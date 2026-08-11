Lähetysseuralta 50 000 euroa Nepalin tulvien uhreille: “Järkyttävä tragedia uhkaa pyyhkiä pois jo saavutetun kehityksen”
27.8.2026 16:17:44 EEST | Suomen Lähetysseura | Tiedote
Suomen Lähetysseuran Nepalin maajohtaja Lotta Gammelin kuvailee Kathmandusta käsin tulvia inhimilliseksi katastrofiksi.
Nepalia on kohdannut mittava katastrofi, kun jäätikön romahdus johti äkillisiin tulviin. Kylien läpi vyöryneet vesimassat ovat vieneet ihmishenkiä ja tuhonneet koteja, kouluja ja terveyskeskuksia. Ainakin 1 500 ihmistä on kateissa ja yli sata on menehtynyt. Uhrimäärän pelätään kuitenkin kasvavan edelleen. Tulvariski alueella on yhä korkea, ja tilanne elää jatkuvasti.
“Seuraamme tilannetta tiiviisti. Kuvat katastrofialueelta näyttävät järkyttäviltä ja epätodellisilta. Ensimmäinen ajatukseni oli, että voiko tuollaisesta selvitä hengissä. Alueen ihmiset ovat kärsineet paljon jo aiemmissa katastrofeissa, kuten maanjäristyksissä”, kertoo Suomen Lähetysseuran Nepalin maajohtaja Lotta Gammelin.
Suomen Lähetysseura ohjaa 50 000 euroa hätäapua tulva-alueelle. Tuki kohdistetaan katastrofin keskellä elävien välittömiin tarpeisiin kuten ruoan- ja vedensaantiin sekä hätämajoitukseen.
Suomen Lähetysseura on toiminut Nepalissa jo lähes 50 vuoden ajan. Tulvista kärsineillä alueilla Lähetysseura teki kehitysyhteistyötä vuosien ajan vuoteen 2021 saakka. Nyt huolena on, että vuosikymmenten aikana saavutetut tulokset voivat tuhoutua katastrofin seurauksena.
“On surullista nähdä, kuinka pitkäjänteisen kehitysyhteistyön tulokset ovat vaarassa pyyhkiytyä pois. Katastrofi uhkaa ihmisten toimeentuloa ja muuta saavutettua kehitystä. Erityisesti huolettaa kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten tilanne. Miten katastrofista selviävät vammaiset ihmiset, lapset, naiset ja ikääntyneet?” Gammelin sanoo.
Nepal on ilmastonmuutoksen vaikutuksille erityisen altis kehittyvä maa. Ilmastonmuutoksen edetessä erilaiset luonnonkatastrofit uhkaavat yhä enemmän maan haavoittuvimpia väestöryhmiä.
“Puhutaan ilmastonmuutoksen sijaiskärsijöistä. On tärkeää muistaa, että köyhillä alueilla elävät ihmiset ovat itse vaikuttaneet hyvin vähän ilmastonmuutoksen etenemiseen, mutta kärsivät sen seurauksista kaikkein eniten”, Gammelin muistuttaa.
Lahjoita katastrofirahastoon: https://felm.suomenlahetysseura.fi/lahjoita/katastrofirahasto/
Lahjoittaa voi myös MobilePaylla numeroon 17550 tai lähettämällä tekstiviesti AUTA20 numeroon 16155 (viestin hinta 20 €).
Keräyslupa: RA/2020/1538
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lotta GammelinNepalin maajohtajaPuh:+358 40 021 6675lotta.gammelin@felm.org
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Lähetysseura
Lähetysseuralta 50 000 euroa Kolumbian maanjäristyksen uhreille11.8.2026 17:11:39 EEST | Tiedote
Lähetysseura on myöntänyt 50 000 euroa Kolumbian maanjäristyksen uhreille Luterilaisen maailmanliiton Kolumbian-toimiston kautta.
Lähetysseuralta 100 000 euroa sodista kärsivien auttamiseen Ukrainassa ja Gazassa – myös Venezuelassa avustustyö käynnissä10.7.2026 10:30:00 EEST | Tiedote
Ukrainassa iäkkäät ja vammaiset ihmiset saavat hygieniapakkauksia Lähetysseuran tuella. Gazassa tuki käytetään avustustarvikkeiden kuljettamiseen. Venezuelan maanjäristyksen uhreille jaetaan parhaillaan ruoka- ja hygieniatarvikkeita.
Lähetysseuralta apua Venezuelan maanjäristyksen uhreille25.6.2026 17:38:38 EEST | Tiedote
Suomen Lähetysseura on myöntänyt katastrofirahastostaan 120 000 euroa Venezuelan maanjäristysuhrien auttamiseen. Tuki kanavoidaan Lähetysseuran kumppaneiden kautta.
Satu Elo on aloittanut Lähetysseuran vaikuttamistyön päällikkönä4.6.2026 13:54:28 EEST | Tiedote
Valtiotieteiden maisteri Satu Elo on aloittanut Lähetysseuran vaikuttamistyön päällikön tehtävässä. Lähetysseuran vaikuttamistyön tavoitteena on oikeudenmukaisuuden, ihmisoikeuksien ja kestävyyden vahvistuminen Suomessa ja kansainvälisesti.
Lähetysjuhlat kokosivat noin 850 osallistujaa Lapualle15.5.2026 18:14:16 EEST | Tiedote
Lakeutta laajemmalle -lähetysjuhlat toivat kansainvälisen tunnelman Lapualle 13.–14.5. ja kokosivat noin 850 osallistujaa monipuolisen ohjelman äärelle. Juhlilla oli mukana kansainvälisiä vieraita; Kolumbian evankelis-luterilaisen kirkon piispa John Rojas ja Etiopiasta rauhantyön asiantuntija Kebede Manjur Gebru.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme