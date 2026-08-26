Tämä vuosi ratkaisee, pitääkö ilotulitteiden käytöstä ilmoittaa jatkossa

Elokuun viimeisenä viikonloppuna vietetään jälleen huvilakauden päättäjäisiä/venetsialaisia, joka on monille tärkeä kesäkauden päätösjuhla. Juhlan perinteisiin kuuluvat muun muassa lyhdyt, nuotiot ja ilotulitukset.

Lainsäädännön mukaan yksityisestä ilotulitteiden käytöstä on lähtökohtaisesti tehtävä etukäteen ilmoitus pelastusviranomaiselle. Pelastusviranomainen voi kuitenkin sallia ilotulitteiden käytön ilman erillistä ilmoitusta tiettyinä ajankohtina tai tietyillä alueilla. Uudenvuoden ohella venetsialaiset ovat jo pitkään olleet tällainen poikkeus erityisesti Länsi-Suomen rannikkoalueilla, joissa pelastusviranomaiset ovat sallineet ilotulitteiden käytön ilman erillistä ilmoitusmenettelyä poikkeuspäätösten ehtojen mukaisesti.

Viime vuosina ilotulitteista on kuitenkin aiheutunut omaisuusvahinkoja ja häiriöitä siinä määrin, että Länsi-Suomen yhteistyöalueen pelastuslaitokset (Varsinais-Suomi, Satakunta ja Pohjanmaa) arvioivat tämän vuoden venetsialaisten jälkeen, onko poikkeuskäytännölle enää jatkossa edellytyksiä. Poikkeuskäytännön jatkuminen edellyttää, että ilotulitteita käytetään vastuullisesti, turvallisesti ja niille asetettuja ehtoja noudattaen. Pelastuslaitokset seuraavat venetsialaisten aikaisten vahinkojen, häiriöiden ja vaaratilanteiden määrää. Mikäli ongelmat lisääntyvät nykyisestä, pelastusviranomaiset eivät näe perusteita jatkaa ilotulitteiden käyttöä koskevaa poikkeuskäytäntöä tulevina vuosina.

Pelastuslaitokset ovat ennen venetsialaisviikonloppua viestineet alueen ilotulitemyyjille turvallisen käytön merkityksestä ja pyytäneet heitä välittämään turvallisuusohjeita asiakkailleen. Vastaavalla yhteistyöllä ja aktiivisella turvallisuusviestinnällä onnistuttiin vähentämään ilotulitteista aiheutuneita vahinkoja viime vuodenvaihteessa. Pelastuslaitokset toivovat saman myönteisen kehityksen jatkuvan myös tulevien venetsialaisten aikana, jotta yksityisiä ilotulituksia voitaisiin jatkossakin toteuttaa ilman erillistä ilmoitusmenettelyä.

Pohjanmaan pelastuslaitoksen alueella sallitaan ilotulitteiden käyttö ilman erillistä ilmoitusta ajalla 29.8.2026 klo 18.00–24.00 seuraavin edellytyksin:

Ilmatieteen laitoksen antaman maastopalovaroituksen aikana ilotulitteiden käyttö on kielletty.

Ilotulitteita ei saa käyttää kieltoalueilla, taajamien keskustoissa, asuinalueilla eikä rakennusten läheisyydessä.





Muista myös nämä turvallisuusohjeet: