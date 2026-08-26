17-vuotiaan koulutehtävästä syntyi yritys – pokkasi eilen 1 000 euron stipendin
26.8.2026 13:24:35 EEST | Kohti Yrittäjyyttä Oy | Tiedote
Helsinkiläinen Be the Light -yritys on palkittu 1 000 euron kehittämisstipendillä osana Helsingin kesäyrittäjyysohjelmaa. Kaiverrettuja LED-akryylivalaisimia valmistavan yrityksen perustaja on 17-vuotias helsinkiläinen Ekuwa Anyan, jonka kesätyö kasvoi liiketoiminnaksi. Ensimmäistä kertaa jaettu stipendi luovutettiin eilen Mun huudit, mun duunit -ideakilpailun lopputapahtumassa Stadin ammattiopiston Myllypuron kampuksella. Helsingin kaupungin ja Kohti Yrittäjyyttä Oy:n järjestämä kilpailu haastoi 15–29-vuotiaita luomaan aluetta elävöittävää yritystoimintaa.
Kuvataidetunnin kokeilu jalostui halutuksi lahjatuotteeksi
Ekuwan yritysidea sai alkunsa koulun kuvataidetunnilla tehdystä akryylivalaisimesta. Saatuaan myönteistä palautetta hän laajensi konseptiaan. Kesän aikana Be the Light on valmistanut valaisimia muun muassa perhekuvista ja lemmikeistä. Lisäksi Ekuwa järjesti lähialueen lapsille piirustustuokion, jonka tuotoksista on tarkoitus valmistua valaisinmallisto.
– Tämä stipendi merkitsee mulle todella paljon, koska se näyttää mihin minä pystyn. Kaikki on mahdollista, kun uskaltaa yrittää, Ekuwa iloitsee saamastaan tunnustuksesta.
Laserleikkurin puute uhkasi estää Ekuwan yritystoiminnan käynnistymisen. Haaste kuitenkin ratkesi, kun ohjelman mentori löysi sopivan laitteen verkostonsa kautta. Palkintorahoilla hän aikoo hankkia oman laserleikkurin.
Nuoret yrittäjät tarvitsevat käytännön tukea myös kesän jälkeen
Suomen korkean nuorisotyöttömyyden aikana moni nuori on päätynyt työllistämään kesällä itsensä yrittäjänä. Stipendin jakanut kilpailukonseptin kehittäjä ja yrittäjyyskasvatuksen asiantuntija Maria Korpisalo muistuttaa, että työmarkkinoiden muuttuessa yhä useampi nuori työllistyy tulevaisuudessa yrittäjänä.
- Tarvitsemme Suomessa yrittäjyysohjelmia, jotka mahdollistavat nuorille matalan kynnyksen yrittäjyyden kokeilemisen käytännössä, Korpisalo sanoo.
Korpisalo tuntee nuorten yrittäjyyden kentän syvällisesti. Hän on toiminut sekä yrittäjänä että julkisen sektorin yrityspalveluissa ja kehittänyt käytännön tukimalleja nuorten työllistämiseksi.
- Nuorten kiinnostus yrittäjyyttä kohtaan on tällä hetkellä ennätyskorkealla. Kiinnostus ei kuitenkaan yksin riitä, vaan nuoret tarvitsevat oikeanlaista tukea, jotta yrittäjyyden jatkaminen on mahdollista myös ohjelman jälkeen”, Korpisalo summaa.
Tietoa palkinnosta
• 1 000 euron kehittämisstipendi jaettiin ensimmäistä kertaa osana Mun huudit, mun duunit -ideakilpailua.
• Kilpailu on osa helsinkiläisille nuorille suunnattua Helsingin kaupungin kesäyrittäjyysohjelmaa, joka toteutettiin yhdessä Kohti Yrittäjyyttä Oy:n kanssa.
• Kilpailu kannustaa nuoria kehittämään ideoita, jotka tuovat iloa ja yhteisöllisyyttä kaupunkiin.
• 1 000 euron kehittämisstipendin sai helsinkiläinen Ekuwa Anyan, 17, jonka Be the Light - yritys valmistaa kaiverrettuja LED-akryylivalaisimia.
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Yhteyshenkilöt
Maria Korpisalo, yrittäjyyskasvatuksen asiantuntija
p. 050 477 0719
maria.korpisalo@kohtiyrittajyytta.fi
www.kohtiyrittajyytta.fi
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