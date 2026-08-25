MTK: Avoimet kysymykset voivat maksaa Suomelle miljardeja – ennallistamissuunnitelman ratkaisut tehtävä nyt

MTK on jättänyt lausuntonsa Suomen kansallisesta ennallistamissuunnitelmasta.

MTK:n mukaan ennallistamisasetuksen toimeenpano ei voi johtaa tilanteeseen, jossa Suomi sitoutuu kilpailijamaitaan laajempiin tai kustannuksiltaan raskaampiin velvoitteisiin. Kansallisen suunnitelman lähtökohtana tulee olla suomalaisen maa- ja metsätalouden toimintaedellytysten turvaaminen samalla, kun asetuksen tavoitteet saavutetaan.

"Hallitus on esittämässä Suomelle massiivista lisälaskua, jos kansallisia joustoja ei hyödynnetä täysimääräisesti kansallisessa toimeenpanosuunnitelmassa. Selkeiden kansallisten linjauksien tekemättä jättäminen ja Suomen avoimien kysymyksien siirtäminen EU-komission päätettäväksi jättää oven auki miljardien lisäkustannuksille", MTK:n puheenjohtaja Tero Hemmilä toteaa.

MTK esittää, että Suomi hyödyntää ennallistamisasetuksen kansallisen liikkumavaran täysimääräisesti, ja ottaa mallia Ruotsin toimintatavoista. Ruotsissa ennallistamissuunnitelman luonnosta on valmisteltu nimenomaisesti siitä lähtökohdasta, että suunnitelmaluonnos toimenpiteineen ei saa mennä pidemmälle kuin ennallistamisasetus edellyttää.

Järjestö muistuttaa, että asetuksen toimeenpanossa ei saa toistua sama ongelma, joka on nähty EU:n metsien hiilinieluja koskevassa keskustelussa.

MTK vaatii, että Suomen on esitettävä komissiolle luontotyyppimääritelmät. Samaan aikaan täytyy jatkuvasti tarkentaa tietopohjaa ja sen läpinäkyvyyttä komission kanssa käytävien neuvottelujen tueksi. Vaikka nyt on vasta alustavan suunnitelman jättämisen aika, ei Suomen mielipidettä joustojen käytöstä voi jättää komission kanssa käytävien jatkoneuvottelujen varaan.

MTK painottaa lisäksi, että ennallistamissuunnitelman tulee perustua vapaaehtoisuuteen, omaisuudensuojan kunnioittamiseen sekä pitkäjänteiseen ja ennakoitavaan rahoitukseen.

Lisätietoja:

Tero Hemmilä, puheenjohtaja, MTK, +358 400 522 012

Leena Kristeri, elinvoimajohtaja, MTK, +358 40 507 4088

Marko Mäki-Hakola, metsäjohtaja, MTK, +358 40 502 6810

Johan Åberg, maatalousjohtaja, MTK, +358 40 502 6810