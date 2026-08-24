Tervetuloa Kerrostalokorjauksen ideakilpailun palkitsemistilaisuuteen!

Tampereen yliopiston arkkitehtuurin yksikön ja Julkisivuyhdistys JSY:n kanssa yhdessä järjestetty arkkitehtiopiskelijoille suunnattu kerrostalokorjaamisen ideakilpailu on ratkennut. Kilpailu on järjestetty jo 18. kertaa. Nyt on palkitsemisen aika.

Tilaisuudessa nähdään, kuinka vuonna 1972 valmistunut Tampereen As Oy Näsinkorkee saa kilpailussa uuden julkisivun ja kaksi lisäkerrosta, sen parvekkeet uudistetaan ja toimivuutta sekä energiatehokkuutta parannetaan.

Aika: ti 1.9.2026 klo 16.00 – 18.00

Paikka: RO107, Rakennustalon juhla-aula, Hervanta, Korkeakoulunkatu 5, 33720 Tampere

ILMOITTAUTUMISET paikalle päälle tuleville su 30.9.2026 mennessä ja webinaariin osallistuville ma 31.8.2026 mennessä tästä linkistä

Julkistamistilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteydellä. Webinaarin Teams-linkki löytyy ilmoittautumissivun lisäksi tästä.

Palkitsemisseminaarin ohjelma

Kahvitarjoilu 16.00

Klo 16.15–17.00

Tilaisuuden avaus, Aapo Räsänen , JSY:n hallituksen varapuheenjohtaja

, JSY:n hallituksen varapuheenjohtaja Esitys kerrostalojen korottamisesta: ”Kuinka ratkaistaan lisärakentamisen neljännen asteen yhtälö”, Jouni Huura, Sitowise Oy

Klo 17.00–17.45 PALKITSEMINEN

Kohteen esittely, Topi Viskari , Asunto Oy Näsinkorkeen hallituksen puheenjohtaja

, Asunto Oy Näsinkorkeen hallituksen puheenjohtaja Kerrostalon korjauksen ideakilpailun esittely ja palkittavien julkistaminen, Satu Huuhka , Tampereen yliopisto, arkkitehtuurin yksikkö

, Tampereen yliopisto, arkkitehtuurin yksikkö Voittajatyön esittely, opiskelijat

Klo 17.45–18.00

Loppuyhteenveto ja keskustelua, Aapo Räsänen, JSY

Lisätietoja:

Olli-Pekka Tiainen, toiminnanjohtaja@julkisivuyhdistys.fi, 040 507 4754

Maritta Koivisto, päätoimittaja, arkkitehti SAFA, Rakennustuoteteollisuus RTT, e-mail:maritta.koivisto@rakennusteollisuus.fi, 040 900 3577

Julkisivuyhdistys – JSY ry on vuonna 1995 perustettu yhdistys, jonka tehtävänä on laadukkaan ja hyvän julkisivurakentamisen edistäminen. Yhdistys toteuttaa ja koordinoi alaa palvelevia tutkimuksia, tuottaa ohjeita ja oppaita, tarjoaa keskustelufoorumin ja verkostoitumismahdollisuuksia sekä järjestää seminaareja ja jäsenmatkoja. Jäsenistö kattaa asiantuntijoita niin suunnittelun, materiaalivalmistajien, julkisivu-urakoinnin kuin myös korkeakouluista ja tutkimuslaitoksista. Lisätietoja: https://www.julkisivuyhdistys.fi