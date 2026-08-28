Lidl Suomi

Lidlin tilikausi 2025: Asiakasmäärät nousussa ja kasvuvauhti muuta markkinaa nopeampaa

31.8.2026 12:00:00 EEST | Lidl Suomi | Tiedote

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Lidlin liikevaihto nousi helmikuussa 2026 päättyneellä tilikaudella 2,9 prosenttia ollen 2079 miljoonaa euroa. Lidl työllisti 5900 henkilöä ja investoi Suomeen 48 miljoonaa euroa.

Lidl on julkaissut 28.2.2026 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen. Yhtiön liikevaihto oli 2079 miljoonaa euroa, mikä on 2,9 prosenttia enemmän kuin edellisen tilikauden 2021 miljoonaa euroa. Talousjohtaja Sami Pyykönen pitää tilikauden kehitystä myönteisenä:

– Hinta on ollut viime vuosina kuluttajille poikkeuksellisen tärkeä tekijä ruokakaupan valinnassa, ja siksi olemme tehneet merkittäviä rahallisia panostuksia pitääksemme hinnat asiakkaalle mahdollisimman alhaalla ja tarjoukset houkuttelevina. Olemme onnistuneet kasvamaan markkinaa nopeammin ja asiakasmäärät ovat kehittyneet positiivisesti.

Hinnan lisäksi toinen merkittävä painopiste on ollut asiakkaiden arjen ja ostokokemuksen helpottaminen. 

– Laajemmat aukioloajat, keskikäytävän uudistus, eri puolilla Suomea avatut outlet-myymälät, itsepalveluskannauksen käyttöönotto ja valikoiman laajeneminen jopa 500 tuotteella ovat varmasti kaikki osaltaan vaikuttaneet siihen, että asiakasmäärät ovat kehittyneet myönteisesti, Pyykönen summaa. 

Kauppa työllistää ja myymäläverkosto kasvaa

Lidlin myymälämäärä kasvoi päättyneen tilikauden aikana kahdella uudella myymälällä: maaliskuussa 2025 yhtiö avasi puurakenteisen myymälän Tampereen Tesomalla ja helmikuussa 2026 myymälän Joensuun Repokalliolla. Iisalmessa Lidl sulki myymälän kauppakeskus Iisassa ja avasi oman erillismyymälän Kivikoulunkujalla heinäkuussa 2025. Tilinpäätöksen julkaisuhetkellä myymälöitä on 210, sillä kuluneella tilikaudella on avattu puinen myymälä Lahden Karistoon. 

Lidl työllisti päättyneellä tilikaudella keskimäärin 5900 henkilöä. Henkilöstön nettolisäys tilikauden aikana oli 126 henkilöä. 

– On hienoa, että voimme haastavassa työllisyystilanteessa tarjota nykyiselle henkilöstölle vakautta ja toisaalta palkata myös uusia kollegoita. Erityisen tärkeää tässä ajassa on saada nuoret mukaan työelämään ja kartuttamaan työkokemusta. Tänä kesänä työllistimme tuhat kesätyöntekijää ja 800 työelämään tutustujaa, Pyykönen kertoo. 

Lidlin tilikauden 2025 keskeiset luvut:

  • Liikevaihto 2079 miljoonaa (ed. tilikausi 2021 miljoonaa, +2,9 %)
  • Liikevoitto 72,6 miljoonaa (ed. tilikausi 57,7 miljoonaa)
  • Bruttoinvestoinnit 48 miljoonaa (ed. tilikausi 57 miljoonaa)
  • Henkilöstön lukumäärä oli tilikaudella keskimäärin 5900 henkilöä (nettolisäys 126 henkilöä).
  • Tilikauden 2025 tuloksesta maksetaan yhteisöveroa Suomeen 14,5 miljoonaa euroa.
  • Lidlin markkinaosuus on 9,5 % (lähde: PTY)

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Tietoa julkaisijasta

Lidl on yksi Euroopan suurimmista päivittäistavaraketjuista. Suomessa yli 20 vuotta toimineessa ketjussa työskentelee noin 5750 henkilöä. Yli 200 myymälän verkosto ulottuu Hangosta Sodankylään ja tavarantoimitukset myymälöihin hoidetaan Janakkalassa, Laukaassa ja Järvenpäässä sijaitsevista jakelukeskuksista. Lisätietoa tuotteista ja ajankohtaisista tarjouksista löytyy Lidl Plus -etusovelluksesta tai osoitteessa lidl.fi. Lisätietoja yrityksestä osoitteessa corporate.lidl.fi. Lidlin tiedotteet voi tilata suoraan sähköpostiin täältä.

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