VR:n vihreä väri sai tavaramerkkisuojan Suomessa
26.8.2026 07:00:00 EEST | VR-Yhtymä Oyj | Tiedote
Vihreä on nyt VR:n vihreä, kun VR:n tunnusomainen vihreä väri on rekisteröity väritavaramerkiksi Suomessa matkustajajunaliikenteessä. Rekisteröinti on merkittävä tunnustus pitkäjänteiselle brändityölle: suomalaiset yhdistävät vihreän poikkeuksellisen vahvasti juuri VR:ään, ja nyt yksi yhtiön tunnetuimmista tunnuksista on myös virallisesti suojattu.
Väritavaramerkki antaa VR:lle yksinoikeuden käyttää sille tunnusomaista vihreää väriä (Pantone 7481) bränditunnuksenaan matkustajajunaliikenteessä Suomessa. Käytännössä tämä tarkoittaa, etteivät muut toimijat voi käyttää samaa tai siihen sekoitettavissa olevaa vihreän sävyä keskeisenä bränditunnuksenaan vastaavissa palveluissa.
Vihreä väri on ollut keskeinen osa identiteettiämme vuodesta 2009 lähtien. Se näkyy päivittäin kaikissa asiakaskohtaamisissa muun muassa junakalustossa, työvaatteissa, digitaalisissa palveluissa, myyntikanavissa ja markkinoinnissa.
”Brändi on meille tärkeää aineetonta pääomaa. Haluamme rakentaa pitkäjänteisesti vahvaa ja tunnistettavaa brändiä sekä huolehtia sen asianmukaisesta suojaamisesta. Turvallisuus on tärkeä arvo kaikessa toiminnassamme, ja se koskee myös aineetonta omaisuuttamme”, sanoo VR:n brändi- ja markkinointijohtaja Minna Lampinen.
Suomalaiset tunnistavat VR:n vihreästä
Marraskuussa 2025 toteutetun tunnettuustutkimuksen mukaan jopa 82 % vastaajista yhdisti matkustaja- ja tavaraliikenteessä vihreän värin vahvasti VR:ään. Tulokset osoittavat, että vihreä toimii poikkeuksellisen vahvana tunnisteena suomalaisille.
”VR on yksi Suomen tunnetuimmista brändeistä. Se, että suurin osa suomalaisista tunnistaa meidät pelkän värin perusteella, kertoo pitkäjänteisen ja johdonmukaisen brändityön voimasta”, Minna Lampinen sanoo.
Väritavaramerkki on verrattain harvinainen. Sen saaminen edellyttää pitkää ja johdonmukaista käyttöä ja näyttöä siitä, että väri on juurtunut yleisön mieliin tietyn yrityksen palveluiden tunnuksena.
Pitkäjänteinen brändityö tukee tulevaisuuden kilpailukykyä
Väritavaramerkki perustuu sekä rekisteröintiin että värin vakiintuneeseen käyttöön. VR:n vihreä on vuosien aikana muodostunut tunnetuksi kuljetuspalveluiden tunnukseksi Suomessa.
VR:n brändityö on saanut kiitosta, saimme mm. Keskuskauppakamarin Vuoden brändi -tunnustuksen vuonna 2026.
Raideliikenteen kilpailun odotetaan lisääntyvän Suomessa 2030-luvulla. Selkeä ja helposti tunnistettava brändi auttaa asiakkaitamme tunnistamaan VR:n palvelut nopeasti eri kanavissa ja tilanteissa.
Väritavaramerkki tukee tavoitettamme rakentaa yhtenäistä asiakaskokemusta ja varmistaa, että yhtiöömme vahvasti liitetty visuaalinen tunnus säilyy vahvana myös tulevaisuudessa.
Yhteyshenkilöt
VR viestintäPuh:+358 (0)29 434 7123viestinta@vr.fi
Tietoja julkaisijasta
VR:llä teemme merkityksellistä työtä, joka vaikuttaa tuhansien ihmisten arkeen ja edistää vähäpäästöistä liikkumista ja logistiikkaa. Huolehdimme arjen sujuvista matkoista Suomessa ja Ruotsissa sekä tuemme teollisuuden logistiikkaa kotimaassa.
Vuonna 2025 kyydissämme tehtiin 16,1 miljoonaa kaukoliikenteen matkaa Suomessa, kuljetimme rautateitse 24,8 miljoonaa tonnia tavaraa ja liikevaihtomme oli 1 253 miljoonaa euroa. Yhteisellä matkalla maailman parhaaksi työskenteli yli 9 500 rautaista ammattilaista.
Lisätietoja: https://www.vrgroup.fi/
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