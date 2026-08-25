Päätöstiedote: kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokous 25.8.2026
25.8.2026 21:51:26 EEST | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala | Tiedote
Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 25.8.2026 kokouksen päätöstiedote on julkaistu.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päätostiedote on julkaistu Helsingin kaupungin verkkosivuilla.
Samalta sivulta löytyvät myös:
- muut päätösasiakirjat
- kokousaikataulu
- tieto lautakunnan jäsenistä. Lautakunnan puheenjohtajana toimii Paavo Arhinmäki (Vas.).
Talousarvioehdotus vuodelle 2027 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2028-2029 jäi pöydälle.
Lautakunta puolsi kirjaston logistiikkakeskuksen uusia väistötiloja
Lautakunta hyväksyi esityksen, jonka mukaan kirjastoverkkopalveluiden logistiikkakeskukselle hankitaan uudet väistötilat Hiomotie 32:sta. Nykyiset Pasilan kirjaston tilat ovat liian pienet eivätkä enää vastaa toiminnan tai työturvallisuuden tarpeita. Uudet tilat on tarkoitus ottaa käyttöön tammikuussa 2027.
Lautakunta hyväksyi nuoriso- ja yhteisöpalvelukokonaisuuden seuraavan tason organisaation
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 25.8. kokouksessaan muun muassa nuoriso- ja yhteisöpalvelukokonaisuuden seuraavan tason organisaatiosta. Muutos perustuu kaupunginvaltuuston toukokuussa 2026 tekemään päätökseen, jolla nykyisen nuorisopalvelukokonaisuuden tehtäviä laajennetaan vuoden 2027 alusta.
Uudistuksen myötä nuorisopalvelukokonaisuuden nimi muuttuu nuoriso- ja yhteisöpalvelukokonaisuudeksi. Sen vastuulle kuuluvat jatkossa nuorisotyön ja nuorisopolitiikan lisäksi toimialalle kuuluvat hyvinvoinnin edistämisen tehtävät sekä yhteisötyö. Samalla palvelukokonaisuuteen perustetaan uusi hyvinvoinnin edistämisen ja yhteisötyön palvelu, jonka päällikkönä aloittaa Heidi Hagman.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Essi ErankaViestintä- ja markkinointipäällikköHelsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Essi Eranka johtaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan viestintä- ja markkinointipalveluja. Palvelu vastaa toimialan viestinnästä, markkinoinnista sekä osallisuudesta.
Helsinki on elämyksellinen ja vetovoimainen kaupunki täynnä tekemistä ja osallistumisen mahdollisuuksia. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tarjoaa kaupungin asukkaille ja vierailijoille vuodessa yli 20 miljoonaa kokemusta – taidetta, tapahtumia, kursseja, harrastuksia, tiloja, ulkoilualueita ja palveluja liikkumiseen sekä tukea kulttuurille ja kansalaistoiminnalle. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala muodostuu viidestä palvelukokonaisuudesta: kirjasto, kulttuuri, liikunta, nuoriso ja hallinto. Toimialan 1 800 työntekijää ylläpitää ja parantaa helsinkiläisten mahdollisuuksia hyvään elämään ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Helsingissä on helppoa ja houkuttelevaa lähteä liikkeelle. Joka päivä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Helsingfors stärker förebyggandet av skadeverkningar av rusmedel samt det förebyggande rusmedelsarbetet med en ny strategi25.8.2026 16:48:36 EEST | Pressmeddelande
Helsingfors stadsstyrelse godkände en ny rusmedelsstrategi på sitt möte den 24 augusti 2026. Rusmedelsstrategin svarar på den förändrade rusmedelssituationen i Helsingfors. Strategin stärker det förebyggande rusmedelsarbetet, lågtröskeltjänsterna och insatserna för att förbättra tryggheten i vardagen. Strategins mål är att minska problem på grund av rusmedel och halvera antalet narkotikarelaterade dödsfall.
Helsinki vahvistaa päihdehaittojen ehkäisyä ja ehkäisevää päihdetyötä uudella strategialla25.8.2026 16:48:36 EEST | Tiedote
Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi päihdestrategian kokouksessaan 24. elokuuta 2026. Päihdestrategia vastaa muuttuneeseen päihdetilanteeseen Helsingissä. Uusi strategia vahvistaa ehkäisevää päihdetyötä, matalan kynnyksen palveluja ja toimia arjen turvallisuuden parantamiseksi. Strategian tavoitteena on vähentää päihdehaittoja ja puolittaa huumekuolemat.
Helsingfors kulturhus första öppna ansökan resulterade i 13 nya verk25.8.2026 11:39:56 EEST | Pressmeddelande
Helsingfors kulturhus Gamlasgården, Malms kulturhus, Stoa och Nordhuset gick hösten 2025 för första gången in för en öppen ansökan (open call) för Helsingforsbaserade konstnärer. Målet var att stödja kulturfältet i huvudstaden, erbjuda konstnärer en öppnare och mer transparent väg att ingå i kulturhusens programutbud och att hitta nya intressanta verk för Helsingforspubliken.
Helsingin kulttuurikeskusten ensimmäinen avoin teoshaku toi ohjelmistoon 13 uutta teosta25.8.2026 11:39:05 EEST | Tiedote
Helsingin alueelliset kulttuurikeskukset Kanneltalo, Malmitalo, Stoa ja Vuotalo toteuttivat syksyllä 2025 ensimmäistä kertaa avoimen teoshaun helsinkiläisille taiteilijoille. Haun tavoitteena oli tukea pääkaupungin kulttuurikenttää, tarjota taiteilijoille aiempaa avoimempi ja läpinäkyvämpi väylä kulttuurikeskusten ohjelmistoon ja löytää uusia kiinnostavia teoksia helsinkiläisyleisölle.
Rakkaus valtaa Helsingin kirjastot – syksyn ohjelmassa runokilpailu, pikatreffejä ja romantasiaa25.8.2026 07:59:00 EEST | Tiedote
Mitä rakkaus merkitsee suomalaisille vuonna 2026? Onko se romantiikkaa, ystävyyttä, hoivaa, lajien välistä empatiaa vai jotakin aivan muuta? Helsingin kaupunginkirjasto kutsuu ihmiset pohtimaan rakkautta runokilpailun ja syksyn mittaisen tapahtumakokonaisuuden myötä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme