16.12.2025 13:50:58 EET | Tiedote
AKY – Akavalaiset yrittäjät katsoo, että esitykset valtioneuvoston asetuksesta Lupa- ja valvontaviraston maksuista ovat kohtuuttomat etenkin pienen sote-yrittäjän näkökulmasta. Nykyisessä työllisyystilanteessa yrittämisen aloittaminen on erittäin hintavaa eikä siten kannusta yrittämiseen. AKY – Akavalaiset yrittäjät lausui aiemmin syksyllä valtioneuvoston asetusta Lupa- ja valvontaviraston maksuista vuonna 2026. Jo nykyisellään palveluntuottajaksi rekisteröityminen ja palveluyksikön rekisteröinti on kallista ammatinharjoittajan saatikka yksin tai kaksin perustettavan osakeyhtiön näkökulmasta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme