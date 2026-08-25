ProAgria

Pellolta pöytään & Syysmarkkinatori kutsuu tutustumaan paikalliseen ruokaketjuun Kajaanissa lauantaina 5.9.2026

26.8.2026 13:46:43 EEST | ProAgria | Tiedote

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Pellolta pöytään & Syysmarkkinatori -tapahtuma järjestetään lauantaina 5.9.2026 klo 11–15 Riittilän tilalla Kajaanissa (Osoite: Losotörmäntie 188, 87970 Jormua).

Maksuton ja kaikille avoin tapahtuma tarjoaa ajankohtaista tietoa maataloudesta sekä paikallisia makuja kaikenikäisille kävijöille.

Tapahtuma tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden nähdä, miten ruoka päätyy pellolta pöytään ja kuinka vastuullinen ruokaketju rakentuu käytännössä.
Tapahtuma tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden nähdä, miten ruoka päätyy pellolta pöytään ja kuinka vastuullinen ruokaketju rakentuu käytännössä. ProAgria Itä-Suomi

Tapahtumassa pääsee tutustumaan paikalliseen ruokaketjuun pellon kasvukunnosta ja luonnon monimuotoisuudesta aina ruoantuotantoon ja valmiisiin tuotteisiin saakka. 

Maatalousyrittäjille on tarjolla ajankohtaista tietoa maan kasvukunnosta, luonnon monimuotoisuudesta ja täsmäviljelystä. Mukana tapahtumassa on KoneViestistä tuttu Jussi Knaapi sekä Mtechin maatalousdrone-esittely.

Lapsiperheille ohjelmassa on muun muassa kepparikisailua, poniratsastusta sekä muuta mukavaa tekemistä. Syysmarkkinatorilla puolestaan pääsee tutustumaan lähialueella ja Kainuussa tuotettuihin tuotteisiin sekä tekemään paikallisia löytöjä.

Tapahtuma tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden nähdä, miten ruoka päätyy pellolta pöytään ja kuinka vastuullinen ruokaketju rakentuu käytännössä.

Tervetuloa mukaan viettämään mukavaa syyspäivää, oppimaan uutta ja tutustumaan kainuulaiseen ruoantuotantoon!

Tapahtuman järjestävät EU:n rahoitusta saaneet hankkeet: KasviTieto, KasviTaito 2.0, NERO, OSKARI, SERIGO, TERTTU, VIIMA ja VEKA.

Avainsanat

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Kuvat

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Tapahtuma tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden nähdä, miten ruoka päätyy pellolta pöytään ja kuinka vastuullinen ruokaketju rakentuu käytännössä.
Tapahtuma tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden nähdä, miten ruoka päätyy pellolta pöytään ja kuinka vastuullinen ruokaketju rakentuu käytännössä.
ProAgria Itä-Suomi
Lataa

Olemme maatila- ja maaseutuyrittäjiä koko Suomessa palveleva asiantuntijaorganisaatio ja lisäarvoa luova kumppani. Meitä on 650 Suomen parasta alan asiantuntijaa ja tähtäämme siihen, että asiakkaanamme saat parhaan asiakaskokemuksen liiketoimintasi kehittämiseen. Yrityskokonaisuus ja laadukkaat palvelut tuotantoon, talouteen ja johtamiseen moniosaajatiimiemme kautta saat vain meiltä. Meille tärkeää on mahdollistaa maailman puhtain ja elinvoimaisin maaseutu myös tulevaisuudessa. Sen eteen teemme töitä joka päivä yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Meillä toimii kahdeksan alueellista ProAgria-keskusta sekä valtakunnallinen Keskusten Liitto. Keskuksemme tarjoavat asiakkaidemme tarpeiden mukaiset monipuoliset palvelut.

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