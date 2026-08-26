Kokoomuksen eduskuntaryhmä

Kokoomuksen Limnell: SDP:n puolustusvero on väärä lääke – maanpuolustusta ei pidä käyttää veronkiristysten perusteena

26.8.2026 13:37:40 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote

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Kokoomuksen kansanedustaja, puolustusvaliokunnan jäsen Jarno Limnell tyrmää SDP:n esityksen määräaikaisesta puolustusverosta. SDP esittää noin viiden miljardin euron keräämistä seuraavan viiden vuoden aikana puolustushankintoihin muun muassa suurituloisten ansiotuloverotusta, pääomatuloverotusta ja arvonlisäverotusta kiristämällä. Limnellin mukaan Suomen puolustukseen tarvitaan lisää voimavaroja, mutta niiden rahoittaminen uudella veronkiristyspaketilla on väärä ratkaisu.

Jarno Limnell. Kuvaaja: Kimmo Falck.
Jarno Limnell. Kuvaaja: Kimmo Falck.

”Suomen puolustusta pitää vahvistaa määrätietoisesti. Siitä ei ole epäselvyyttä. Mutta maanpuolustusta ei pidä ottaa verukkeeksi sille, että suomalaisille tuodaan uusia veronkiristyksiä. Puolustus on valtion ydintehtävä, jonka rahoituksen on oltava kestävällä pohjalla myös viiden vuoden määräajan jälkeen”, Limnell sanoo.

Limnell pitää ongelmallisena erityisesti sitä, että SDP:n mallissa kiristettäisiin samanaikaisesti työn, pääomien ja kulutuksen verotusta.

”Suomen ongelma on ollut liian heikko talouskasvu ja nyt Orpon hallituksen aikana talouskasvu on saatu vauhtiin. Tarvitsemme enemmän investointeja, yrittäjyyttä, työtä ja yksityistä pääomaa Suomeen. Jos vastaamme tähän tilanteeseen kiristämällä työn ja pääomien verotusta sekä nostamalla arvonlisäveroa, kuljemme juuri väärään suuntaan. Ilman vahvempaa taloutta meillä on tulevaisuudessa vähemmän, ei enemmän, mahdollisuuksia rahoittaa turvallisuuttamme", Limnell toteaa. 

Limnell korostaa, että puolustuksen rahoituksessa on katsottava yhtä vaalikautta pidemmälle. Suomen turvallisuusympäristön muutos ei ole väliaikainen, eikä puolustuskyvyn vahvistamisen tarve pääty viiden vuoden kuluttua.

”Puolustusmenoja ei voida rakentaa määräaikaisen veron varaan, koska puolustuksen tarpeetkaan eivät ole määräaikaisia. Venäjän muodostama pitkäaikainen turvallisuusuhka, Naton velvoitteet ja oman puolustuskykymme kehittäminen edellyttävät vuosikymmenten perspektiiviä. Siksi puolustuksen rahoituksen pitää olla kiinteä osa julkisen talouden pitkäjänteistä priorisointia", Limnell sanoo. 

Limnell muistuttaa, että turvallisuus ja talous eivät ole toistensa vastakohtia. Vahva kansantalous on myös vahvan maanpuolustuksen edellytys.

”Jokainen euro puolustukseen on kyettävä rahoittamaan tavalla, joka vahvistaa Suomen turvallisuutta myös pitkällä aikavälillä. Jos samalla heikennämme työnteon kannusteita, investointiympäristöä ja yritysten mahdollisuuksia kasvaa, syömme pohjaa siltä taloudelta, jolla tulevien vuosien puolustusmenot lopulta maksetaan", Limnell sanoo 

Limnellin mukaan Suomen on nyt pidettävä kiinni kahdesta tavoitteesta samanaikaisesti: puolustuskykyä on vahvistettava ja talouden kasvuedellytyksiä parannettava.

”Turvallisuudesta ei tingitä. Juuri siksi sen rahoituksen pitää olla uskottavaa ja kestävää. Kokoomuksen lähtökohta on, että vahva puolustus rakennetaan vahvan talouden varaan. SDP näyttää tarjoavan vahvemman puolustuksen rinnalle korkeampaa verotusta. Minusta Suomen pitää tavoitella vahvempaa puolustusta ja vahvempaa taloutta", Limnell sanoo. 

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Kokoomuksen eduskuntaryhmä

Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.

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