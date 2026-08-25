Vantaan alikulkujen liikenneturvallisuutta parannetaan uusilla liikennemerkeillä ja tiemerkinnöillä

Uudistuksia tehdään alikulkuihin, jotka Uudenmaan elinvoimakeskus on arvioinut liikenneturvallisuuden kannalta haastavimmiksi. Kohteita sijaitsee muun muassa Hämeenlinnanväylän eli valtatien 3 ja Vihdintien eli seututien 120 varrella.

Kyseessä on pilottihanke, jolla pyritään parantamaan alikulkujen liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Väistämisvelvollisuus osoitetaan liikennemerkeillä alikulusta tuleville.

Heikko näkyvyys lisää alikulkujen riskejä

Hanke sai alkunsa Vantaan kaupungin toteuttamista parannuksista. Kaupunki lisäsi kesällä 2025 liikennemerkkejä omalla katuverkollaan sijaitseviin alikulkuihin. Uudenmaan elinvoimakeskus päätti toteuttaa vastaavan pilotin valtion tieverkolla sijaitsevissa alikuluissa.

Alikulut sekä niiden yhteydessä olevat jalankulku- ja pyöräteiden risteykset voivat olla liikenneturvallisuuden kannalta haastavia. Näkyvyys on osassa kohteista heikko, mikä saattaa lisätä onnettomuusriskiä.

"Päätimme toteuttaa pilottihankkeen niissä valtion tieverkon alikuluissa, jotka olemme arvioineet Vantaan alueella riskialtteimmiksi", kertoo Uudenmaan elinvoimakeskuksen liikennejärjestelmäasiantuntija Herkko Jokela.

Turvallinen ja selkeä liikenneympäristö tekee kävelystä ja pyöräilystä sujuvampaa ja houkuttelevampaa. Samalla se auttaa eri tavoin ja eri nopeuksilla liikkuvia huomioimaan toisensa paremmin.

Liikenneturvallisuutta parannetaan uusilla väistämisvelvollisuutta osoittavilla liikennemerkeillä ja tiemerkinnöillä.

Merkinnät ohjaavat turvalliseen ajolinjaan

Alikulkuihin lisätään väistämisvelvollisuutta osoittavia liikennemerkkejä ja maalataan uusia tiemerkintöjä. Tiemerkinnöillä ohjataan erityisesti pyöräilijöitä ja mopoilijoita valitsemaan turvallinen ajolinja.

Tavoitteena on auttaa kaikkia jalankulku- ja pyöräteillä liikkuvia havaitsemaan haastavat risteyskohdat ajoissa sekä sovittamaan nopeutensa ja toimintansa tilanteeseen. Tieliikennelaki velvoittaa tienkäyttäjiä noudattamaan olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta.

Kun uudet liikennemerkit on asennettu, alikulkujen risteyksissä noudatetaan niiden osoittamia väistämisvelvollisuuksia. Aiemmin sovellettu oikealta tulevan väistämistä koskeva sääntö ei tällöin enää määritä väistämisvelvollisuutta.

"Liikennemerkeillä osoitetaan väistämisvelvollisuus alikulusta tuleville. Myös muiden on kuitenkin noudatettava alikulkujen kohdalla erityistä varovaisuutta, vaikka liikennemerkin osoittama väistämisvelvollisuus ei koskisi heitä", Jokela muistuttaa.

Uudistukset toteutetaan elokuun aikana. Pilotista kerätään kokemuksia, joiden perusteella arvioidaan, ovatko liikennemerkit ja tiemerkinnät parantaneet alikulkujen turvallisuutta.

"Toivomme käyttäjiltä rakentavaa palautetta. Sen avulla voimme arvioida, miten ratkaisut toimivat ja mitä niissä voitaisiin vielä parantaa", Jokela sanoo.