Espoon kaupunki - Esbo stad

Espoo-mitalin saajat 2026

27.8.2026 17:09:06 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote

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Espoo-mitali on myönnetty 11 henkilölle tunnustuksena Espoon hyväksi tehdystä työstä. Mitalit jaetaan osana Espoo-päivän vastaanotto –kutsuvierastilaisuutta torstaina 27.8.

Espoo-mitali
Espoo-mitalin on suunnittelut taiteilija Kauko Räsänen. Espoon kaupunki

Espoo-mitalin saavat: 

  • Kaupunginvaltuutettu Kaisa Alaviiri  

  • Kaupunginvaltuutettu Nina af Hällström  

  • Kaupunginsihteeri Riitta-Liisa Kammonen  

  • April Jazz Festivalin johtaja ja Espoo Big Band ry:n toiminnanjohtaja Matti Lappalainen   

  • Tilapalvelut-liikelaitoksen toimitusjohtaja Maija Lehtinen  

  • Kino Tapiolan teatteripäällikkö Hannele Marjavaara  

  • IQM Quantum Computers –yrityksen perustajat Mikko Möttönen, Juha Vartiainen ja Jan Goetz  

  • Kiekko-Espoo naiset –joukkueen kapteeni 2025–2026 Reetta Valkjärvi  

  • Aarnivalkean koulun kouluvaari Ismo Ylinen 

Mitalitaiteilija Kauko Räsäsen suunnittelemaa Espoo-mitalia on jaettu tunnustukseksi ansiokkaasta toiminnasta kaupungin hyväksi yli 500 henkilölle vuodesta 1972 alkaen. Mitalinsaajat päättää Espoon kaupungin mitalitoimikunta. 

Detta meddelande har publicerats på webbplatsen espoo.fi även på svenska. 

This press release is also available in English on our website at espoo.fi.

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espoo

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Espoo-mitali
Espoo-mitalin on suunnittelut taiteilija Kauko Räsänen.
Espoon kaupunki
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Espoo on lasten ja nuorten pääkaupunki, jossa talouden tasapaino mahdollistaa laadukkaat palvelut ja kestävän kasvun. Viiden kaupunkikeskuksen Espoo on kaupunki, jossa arki on turvallista ja luonnonläheistä.

Espoo.fi
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