Komissiolta UPM:n ja Sappin ehdotettua yhteisyritystä vastustava väitetiedoksianto
26.8.2026 11:02:48 EEST | Euroopan komission Suomen-edustusto | Tiedote
Euroopan komissio on ilmoittanut UPM-Kymmenelle (UPM) ja Sappi Limitedille (Sappi) katsovansa alustavasti, että niiden ehdottama yhteisyritys saattaisi rajoittaa kilpailua erityyppisten painopaperien markkinoilla. Painopaperia käytetään painotuotteissa, kuten aikakauslehdissä ja kirjoissa.
UPM ja Sappi ovat kaksi suurinta painopaperituotteiden valmistajaa Euroopan talousalueella (ETA). Yhteisyritys loisi ETA-alueelle markkinajohtajan, johon yhdistettäisiin UPM:n painopaperiliiketoiminta Euroopassa ja Yhdysvalloissa, Sappin painopaperiliiketoiminta Euroopassa, osa Sappin erikoispaperiliiketoiminnasta sekä muita oheistoimintoja.
Komissio on huolissaan erityisesti siitä, että yhteisyrityksen olisi mahdollista nostaa hintoja ja että asiakkailla olisi liiketoimen seurauksena vähemmän valinnanvaraa.
Väitetiedoksianto
Komissio aloitti 28. huhtikuuta 2026 perusteellisen tutkinnan arvioidakseen, pystyisivätkö UPM ja Sappi liiketoimen tuloksena vähentämään tiettyjä painopapereita koskevaa kilpailua erityisesti aikakauslehtipaperin ja päällystetyn puuvapaan paperin markkinoilla ETA-alueella, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Sveitsissä. Näitä kahta paperityyppiä käytetään painotuotteissa, kuten aikakauslehdissä, kirjoissa ja mainosmateriaaleissa.
Komissio on tehnyt laaja-alaisen tutkimuksen perehtyäkseen liiketoimen vaikutusalaan kuuluviin markkinoihin ja saadakseen paremman käsityksen liiketoimen mahdollisista vaikutuksista. Tutkimuksen yhteydessä muun muassa tarkasteltiin osapuolten toimittamia sisäisiä asiakirjoja ja kerättiin näkemyksiä ja tietoja kilpailijoilta ja asiakkailta.
Tämän perusteellisen tutkinnan pohjalta komissio epäilee, että UPM:n ja Sappin yhteisyritys saisi markkinavoimaa, jonka ansiosta se voisi asiakkaidensa vahingoksi nostaa hintoja ja heikentää laatua päällystetyn puupitoisen paperin (eräänlaista aikakauslehtipaperia) ja päällystetyn puuvapaan paperin osalta. Komissio ei tällä hetkellä ole vakuuttunut siitä, että näihin papereihin liittyvien toimintojen yhdistäminen yhteisyritykseen toisi kustannussäästöjen tai ympäristöön tai häiriönsietokykyyn liittyvien parannusten muodossa riittävästi hyötyjä, jotka kompensoisivat mahdolliset haitat.
Väitetiedoksianto on tutkintaan kuuluva muodollinen vaihe, jossa komissio ilmoittaa asianomaisille yrityksille kirjallisesti niitä vastaan esitetyistä väitteistä. Väitetiedoksiannon lähettäminen ei mitenkään ennakoi tutkimuksen tulosta. UPM ja Sappi voivat nyt vastata komission väitetiedoksiantoon, tutustua komission asiakirja-aineistoon ja pyytää suullista kuulemista.
Kyseessä olevat yritykset ja tuotteet
UPM:n päätoimipaikka on Suomessa, ja sen toiminta on maailmanlaajuista. Se kehittää, tuottaa ja markkinoi paperituotteita, sellua, sähköä, etiketöintimateriaaleja, sahatavaraa ja puupaneelituotteita sekä biokemikaaleja, biomassaa ja vaneriratkaisuja.
Sappi, jonka päätoimipaikka on Etelä-Afrikassa, on maailmanlaajuisesti toimiva yritys, joka valmistaa arkikäyttöön tarkoitettuja materiaaleja puukuitupohjaisista uusiutuvista raaka-aineista. Sappi toimittaa raaka-aineita, kuten sellua ja biomateriaaleja, ja loppukäyttötuotteita, mukaan lukien paino, erikois- ja pakkauspaperia.
Tausta
Liiketoimesta ilmoitettiin komissiolle 19. maaliskuuta 2026. Komissio aloitti perusteellisen tutkinnan
28. huhtikuuta 2026, ja sen on tehtävä lopullinen päätös 11. marraskuuta 2026 mennessä.
Komissiolla on velvollisuus arvioida yrityssulautumat ja yrityskaupat, joihin osallistuvien yritysten liikevaihto ylittää tietyt kynnysarvot (ks. EU:n sulautuma-asetuksen 1 artikla), sekä estää
yrityskeskittymät, jotka haittaisivat olennaisesti kilpailua Euroopan talousalueella tai sen merkittävällä osalla.
Ylivoimaisesti suurin osa yrityskeskittymistä ei aiheuta kilpailuongelmia, ja ne hyväksytään rutiinitarkastelun jälkeen. Saatuaan ilmoituksen kaavaillusta liiketoimesta komissiolla on yleensä 25 työpäivää aikaa päättää, antaako se hyväksynnän (vaihe I) vai aloittaako se perusteellisen tutkinnan (vaihe II).
UPM:n ja Sappin yhteisyrityshankkeen lisäksi käynnissä on kaksi muuta vaiheen II tutkintaa: i) MMG:n aikomus ostaa Anglo Americanin nikkeliliiketoiminta ja ii) ehdotettu Saipemin ja Subsea7:n sulautuminen.
Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_26_1747
Yhteyshenkilöt
Ismo UlvilaTiedotuspäällikköPuh:050 541 1122ismo.ulvila@ec.europa.eu
Nina HottiTiedottajaPuh:050 384 7857nina.hotti@ec.europa.eu
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