Pellolta pöytään & Syysmarkkinatori kutsuu tutustumaan paikalliseen ruokaketjuun Kajaanissa lauantaina 5.9.2026
26.8.2026 13:46:43 EEST | ProAgria | Tiedote
Pellolta pöytään & Syysmarkkinatori -tapahtuma järjestetään lauantaina 5.9.2026 klo 11–15 Riittilän tilalla Kajaanissa (Osoite: Losotörmäntie 188, 87970 Jormua).
Maksuton ja kaikille avoin tapahtuma tarjoaa ajankohtaista tietoa maataloudesta sekä paikallisia makuja kaikenikäisille kävijöille.
Tapahtumassa pääsee tutustumaan paikalliseen ruokaketjuun pellon kasvukunnosta ja luonnon monimuotoisuudesta aina ruoantuotantoon ja valmiisiin tuotteisiin saakka.
Maatalousyrittäjille on tarjolla ajankohtaista tietoa maan kasvukunnosta, luonnon monimuotoisuudesta ja täsmäviljelystä. Mukana tapahtumassa on KoneViestistä tuttu Jussi Knaapi sekä Mtechin maatalousdrone-esittely.
Lapsiperheille ohjelmassa on muun muassa kepparikisailua, poniratsastusta sekä muuta mukavaa tekemistä. Syysmarkkinatorilla puolestaan pääsee tutustumaan lähialueella ja Kainuussa tuotettuihin tuotteisiin sekä tekemään paikallisia löytöjä.
Tapahtuma tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden nähdä, miten ruoka päätyy pellolta pöytään ja kuinka vastuullinen ruokaketju rakentuu käytännössä.
Tervetuloa mukaan viettämään mukavaa syyspäivää, oppimaan uutta ja tutustumaan kainuulaiseen ruoantuotantoon!
Tapahtuman järjestävät EU:n rahoitusta saaneet hankkeet: KasviTieto, KasviTaito 2.0, NERO, OSKARI, SERIGO, TERTTU, VIIMA ja VEKA.
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