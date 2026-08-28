Lidlin tilikausi 2025: Asiakasmäärät nousussa ja kasvuvauhti muuta markkinaa nopeampaa

Lidl on julkaissut 28.2.2026 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen. Yhtiön liikevaihto oli 2079 miljoonaa euroa, mikä on 2,9 prosenttia enemmän kuin edellisen tilikauden 2021 miljoonaa euroa. Talousjohtaja Sami Pyykönen pitää tilikauden kehitystä myönteisenä:

– Hinta on ollut viime vuosina kuluttajille poikkeuksellisen tärkeä tekijä ruokakaupan valinnassa, ja siksi olemme tehneet merkittäviä rahallisia panostuksia pitääksemme hinnat asiakkaalle mahdollisimman alhaalla ja tarjoukset houkuttelevina. Olemme onnistuneet kasvamaan markkinaa nopeammin ja asiakasmäärät ovat kehittyneet positiivisesti.

Hinnan lisäksi toinen merkittävä painopiste on ollut asiakkaiden arjen ja ostokokemuksen helpottaminen.

– Laajemmat aukioloajat, keskikäytävän uudistus, eri puolilla Suomea avatut outlet-myymälät, itsepalveluskannauksen käyttöönotto ja valikoiman laajeneminen jopa 500 tuotteella ovat varmasti kaikki osaltaan vaikuttaneet siihen, että asiakasmäärät ovat kehittyneet myönteisesti, Pyykönen summaa.

Kauppa työllistää ja myymäläverkosto kasvaa

Lidlin myymälämäärä kasvoi päättyneen tilikauden aikana kahdella uudella myymälällä: maaliskuussa 2025 yhtiö avasi puurakenteisen myymälän Tampereen Tesomalla ja helmikuussa 2026 myymälän Joensuun Repokalliolla. Iisalmessa Lidl sulki myymälän kauppakeskus Iisassa ja avasi oman erillismyymälän Kivikoulunkujalla heinäkuussa 2025. Tilinpäätöksen julkaisuhetkellä myymälöitä on 210, sillä kuluneella tilikaudella on avattu puinen myymälä Lahden Karistoon.

Lidl työllisti päättyneellä tilikaudella keskimäärin 5900 henkilöä. Henkilöstön nettolisäys tilikauden aikana oli 126 henkilöä.

– On hienoa, että voimme haastavassa työllisyystilanteessa tarjota nykyiselle henkilöstölle vakautta ja toisaalta palkata myös uusia kollegoita. Erityisen tärkeää tässä ajassa on saada nuoret mukaan työelämään ja kartuttamaan työkokemusta. Tänä kesänä työllistimme tuhat kesätyöntekijää ja 800 työelämään tutustujaa, Pyykönen kertoo.

Lidlin tilikauden 2025 keskeiset luvut: