Espoo-mitalin saajat 2026

Pohjoismaiden johtava kaksoiskäyttöteknologioihin ja deep techiin keskittyvä Defence Tech Hub kasvaa ja kokoaa Helsingin seudun puolustusalan ekosysteemin yhteen 26.8.2026 10:00:00 EEST | Tiedote

Pohjoismaiden johtava kaksoiskäyttöteknologioihin ja deep techiin keskittyvä Defence Tech Hub kasvaa ja kokoaa Helsingin seudun deep tech -yritykset ja innovaatiotoimijat yhdeksi yhteiseksi ekosysteemiksi vauhdittaakseen yhteistyötä, kasvua ja teknologioiden kehittämistä.