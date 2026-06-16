Demariopiskelijoiden liittohallitus: Seuraavalla hallituksella ei ole varaa jäädyttää indeksejä tai leikata koulutuksesta - puolustusvero luo pohjaa panostuksille opetukseen

Demariopiskelijoiden liittohallitus on ottanut elokuun kokouksessaan selkeän kannan, että liitto ei voi tukea opiskelijoilta tai koulutuksesta leikkaamista seuraavalla hallituskaudella. Demariopiskelijat yhtyy SDP:n ja omankin poliittisen ohjelmansa mukaiseen sopeuttamistarpeeseen, mutta korostaa kasvun, korkean työllisyyden sekä kestävyyden ja hyvinvoinnin edistämisen merkitystä julkisen talouden velkasuhteen taittamisessa.

Demariopiskelijat olisi valmiita tarkastelemaan menosopeutuksia esimerkiksi maataloudesta, eläkkeistä, puolustuksesta ja yritystuista liiton poliittisen ohjelman mukaisesti. Liiton selkeä linja on kuitenkin, että tulevalla hallituksella ei ole varaa kohtaa enää enempää leikkauksia koulutukseen tai opiskelijoihin.

“Koulutuksesta säästäminen olisi varmaan huonointa talouspolitiikkaa, mitä seuraava hallitus voisi tehdä. Koulutuksesta leikkaaminen tässä tilanteessa, jossa Orpon hallitus on jo leikannut satoja miljoonia kouluilta ja korkeakouluista, olisi varma tapa murhata orastava kasvu lopullisesti Suomesta”, toteaa Demariopiskelijoiden ensimmäinen varapuheenjohtaja Samuli Sundell.

Demariopiskelijat ei tue myöskään esityksiä indeksijäädytyksistä koulutussektorille. Demariopiskelijat iloitseekin siitä, etteivät SDP tai sen kansanedustajat ole vastuullisena koulutuspuolueena esittänyt indeksijäädytystä juuri koulutussektorille.

“Indeksijäädytys on leikkaus, vaikka voissa paistaisi. On myös huomattava, että indeksijäädytysten todellisia vaikutuksia koulutussektoriin on mahdotonta ennustaa, koska leikkaukset realisoituisivat eri tavalla eri puolilla maata. Ainoastaan se voidaan jo nyt varmasti ennustaa, että idndeksijäädytysten seuraukset jatkuvasti kansainvälisissä vertailuissa jälkeen jäävälle suomalaiselle huippuosaamiselle ja -koulutukselle olisivat katastrofaaliset”, jatkaa Demariopiskelijoiden toinen varapuheenjohtaja Jasmin Närhi.

Demariopiskelijat tukeekin siksi julkisuudessa esillä ollut SDP:n avausta puolustusverosta. Demariopiskelijat katsoo, että puolustusvero julkista taloutta vahvistavana toimena toisi liikkumavaraa valtion budjetissa panostuksille juuri koulutukseen, kasvatukseen ja opetukseen. Esimerkiksi lähiopetuksen määrä kouluissa ja korkeakouluissa on vähentynyt huolestuttavasti jo nyt tehtyjen koulutusleikkausten seurauksena.

“Puolustusvero toisi tärkeitä veroeuroja valtion kassaan, joka mahdollistaisi julkisen talouden tasapainottamisen lisäksi panostukset kasvun avaimiin - toisin sanoen koulutukseen. On selvää, että oikeistohallitusten koulutusleikkausten putken jälkeen seuraavan hallituksen on tehtävä tasapainottavia panostuksia opiskelijoiden arkeen ja koulutuksen kunnianpalautukseen”, päättää Demariopiskelijoiden ensimmäinen varapuheenjohtaja Samuli Sundell.