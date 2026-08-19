Kansainväliselle uralle tähtäävät laulajat vierailevat Kaustisella ja Kokkolassa – luvassa ilmaiskonsertti ja mahdollisuus seurata huippuopetusta

Tästä kaikesta voi ottaa selvää syyskuussa, kun Mirjam Helin -akatemian laulajat vierailevat Kaustisella ja Kokkolassa. Akatemian seuraava opetusperiodi pidetään Kaustisen kansantaidekeskuksen tiloissa 3.–5.9. ja konsertti Kokkolassa sunnuntaina 6.9.

Mirjam Helin-akatemian laulajat ovat urallaan jo hyvän alun saaneita lahjakkuuksia; sopraanot Iris Candelaria, Marjaana Ritanen ja Heta Sammalisto, mezzosopraanot Emma Karsten ja Melike Uludag, tenori Johannes Pessi, baritonit Gabriel Kivivuori Sereno ja Tuomas Pääkkönen sekä basso Martin Iivarinen. Kurssin ja konsertin pianistina on Kirill Kozlovski.

Mirjam Helin -akatemia on Suomen Kulttuurirahaston elokuussa 2025 käynnistämä lahjakkuusohjelma suomalaisille tai Suomessa asuville laulajille. Kaksivuotinen ohjelma on tarkoitettu laulajille, jotka tähtäävät kansainväliselle uralle. Opetusta annetaan viikonloppu- ja kesäleireillä eri puolilla Suomea, ja opettajina ovat alan kansainväliset huiput.

Yleisö on tervetullut seuraamaan opetusta Kaustiselle. Opetus pidetään Kansantaiteenkeskuksella, Kaustinen-salissa (Jyväskyläntie 3, Kaustinen). Ilmoittauduthan etukäteen linkistä: https://www.lyyti.fi/questions/8d81412a16

Pe 4.9.2026 klo 15–18, opettajana vocal coach ja bel canto -spesialisti, pianisti Hana Lee

La 5.9.2026 klo 14–17, opettajana oopperaohjaaja ja koelauluvalmentaja Annette Weber

Mirjam Helin-akatemian kurssi päättyy oopperakonserttiin sunnuntaina 6.9. Musiikkikeskus Snellmannissa, Kokkolassa. Opetuksen seuraaminen ja konsertin sisäänpääsy ovat maksuttomia.

Oopperailta

Mirjam Helin -akatemian laulajien konsertti

su 6.9. klo 18.00, Fordell-sali, Musiikkikeskus Snellman, Kokkola

Vapaa pääsy