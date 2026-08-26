Suomen suurimman ehkäisevän päihdetyön järjestön koko toiminta vaarassa: EHYT käynnistää koko henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut

EHYTin valtakunnallinen kohtaava työ edellyttää yleisavustuksella rahoitettua perusrakennetta: työnantajavelvoitteiden hoitamista, talous- ja henkilöstöhallintoa, viestintää, koulutusta ja materiaaleja. Jos yleisavustus ja osa kohdennetuista avustuksista lakkautetaan välittömästi tammikuussa 2027, EHYT ei kykene kattamaan velvoitteitaan: kuuden kuukauden irtisanomisajan palkkoja, lomakorvauksia eikä voimassa olevia sopimusvastuita.

Tällöin kyse ei ole enää sopeuttamisesta: Suomen kattavin kohtaavan ehkäisevän päihdetyön kokonaisuus päättyy, koska ilman järjestöä ei ole työn toteuttajaa. Tällöin esimerkiksi kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävä päihdekasvatus lakkaa, 24/7 auki oleva päihdeongelmissa tukea tarvitsevia ja heidän läheisiään auttava Päihdeneuvonta (0800 900 45) lopettaa, kaikille ihmisille avoimet Elokolo-kohtaamispaikat sulkevat ovensa ja rahapelihaittojen ehkäisytyö lakkaa.

Viime vuonna EHYT kohtasi päihdekasvatustunneilla yli 22 000 lasta ja nuorta, Elokolo-kohtaamispaikoissa oli lähes 50 000 käyntikertaa ja ympärivuorokautisessa Päihdeneuvonnassa käytiin yli 10 000 puhelinkeskustelua. Päihdeasiamies auttoi yli 900:ssa yhteydenotossa päihdepalveluiden asiakkaita ja heidän läheisiään oikeuksiensa toteutumisessa. Lisäksi EHYT tukee 135 jäsenyhdistyksen vapaaehtoistyötä, ja EHYTin antamalla paikallisella toimintatuella kohdattiin yli 26 000 ihmistä.

Hallitsematon muutos olisi vielä vältettävissä

STEA myöntää sosiaali- ja terveysjärjestöille avustukset pääsääntöisesti aina yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Nyt valtionapuviranomainen on ilmoittanut, että järjestöjen toimintakokonaisuuksien hallittuun alasajoon ei oltaisi poikkeuksellisesti myöntämässä lainkaan rahoitusta. Tällainen ratkaisu ei täytä hyvän hallinnon vaatimuksia, ja se sivuuttaa järjestöjen lainmukaiset työnantajavastuut, joiden noudattamista valtion ja erityisesti sosiaali- ja terveysministeriön tulisi toiminnassaan edistää.

EHYT esittää avustusvalmisteluun kolmea välitöntä korjausta, jotka eivät edellytä lisärahaa. Järjestöjen on itse saatava vaikuttaa siihen, mihin euromääräiset leikkaukset kohdentuvat järjestön omassa avustuskokonaisuudessa. Leikkauksissa pitää turvata ne välttämättömät edellytykset, joita ilman kohtaavaa toimintaa ei voida järjestää. Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriön avustuspäätökset on tehtävä tavalla, joka mahdollistaa lakisääteisten velvoitteiden hoitamisen myös sopeutustilanteessa.

“Ilman korjausliikkeitä yhtälö on käytännössä mahdoton: avustuspäätökset tulevat tammikuussa, irtisanomisajat ovat puoli vuotta, rahaa ei saa siirtää järjestön sisällä STEAn avustuskohteiden välillä eikä valtio myönnä järjestön alasajoon senttiäkään. Jos yleisavustus viedään äkillisesti, vastuullisinkin työnantaja on vaarassa ajautua tilanteeseen, jossa lakisääteiset velvoitteet kaatavat koko järjestön, vaikka toiminta olisi tarpeellista ja elinkelpoista. Hallitsematon muutos ei palvele kenenkään etuja ja uhkaa johtaa tuloksellisen kohtaavan työn alasajoon. Tilanne olisi ennakoivin toimin vältettävissä, ja siksi valtion sekä STEAn olisi reagoitava välittömästi”, sanoo EHYTin toiminnanjohtaja Juha Mikkonen.

Leikkaukset kohdistuisivat tarkastetusti kunnossa olevaan toimintaan

Leikkauksia on kohdennettu EHYTiin voimakkaasti jo edellisvuosina. EHYTin vuoden 2026 STEA-avustus oli noin 1,5 miljoonaa euroa pienempi kuin vuonna 2024. EHYT on jo käynnistänyt sopeutukset ja rakenteelliset muutokset, joiden avulla järjestö kestää enintään 20 prosentin leikkauksen yleisavustukseensa ensi vuonna. Sitä laajemmat leikkaukset uhkaisivat koko järjestön toimintaa. Toiminnan perusta on todennettu kestäväksi: vuonna 2025 valmistuneessa, vuoden kestäneessä STEAn laillisuustarkastuksessa EHYTin avustusten käytöstä ja hallinnosta ei löytynyt huomautettavaa.

“Uudet leikkaukset kohdistuisivat todistetusti tulokselliseen ja tarpeelliseen toimintaan, ja ne tehtäisiin hetkellä, jona päihdehaittojen ehkäisyä tarvitaan enemmän kuin pitkään aikaan”, EHYTin puheenjohtaja Heidi Viljanen korostaa.

Valtioneuvoston elokuussa antaman asetuksen mukaan avustusten painopiste on konkreettinen ja kohtaava työ, ja valtioneuvoston kansalaisjärjestöstrategia linjaa, että "tavoitteena on painottaa valtionavustustoimintaa yleisavustuksiin hankeavustusten sijaan”. EHYT huomauttaa, että kaavamainen yleisavustusten leikkaus olisi molempien linjausten vastainen ja veisi perustan juuri siltä kohtaavalta työltä, jota asetuksella halutaan vahvistaa.

Toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi EHYT tukee voimakkaasti työnantajajärjestö Hyvinvointiala Hali ry:n esitystä, jossa hallitusohjelmasta poikennut 50 miljoonan euron lisäleikkaus sote-järjestöille perutaan ja hyvinvointialueille siirretty 25 miljoonaa euroa jaetaan vielä vuonna 2027 STEA-avustuksina. EHYT katsoo, että rahoitus on katettavissa tehostamalla ulkomailta etämyydyn alkoholin verovalvontaa: Verohallinnon ja Tullin arvioiden mukaan valtiolta jää nyt saamatta noin 285 miljoonan euron verotuotot vuosittain.

EHYT aloittaa koko henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut syyskuun alussa kattaen kaikki sopeutuskeinot. Järjestössä työskentelee 52 henkilöä, joista määräaikaisissa työsuhteissa on 9.