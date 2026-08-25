Seminaari: Alustatyö, sen yhdistäminen muuhun työhön ja työuraseurauksista Suomessa
28.8.2026 15:21:51 EEST | Työn ja talouden tutkimus LABORE | Kutsu
Mitä alustatyö Suomessa on, ketkä sitä tekevät ja miten se vaikuttaa toimeentuloon ja työuriin? Laboren ja Eläketurvakeskuksen tutkimushankkeen päätösseminaarissa esitellään uutta tutkimustietoa alustatyöntekijöiden työmarkkina-asemasta, tuloista ja työn yhdistämisestä muuhun työhön.
Mitä alustatyö Suomessa oikeastaan on, ketkä sitä tekevät ja miten se kytkeytyy työuriin, toimeentuloon ja yrittäjyyteen?
Lämpimästi tervetuloa Laboren ja Eläketurvakeskuksen järjestämään Tutkimus alustatyöstä, sen yhdistämisestä muuhun työhön ja työuraseurauksista Suomessa -tutkimushankkeen päätösseminaariin maanantaina 28.9. klo 13–14.30 Helsingin yliopiston Tiedekulman Fönsteriin (Yliopistonkatu 4, Helsinki).
Digitaaliset alustat ovat viime vuosina muuttaneet työn tekemisen tapoja ja luoneet uusia mahdollisuuksia yhdistää työtä, yrittäjyyttä, opiskelua ja muita toimeentulon lähteitä. Samalla alustatyö on herättänyt keskustelua työntekijöiden asemasta, sosiaaliturvasta, työehdoista ja työmarkkinoiden muutoksesta.
Tutkimushankkeessa on ensimmäistä kertaa yhdistetty kansallisesti edustavaa kyselyaineistoa ja rekisteritietoja alustatyöntekijöiden toimeentulon, työmarkkina-aseman ja työurien tarkasteluun Suomessa. Tutkimusesitysten jälkeen käydään paneelikeskustelu, jossa työelämän ja alustatalouden asiantuntijat pohtivat tutkimustulosten merkitystä työn tulevaisuudelle, sääntelylle, yrityksille ja työntekijöille.
Aika: maanantaina 28.9. klo 13–14.30
Paikka: Tiedekulma, Fönster (1. kerros), Yliopistonkatu 4, Helsinki
Ilmoittaudu tästä!
Seminaarin ohjelma:
Hankkeen ja loppuraportin yleisesittely, Merja Kauhanen, Labore
Hankkeen tarkempien tulosten esittely:
- Alustatyön taustatekijät, heterogeenisuus ja usean työn tekeminen, Merja Kauhanen, Labore
- Alustatyöntekijöiden tulot ja työllisyys, Aart-Jan Riekhoff ja Susanna Sten-Gahmberg, Eläketurvakeskus
Paneelikeskustelu:
- Tuomo Alasoini, Työterveyslaitos
- Liisa Hanén, Mikro- ja yksinyrittäjät ry
- Olli Koski, Wolt
- Annika Rönni-Sällinen, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
Tilaisuuden juontaa Elina Päivinen, Eläketurvakeskus
Ilmoittaudu seminaariin tästä 11.9. mennessä. Paikkoja on rajoitetusti. Seminaariin ei ole etäosallistumismahdollisuutta. Ilmoittautumisen yhteydessä voit tilata sähköpostitse vahvistuksen ilmoittautumisestasi.
Tervetuloa!
Tutkimushanketta on rahoittanut Työsuojelurahasto.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Merja Kauhanenjohtava tutkijaTyömarkkinatPuh:040 940 1946merja.kauhanen@labore.fi
Labore eli Työn ja talouden tutkimus LABORE (ent. Palkansaajien tutkimuslaitos) on vuonna 1971 perustettu itsenäinen tutkimuslaitos, jossa keskitytään yhteiskunnallisesti merkittävään ja tieteen kansainväliset laatukriteerit täyttävään soveltavaan taloustieteelliseen tutkimukseen. Tutkimuksen painopistealueisiin kuuluvat työn taloustiede, julkistaloustiede sekä makrotaloustiede ja toimialan taloustiede. Lisäksi teemme suhdanne-ennusteita ja toimialakatsauksia sekä julkaisemme Talous & Yhteiskunta -lehteä ja podcasteja.
Vahvuuksiamme ovat tutkijoiden korkea tieteellinen osaaminen sekä tiivis yhteistyö kotimaisten ja ulkomaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Tutkijoillamme on tärkeä asiantuntijarooli eri yhteyksissä ja he osallistuvat aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun.
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