Muistutuskutsu medialle: Danske Bank julkistaa talousennusteensa 3.9.

Kutsu medialle: Danske Bank julkistaa talousennusteensa 3.9. 21.8.2026 15:34:02 EEST | Kutsu

Onko Suomi viimein palannut kasvu-uralle? Miksi Lähi-idän pitkittyneen pattitilanteen vaikutukset talouteen ovat jääneet odotettua pienemmiksi? Miten keskuspankit navigoivat hidastuneen inflaation ja vakaan kasvun, mutta pitkittyneen epävarmuuden ristipaineissa? Danske Bank julkaisee torstaina 3.9.2026 uuden Nordic Outlook -raporttinsa, joka sisältää Suomen ja Pohjoismaiden talousennusteiden lisäksi katsauksen maailmantalouden keskeisiin alueisiin. Tervetuloa median etätilaisuuteen torstaina 3.9.2026 klo 11.00–12.00. Tilaisuudessa Danske Bankin ekonomistit esittelevät tuoreet talousennusteet ja raportin tärkeimmät havainnot sekä vastaavat median kysymyksiin. Minna Kuusisto, pääekonomisti: Lähi-idän konfliktin pelättiin suistavan kasvun raiteiltaan – miksi näin ei käynytkään? Kaisa Kivipelto, yksityistalouden ekonomisti: Suomen talousnäkymät – onko Suomi viimein palaamassa vakaasti kasvu-uralle? Antti Ilvonen, seniorianalyytikko: Globaalin teollisuuden vahva vire tukee kasvua, mutta haa