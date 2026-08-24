Tervetuloa Kerrostalokorjauksen ideakilpailun palkitsemistilaisuuteen!
27.8.2026 15:10:46 EEST | Rakennusteollisuus RT ry | Kutsu
Tampereen yliopiston arkkitehtuurin yksikön ja Julkisivuyhdistys JSY:n kanssa yhdessä järjestetty arkkitehtiopiskelijoille suunnattu kerrostalokorjaamisen ideakilpailu on ratkennut. Kilpailu on järjestetty jo 18. kertaa. Nyt on palkitsemisen aika.
Tilaisuudessa nähdään, kuinka vuonna 1972 valmistunut Tampereen As Oy Näsinkorkee saa kilpailussa uuden julkisivun ja kaksi lisäkerrosta, sen parvekkeet uudistetaan ja toimivuutta sekä energiatehokkuutta parannetaan.
Aika: ti 1.9.2026 klo 16.00 – 18.00
Paikka: RO107, Rakennustalon juhla-aula, Hervanta, Korkeakoulunkatu 5, 33720 Tampere
ILMOITTAUTUMISET paikalle päälle tuleville su 30.9.2026 mennessä ja webinaariin osallistuville ma 31.8.2026 mennessä tästä linkistä
Julkistamistilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteydellä. Webinaarin Teams-linkki löytyy ilmoittautumissivun lisäksi tästä.
Palkitsemisseminaarin ohjelma
Kahvitarjoilu 16.00
Klo 16.15–17.00
- Tilaisuuden avaus, Aapo Räsänen, JSY:n hallituksen varapuheenjohtaja
- Esitys kerrostalojen korottamisesta: ”Kuinka ratkaistaan lisärakentamisen neljännen asteen yhtälö”, Jouni Huura, Sitowise Oy
Klo 17.00–17.45 PALKITSEMINEN
- Kohteen esittely, Topi Viskari, Asunto Oy Näsinkorkeen hallituksen puheenjohtaja
- Kerrostalon korjauksen ideakilpailun esittely ja palkittavien julkistaminen, Satu Huuhka, Tampereen yliopisto, arkkitehtuurin yksikkö
- Voittajatyön esittely, opiskelijat
Klo 17.45–18.00
- Loppuyhteenveto ja keskustelua, Aapo Räsänen, JSY
Lisätietoja:
Olli-Pekka Tiainen, toiminnanjohtaja@julkisivuyhdistys.fi, 040 507 4754
Maritta Koivisto, päätoimittaja, arkkitehti SAFA, Rakennustuoteteollisuus RTT, e-mail:maritta.koivisto@rakennusteollisuus.fi, 040 900 3577
Julkisivuyhdistys – JSY ry on vuonna 1995 perustettu yhdistys, jonka tehtävänä on laadukkaan ja hyvän julkisivurakentamisen edistäminen. Yhdistys toteuttaa ja koordinoi alaa palvelevia tutkimuksia, tuottaa ohjeita ja oppaita, tarjoaa keskustelufoorumin ja verkostoitumismahdollisuuksia sekä järjestää seminaareja ja jäsenmatkoja. Jäsenistö kattaa asiantuntijoita niin suunnittelun, materiaalivalmistajien, julkisivu-urakoinnin kuin myös korkeakouluista ja tutkimuslaitoksista. Lisätietoja: https://www.julkisivuyhdistys.fi
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Lisätietoa julkaisijasta
Rakennusteollisuus RT ry edustaa laajasti rakennusalan yrityksiä elinkeinopoliittisissa, teknisissä ja työmarkkina-asioissa. RT-liittoyhteisöön kuuluu kuusi toimialaa: Talonrakennusteollisuus, Infra, Rakennustuoteteollisuus, LVI-tekninen urakointi, Talotekninen teollisuus ja kauppa sekä Pinta. Toimialojen yhteensä lähes 3 000 jäsenyrityksen palveluksessa on 60 000 henkilöä.
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