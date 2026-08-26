Espoo-mitalin saajat 2026
27.8.2026 17:09:06 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote
Espoo-mitali on myönnetty 11 henkilölle tunnustuksena Espoon hyväksi tehdystä työstä. Mitalit jaetaan osana Espoo-päivän vastaanotto –kutsuvierastilaisuutta torstaina 27.8.
Espoo-mitalin saavat:
-
Kaupunginvaltuutettu Kaisa Alaviiri
-
Kaupunginvaltuutettu Nina af Hällström
-
Kaupunginsihteeri Riitta-Liisa Kammonen
-
April Jazz Festivalin johtaja ja Espoo Big Band ry:n toiminnanjohtaja Matti Lappalainen
-
Tilapalvelut-liikelaitoksen toimitusjohtaja Maija Lehtinen
-
Kino Tapiolan teatteripäällikkö Hannele Marjavaara
-
IQM Quantum Computers –yrityksen perustajat Mikko Möttönen, Juha Vartiainen ja Jan Goetz
-
Kiekko-Espoo naiset –joukkueen kapteeni 2025–2026 Reetta Valkjärvi
-
Aarnivalkean koulun kouluvaari Ismo Ylinen
Mitalitaiteilija Kauko Räsäsen suunnittelemaa Espoo-mitalia on jaettu tunnustukseksi ansiokkaasta toiminnasta kaupungin hyväksi yli 500 henkilölle vuodesta 1972 alkaen. Mitalinsaajat päättää Espoon kaupungin mitalitoimikunta.
Detta meddelande har publicerats på webbplatsen espoo.fi även på svenska.
This press release is also available in English on our website at espoo.fi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Johanna PajakoskiviestintäjohtajaPuh:+358 50 3952162johanna.pajakoski@espoo.fi
Kuvat
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Espoon kaupunki - Esbo stad
Pohjoismaiden johtava kaksoiskäyttöteknologioihin ja deep techiin keskittyvä Defence Tech Hub kasvaa ja kokoaa Helsingin seudun puolustusalan ekosysteemin yhteen26.8.2026 10:00:00 EEST | Tiedote
Pohjoismaiden johtava kaksoiskäyttöteknologioihin ja deep techiin keskittyvä Defence Tech Hub kasvaa ja kokoaa Helsingin seudun deep tech -yritykset ja innovaatiotoimijat yhdeksi yhteiseksi ekosysteemiksi vauhdittaakseen yhteistyötä, kasvua ja teknologioiden kehittämistä.
Työllisyys- ja kotoutumisjaoston päätöksiä 24.8.202624.8.2026 15:15:58 EEST | Tiedote
Kaupunginhallituksen työllisyys- ja kotoutumisjaosto käsitteli kokouksessaan 24.8. ajankohtaista työllisyystilannetta. Erityisesti nuorten työttömyys on kasvanut voimakkaasti.
Pizzor som såldes som glutenfria var verkligen glutenfria i restaurangerna i Esboregionen – små brister i marknadsföringen24.8.2026 11:00:30 EEST | Pressmeddelande
Esboregionens miljö- och hälsoskydd utredde glutenhalten i pizzor som såldes som glutenfria våren 2026. Resultaten visar att alla pizzor var glutenfria. Prover togs på 25 pizzor som hade beställts från olika restauranger i Esbo, Kyrkslätt och Grankulla.
Gluteenittomina myydyt pizzat olivat gluteenittomia Espoon seudun ravintoloissa – markkinoinnissa pieniä puutteita24.8.2026 11:00:30 EEST | Tiedote
Espoon seudun ympäristöterveys selvitti keväällä 2026 gluteenittomina myytyjen pizzojen gluteenipitoisuutta. Näytetulosten perusteella kaikki pizzat olivat gluteenittomia. Näytteet otettiin 25 pizzasta, jotka oli tilattu eri ravintoloista Espoossa, Kirkkonummella ja Kauniaisissa.
Pizzas sold as gluten-free at Espoo restaurants were gluten-free – minor shortcomings in marketing24.8.2026 11:00:30 EEST | Press release
In spring 2026, Espoo Region Environmental Health Services investigated the gluten content of pizzas sold as gluten-free. Based on the sample results, all the pizzas were gluten-free. The samples were taken from 25 pizzas ordered from different restaurants in Espoo, Kirkkonummi and Kauniainen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme