Muistutuskutsu medialle: Danske Bank julkistaa talousennusteensa 3.9.
28.8.2026 07:00:00 EEST | Danske Bank A/S, Suomen sivuliike | Kutsu
Onko Suomi viimein palannut kasvu-uralle?
Miksi Lähi-idän pitkittyneen pattitilanteen vaikutukset talouteen ovat jääneet odotettua pienemmiksi?
Miten keskuspankit navigoivat hidastuneen inflaation ja vakaan kasvun, mutta pitkittyneen epävarmuuden ristipaineissa?
Danske Bank julkaisee torstaina 3.9.2026 uuden Nordic Outlook -raporttinsa, joka sisältää Suomen ja Pohjoismaiden talousennusteiden lisäksi katsauksen maailmantalouden keskeisiin alueisiin.
Tervetuloa median etätilaisuuteen torstaina 3.9.2026 klo 11.00–12.00. Tilaisuudessa Danske Bankin ekonomistit esittelevät tuoreet talousennusteet ja raportin tärkeimmät havainnot sekä vastaavat median kysymyksiin.
Minna Kuusisto, pääekonomisti: Lähi-idän konfliktin pelättiin suistavan kasvun raiteiltaan – miksi näin ei käynytkään?
Kaisa Kivipelto, yksityistalouden ekonomisti: Suomen talousnäkymät – onko Suomi viimein palaamassa vakaasti kasvu-uralle?
Antti Ilvonen, seniorianalyytikko: Globaalin teollisuuden vahva vire tukee kasvua, mutta haastaa keskuspankit
Ilmoittautuminen etätilaisuuteen
Ilmoittaudu etätilaisuuteen viimeistään tiistaina 1.9. klo 16 mennessä: outi.kankanen@danskebank.fi.
Tilaisuus järjestetään Teamsin välityksellä. Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille ennen tilaisuutta.
Ilmoittautuminen embargolistalle
Ilmoittaudu embargolistalle viimeistään tiistaina 1.9. klo 16 mennessä: outi.kankanen@danskebank.fi.
Danske Bankin Nordic Outlook -raportti julkaistaan 3.9. klo 7.00 ja jaetaan medialle STT Info-jakelussa. Embargolistalle ilmoittautuneille raportti jaetaan 2.9.
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
Outi Känkänen, lehdistöpäällikkö
outi.kankanen@danskebank.fi
p. 050 576 3925
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mediapuhelin arkisin klo 9–16ViestintäPuh:050 422 6644
Danske Bankista
Danske Bank on Suomen kolmanneksi suurin pankki, joka tarjoaa noin miljoonalle suomalaiselle kotitaloudelle, yritykselle ja instituutiolle palveluita laajan asiantuntemuksen sekä innovatiivisten digitaalisten ratkaisujen avulla. Danske Bank A/S, Suomen sivuliike on osa pohjoismaista Danske Bank -konsernia.
Danske Bank on pohjoismainen yleispankki, jolla on vahvat alueelliset juuret ja tiivis yhteys ympäröivään maailmaan. Danske Bank -konsernin pääkonttori sijaitsee Kööpenhaminassa, ja yhtiön osake on listattu Nasdaq Kööpenhaminassa. danskebank.fi
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