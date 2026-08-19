Kansainväliselle uralle tähtäävät laulajat vierailevat Kaustisella ja Kokkolassa – luvassa ilmaiskonsertti ja mahdollisuus seurata huippuopetusta
27.8.2026 10:16:59 EEST | Suomen Kulttuurirahasto | Tiedote
Millaista on valmistautuminen kansainväliselle laulajanuralle? Voiko oopperalaulua verrata huippu-urheiluun? Kuka on seuraava suomalainen huippunimi oopperataivaalla?
Tästä kaikesta voi ottaa selvää syyskuussa, kun Mirjam Helin -akatemian laulajat vierailevat Kaustisella ja Kokkolassa. Akatemian seuraava opetusperiodi pidetään Kaustisen kansantaidekeskuksen tiloissa 3.–5.9. ja konsertti Kokkolassa sunnuntaina 6.9.
Mirjam Helin-akatemian laulajat ovat urallaan jo hyvän alun saaneita lahjakkuuksia; sopraanot Iris Candelaria, Marjaana Ritanen ja Heta Sammalisto, mezzosopraanot Emma Karsten ja Melike Uludag, tenori Johannes Pessi, baritonit Gabriel Kivivuori Sereno ja Tuomas Pääkkönen sekä basso Martin Iivarinen. Kurssin ja konsertin pianistina on Kirill Kozlovski.
Mirjam Helin -akatemia on Suomen Kulttuurirahaston elokuussa 2025 käynnistämä lahjakkuusohjelma suomalaisille tai Suomessa asuville laulajille. Kaksivuotinen ohjelma on tarkoitettu laulajille, jotka tähtäävät kansainväliselle uralle. Opetusta annetaan viikonloppu- ja kesäleireillä eri puolilla Suomea, ja opettajina ovat alan kansainväliset huiput.
Yleisö on tervetullut seuraamaan opetusta Kaustiselle. Opetus pidetään Kansantaiteenkeskuksella, Kaustinen-salissa (Jyväskyläntie 3, Kaustinen). Ilmoittauduthan etukäteen linkistä: https://www.lyyti.fi/questions/8d81412a16
Pe 4.9.2026 klo 15–18, opettajana vocal coach ja bel canto -spesialisti, pianisti Hana Lee
La 5.9.2026 klo 14–17, opettajana oopperaohjaaja ja koelauluvalmentaja Annette Weber
Mirjam Helin-akatemian kurssi päättyy oopperakonserttiin sunnuntaina 6.9. Musiikkikeskus Snellmannissa, Kokkolassa. Opetuksen seuraaminen ja konsertin sisäänpääsy ovat maksuttomia.
Oopperailta
Mirjam Helin -akatemian laulajien konsertti
su 6.9. klo 18.00, Fordell-sali, Musiikkikeskus Snellman, Kokkola
Vapaa pääsy
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Helianna Herkkolavastaava tuottajaMirjam Helin -laulukilpailu ja -akatemiaPuh:050 4761 717helianna.herkkola@mirjamhelin.fi
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Tietoja julkaisijasta
Suomen Kulttuurirahasto on valtakunnallisesti toimiva yksityinen säätiö, joka rakentaa moniarvoista ja kestävää yhteiskuntaa, toimii tieteen, taiteen ja kulttuurin puolesta sekä kannustaa tulevaisuuden huippuja kohti läpimurtoja.
Myönnämme apurahoja tieteelle ja taiteelle. Seitsemäntoista maakuntarahastoamme kattavat koko maan. Myös Taidekoti Kirpilä, taiteilijoille suunnattu residenssiohjelma sekä Mirjam Helin -laulukilpailu ja -akatemia ovat osa toimintaamme. Lukuisilla muusikoilla on käytössä soitinkokoelmamme arvosoittimia.
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