Lähetysseuralta 50 000 euroa Nepalin tulvien uhreille: “Järkyttävä tragedia uhkaa pyyhkiä pois jo saavutetun kehityksen”

Nepalia on kohdannut mittava katastrofi, kun jäätikön romahdus johti äkillisiin tulviin. Kylien läpi vyöryneet vesimassat ovat vieneet ihmishenkiä ja tuhonneet koteja, kouluja ja terveyskeskuksia. Ainakin 1 500 ihmistä on kateissa ja yli sata on menehtynyt. Uhrimäärän pelätään kuitenkin kasvavan edelleen. Tulvariski alueella on yhä korkea, ja tilanne elää jatkuvasti.

“Seuraamme tilannetta tiiviisti. Kuvat katastrofialueelta näyttävät järkyttäviltä ja epätodellisilta. Ensimmäinen ajatukseni oli, että voiko tuollaisesta selvitä hengissä. Alueen ihmiset ovat kärsineet paljon jo aiemmissa katastrofeissa, kuten maanjäristyksissä”, kertoo Suomen Lähetysseuran Nepalin maajohtaja Lotta Gammelin.

Suomen Lähetysseura ohjaa 50 000 euroa hätäapua tulva-alueelle. Tuki kohdistetaan katastrofin keskellä elävien välittömiin tarpeisiin kuten ruoan- ja vedensaantiin sekä hätämajoitukseen.

Suomen Lähetysseura on toiminut Nepalissa jo lähes 50 vuoden ajan. Tulvista kärsineillä alueilla Lähetysseura teki kehitysyhteistyötä vuosien ajan vuoteen 2021 saakka. Nyt huolena on, että vuosikymmenten aikana saavutetut tulokset voivat tuhoutua katastrofin seurauksena.

“On surullista nähdä, kuinka pitkäjänteisen kehitysyhteistyön tulokset ovat vaarassa pyyhkiytyä pois. Katastrofi uhkaa ihmisten toimeentuloa ja muuta saavutettua kehitystä. Erityisesti huolettaa kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten tilanne. Miten katastrofista selviävät vammaiset ihmiset, lapset, naiset ja ikääntyneet?” Gammelin sanoo.

Nepal on ilmastonmuutoksen vaikutuksille erityisen altis kehittyvä maa. Ilmastonmuutoksen edetessä erilaiset luonnonkatastrofit uhkaavat yhä enemmän maan haavoittuvimpia väestöryhmiä.

“Puhutaan ilmastonmuutoksen sijaiskärsijöistä. On tärkeää muistaa, että köyhillä alueilla elävät ihmiset ovat itse vaikuttaneet hyvin vähän ilmastonmuutoksen etenemiseen, mutta kärsivät sen seurauksista kaikkein eniten”, Gammelin muistuttaa.

Lahjoita katastrofirahastoon: https://felm.suomenlahetysseura.fi/lahjoita/katastrofirahasto/

Lahjoittaa voi myös MobilePaylla numeroon 17550 tai lähettämällä tekstiviesti AUTA20 numeroon 16155 (viestin hinta 20 €).

Keräyslupa: RA/2020/1538