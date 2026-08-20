HSL LOOKS -muotinäytöstapahtuma järjestetään keskustassa lauantaina 29.8. – Lue kaikki tarvittava tieto koottuna

27.8.2026 10:13:00 EEST | HSL Helsingin seudun liikenne | Tiedote

Jaa

  • Mitä: HSL LOOKS on kaikille avoin ja maksuton muotinäytöstapahtuma, jossa esitellään stylisti Minttu Vesalan, HSL:n, nousevien suomalaisten suunnittelijoiden ja Stadin ammattiopiston yhteistyöstä syntynyttä tyylikokonaisuutta. Lookit on luotu täysin kierrätysmateriaaleista ja liikennevälineisiin unohtuneista löytötavaroista. Sekä tyylikokonaisuus että tapahtuma juhlistavat kaupunkikulttuuria ja joukkoliikenteen monimuotoisuutta.

  • Missä: Helsingin päärautatieaseman Kompassiaukio (Rautatientorin metroasema). Näytöstä voi seurata livenä myös HSL:n Instagramissa ja TikTokissa.

  • Milloin: lauantaina 29.8. järjestetään kaksi samansisältöistä näytöstä klo 16 ja klo 18

  • Muuta: Tapahtumassa esiintyy lisäksi artisti Olga. Näytöksen malleina nähdään muun muassa Jorma Uotinen, Ina Mikkola, Isaac Sene, Sini Sabotage ja Jekku Berglund. Tapahtuma on osa Helsinki Design Weekin ohjelmistoa.

Neljän asun kavalkadi, jotka nähdään HSL LOOKS -tapahtumassa
HSL LOOKS -tapahtumassa nähtäviä asuja Jens Zitting

Lauantaina 29.8. Helsingin seudun liikenne (HSL) järjestää yhdessä stylisti Minttu Vesalan poikkeuksellisen HSL LOOKS -tapahtuman Helsingin päärautatieaseman Kompassiaukiolla. Tapahtumassa esitellään liikennevälineisiin unohtuneista löytötavaroista osittain rakennettua tyylikokonaisuutta, jonka luomiseen ovat HSL:n ja Minttu Vesalan lisäksi osallistuneet useat suomalaiset nuoret suunnittelijat sekä Stadin Ammattiopiston opiskelijat. Kaikkien näytöksen löytötavaroiden omistusoikeus on löytötavaralain mukaisesti siirtynyt HSL:n löytötavarapalvelusta vastaavalle Lost & Found Finlandille.  Pelkästään viime vuonna löytötavaroita oli 33 949, mikä on noin 17 prosenttia edellisvuotta enemmän*. Tavaroista palautuu omistajilleen keskimäärin vain 24 prosenttia. Omia kadonneita tavaroita voi tiedustella Lost & Found Finlandilta osoitteessa found.fi

Kaupunkilaisten tyylien esiintuomisen lisäksi HSL LOOKS on myöskin eräänlainen kunnianosoitus ikoniselle Hel Looks -tyylisivustolle, joka on taltioinut yli 20 vuotta helsinkiläisten omaperäisiä tyylejä.

Näin valmistaudut

HSL LOOKS -muotinäytöstapahtuma järjestetään Helsingin päärautatieaseman metroaseman rullaportaiden edessä. Tuttavallisemmin paikka tunnetaan Kompassiaukiona. Sisäänkäynti Kompassiaukiolle tapahtuu kaikista rautatieaseman metroasemalle vievistä sisäänkäynneistä. Tapahtuma ja tila ovat kaikille avoimia. Tule siis paikalle ja ota ystävätkin mukaan! 

Poikkeusjärjestelyt liikenteessä

Hissien päädyssä olevat liukuportaat ovat yleisön kulkua varten muuten auki normaalisti tapahtumapäivän aikana, mutta molempien näytösten ensimmäisten 10 minuutin aikana yhdet liukuportaista on varattu näytöstä varten. Metrot liikkuvat normaalisti.

Jos et ole osallistumassa tapahtumaan, kannattaa näytöspäivänä 29.8. suosia Kampin ja Helsingin yliopiston metroasemia, jotka toimivat tavanomaisesti. 

* Kaikki tiedotteen luvut perustuvat HSL:n löytötavaratoiminnan rekisteröinteihin vuosina 2023–2025, jollei toisin mainita. Löytötavarapalvelusta vastaa HSL:n kumppani Lost & Found Finland.

Avainsanat

hslhelsingin seudun liikennehsl:n markkinointihsl:n muotinäytös

Yhteyshenkilöt

Linkit

Helsingin seudun liikenne HSL vastaa seudun joukkoliikenteen suunnittelusta, tilaamisesta ja lipuista sekä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta. Vuonna 2025 HSL:n toimintakulut olivat 894 miljoonaa euroa ja toimintatuotot 956 miljoonaa euroa. HSL:n liikennevälineiden kyytiin noustiin vuoden 2025 aikana 381 miljoonaa kertaa, mikä on suurin osa Suomen joukkoliikennematkoista.
Yhteystietoja medialle: www.hsl.fi/viestinta

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta HSL Helsingin seudun liikenne

HSL ja stylisti Minttu Vesala järjestävät ainutlaatuisen kaupunkikulttuuria ja katutyyliä juhlistavan HSL LOOKS -muotinäytöstapahtuman Helsingin Päärautatieaseman Kompassiaukiolla lauantaina 29.8.20.8.2026 14:39:12 EEST | Tiedote

Helsingin seudun liikenne (HSL) toteuttaa stylisti Minttu Vesalan kanssa yhteistyössä HSL LOOKS -nimisen tapahtuman, joka juhlistaa pääkaupunkiseudun erilaisia tyylejä, kaupunkikulttuuria, joukkoliikenteen monimuotoisuutta ja kierrätysmuotia. Lisäksi se kannustaa matkustajia tuomaan rohkeasti esiin omaa tyyliään, sekä muistuttaa, että joukkoliikenteessä on tilaa kaikille ja jokainen voi olla siellä oma itsensä sekä kantaa omaa tyyliään ylpeydellä.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye