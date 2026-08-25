Hoidon tarpeen arvioinnissa eniten ruuhkaa maanantaisin ja aamuisin
25.8.2026 14:08:32 EEST | Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Jos asiasi on kiireetön, ota yhteyttä iltapäivällä tai alkuviikon jälkeen. Aamun ensimmäisen puolen tunnin aikana soittajia voi olla jopa yli 200.
Hoidon tarpeen arvioinnin puhelinlinja on ollut viime päivinä ruuhkautunut. Erityisesti jonoa pääsee kertymään maanantaisin ja aamuisin.
– Toivomme, että vain kiireellisissä asioissa otettaisiin yhteyttä heti maanantaiaamuna, osastonhoitaja Erja Lahti kertoo.
Kiireellisiä asioita ovat esimerkiksi virtsatieoireet, haavat, silmätulehdukset, korvakipu ja jatkuva tai toistuva vatsakipu. Kiireettömiksi puolestaan luokitellaan esimerkiksi pitkään vaivanneet liikuntaelinongelmat, rokotukset ja rutiinitarkastukset.
Kiireettömissä asioissa yhteydenotto tulisi tehdä iltapäivällä tai soittamisen sijaan sairaanhoitajan chatin kautta.
Chatissa voit keskustella sairaanhoitajan kanssa ja tarvittaessa sinulle voidaan varata aika vastaanotolle tai ohjata etälääkärin vastaanotolle.
– Myös chatin puolella on vilkkainta alkuviikosta ja aamuaikoina, mutta pääasiassa jonotusajat ovat lyhyitä.
Linjoja kuormittavat myös soitot, jotka kuuluisivat muualle. Hoidon tarpeen arvioinnissa ei voida vastata esimerkiksi kysymyksiin tutkimustuloksista.
– Asiakkaan pitää kysyä tuloksia hoitavasta yksiköstä, me emme sosiaali- ja terveyskeskuksessa pysty antamaan tietoja esimerkiksi poliklinikkakäynneistä.
Voit saada takaisinsoiton myös illalla tai lauantaina
Kiireellisissä asioissa on tärkeää jäädä aina jonottamaan linjoille. Jätä soittopyyntö vain silloin, kun asiasi voi odottaa.
– Moni odottaa takaisinsoittoa jo hyvin nopeasti soittopyynnön jättämisen jälkeen. Valitettavasti ruuhkaisina aikoina odotus on kuitenkin usein pidempi kuin muutama tunti.
Takaisinsoittoja tehdään arkisin klo 20 asti ja tarvittaessa myös lauantaisin klo 9–15 välillä. Huomioi, että sinulle soitetaan vain kerran.
Jos sinua ei tavoiteta, saat tekstiviestin, jossa kerrotaan, että sinulle on yritetty soittaa. Jos asiasi on edelleen ajankohtainen, ota uudelleen yhteyttä hoidon tarpeen arviointiin.
Mihin otan yhteyttä ja milloin?
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Kiireetön asia – Ota yhteyttä sairaanhoitajan chatissa tai soita hoidon tarpeen arviointiin 06 218 9000 vasta iltapäivällä. Kiireettömiä asioita ovat esimerkiksi pitkään vaivanneet tai vähitellen pahentuneet tuki- ja liikuntaelinten ongelmat, rokotukset, kroonisten sairauksien seurantakäynnit tai lääkärinlausunnon pyytäminen.
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Kiireellinen asia – Ota yhteyttä hoidon tarpeen arviointiin 06 218 9000 heti aamulla. Kiireellinen asia koskee esimerkiksi virtsatieoireita, korvakipua, silmätulehdusta, haavoja tai ruhjeita, flunssaa tai kuumetta, joka kestänyt yli viikon, jatkuvaa tai toistuvaa vatsakipua.
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Ajan peruminen (perusterveydenhuolto) – Kirjaudu Kansalaisen terveyspalveluun ja peru aika digitaalisesti.
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Tutkimustulosten tai jatkohoidon tiedustelu - Ota yhteyttä sinua hoitavaan yksikköön puhelinaikana. Jos olet saanut erikseen puhelinnumeron jatkohoidon kyselyitä varten, jätä tähän numeroon soittopyyntö.
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Ilta-aika ja viikonloput - Saat hoidon tarpeen arviointia puhelimitse päivystysavun numerosta 116 117. Päivystysapuun tulisi soittaa aina, jos harkitset lähtöä päivystykseen. Saat itsehoito-ohjeita, tarvittaessa kehotuksen hakeutua päivystykseen tai sinut voidaan ohjata etälääkärin vastaanotolle.
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Hätätilanne - Soita 112.
Yhteyshenkilöt
Erja LahtiOsastonhoitajaPuh:040 161 6589erja.lahti@ovph.fi
Kommunikationsenheten - Viestintäyksikkö
Vi betjänar media mån-fre kl. 9–15. Ta kontakt så svarar vi så fort som möjligt. Palvelemme mediaa ma-pe klo 9-15. Ota yhteyttä, niin vastaamme sinulle mahdollisimman pian.
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