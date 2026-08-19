Maahanmuuttoviraston säilöönottoyksikkö rakennetaan Vantaan Itä-Hakkilaan
28.8.2026 09:00:00 EEST | Senaatti-kiinteistöt | Tiedote
Maahanmuuttoviraston säilöönottoyksikön uutta sijaintia suunnitellaan Vantaan Itä-Hakkilaan Siltaniitynkadulle. Alueelle on laadittu kaavamuutos, jonka mukaisesti rakentaminen voi alkaa vuonna 2027. Toteutuksesta päätetään käynnissä olevan hankekehitysvaiheen jälkeen. Tavoitteena on, että uudet tilat ovat käyttövalmiita vuoden 2029 alussa.
Hankkeen laajuus on noin 6 600 bruttoneliömetriä, ja yksikköön tulee vähintään 80 asiakaspaikkaa.
Uusi säilöönottoyksikkö parantaa toiminnan turvallisuutta ja tilojen toimivuutta sekä tukee viranomaisten yhteistyötä. Säilöönottoyksikön sijainti lähellä Helsinki-Vantaan lentoasemaa sekä keskeisiä viranomaistoimijoita tukee yksikön operatiivista toimintaa. Hankekehitysvaiheessa Senaatti-kiinteistöjen ja Maahanmuuttoviraston kanssa hanketta edistää Lujatalo Oy.
Tavoitteena modernit, kestävät ja toiminnalliset tilat
- Vantaan uusi säilöönottoyksikkö on poikkeuksellinen ja monella tapaa ainutlaatuinen hanke. Vastaavanlaista kokonaisuutta ei ole aiemmin toteutettu Suomessa. Hankkeessa rakennetaan uudenlaista toimintaympäristöä, jonka ratkaisuja on kehitetty ja kehitetään yhteistyössä käyttäjän, suunnittelijoiden ja Lujatalon kanssa. Tavoitteena on rakentaa modernit, kestävät ja toiminnalliset tilat, jotka tukevat yksikön toiminnan tehokkuutta ja turvallisuutta. Yhteistyö on alkanut sujuvasti ja hanke etenee suunnitelmien mukaisesti, kertoo rakennuttajapäällikkö Ari Kiiskinen Senaatti-kiinteistöiltä.
Rakentamisessa kiinnitetään erityistä huomiota ympäristön ja maisemoinnin säilyttämiseen. Tavoitteena on työmaan ympäristövaikutusten vähentäminen sekä tavanomaista pienempi hiilijalanjälki. Kaadettavien puiden määrä pyritään minimoimaan, jonka lisäksi puiden kaatamisen aiheuttama haitta luonnolle hyvitetään Sotungissa sijaitsevalla Palokallion alueella. Kyseessä on Suomen ensimmäinen vastaava maankäytön ekologinen kompensaatio.
Säilöönottoyksikkö on ympärivuorokautisesti toimiva laitosyksikkö, jossa pidetään ulkomaalaislain nojalla säilöönotettuja henkilöitä. Säilöönottoyksikkö on suljettu, eikä sen alueelta ole mahdollista poistua. Sijoitus yksikössä kestää tyypillisesti muutamasta vuorokaudesta pariin viikkoon.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Senaatti-kiinteistöt: rakennuttajapäällikkö Ari Kiiskinen, ari.kiiskinen@senaatti.fi, puh. +358 400 794 436
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Senaatti
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