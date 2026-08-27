Hallitusohjelman toteuttaminen ei nyt riitä
28.8.2026 08:49:35 EEST | Metsäteollisuus ry | Tiedote
Hallituskausi kääntyy kohti loppuaan ja Petteri Orpon hallitus kokoontuu ensi viikolla viimeiseen budjettiriiheensä. Siellä hallitus ei saa pudottaa hanskojaan, päinvastoin: Riihessä on edelleen tehtävä päätöksiä, jotka vahvistavat teollisuuden kilpailukykyä ja avaavat tietä uusille investoinneille. Suomen talous ei kestä tyhjäkäyntiä, saati yhtään kasvua heikentävää päätöstä.
Suomi tarvitsee kipeästi talouskasvua. Metsäteollisuus muistuttaa budjettiriiheensä kokoontuvaa hallitusta siitä, että viennin, investointien ja työpaikkojen kannalta ratkaisevia päätöksiä tarvitaan edelleen – maamme ei voi vain odotella kevään koittamista. Julkisen talouden haasteita ei ratkaista veroja kiristämällä tai säätelemällä kasvua, vaan luomalla edellytyksiä yritysten investoinneille ja tuotannolle.
- Valmistavan teollisuuden tuotannon, työllistämisen ja investointien edellytyksiä ei saa heikentää kotimaisilla päätöksillä. Hallituksen on vahvistettava kasvun tietä. Suomen taloudella ei ole varaa peukaloiden pyörittelyyn eikä kilpailukykyä heikentäviin ratkaisuihin, Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Paula Lehtomäki sanoo.
- Keskittyminen hallinointiin viimeisessä riihessä ei riitä, kun otetaan huomioon maamme taloudellisten haasteiden mittaluokka, hän jatkaa.
Kilpailukyky ratkaisee investoinnit
Hallituksen on budjettiriihessä huolehdittava siitä, ettei teollisuuden kustannuksia kasvateta. Erityisen tärkeää on turvata kilpailukykyinen sähkön hinta, jatkaa puhtaan siirtymän investointeja tukevaa verokannustejärjestelmää sekä nopeuttaa ja sujuvoittaa luvitusta.
Samalla Suomen on huolehdittava väyläverkoston kunnosta ja logistisesta kilpailukyvystä. Metsäteollisuus varoittaa, että rapautuva tieverkko, kasvavat kuljetuskustannukset ja lisääntyvä sääntely syövät suomalaisen viennin kilpailukykyä tilanteessa, jossa kilpailu investoinneista kovenee kaikkialla maailmassa.
Puun saatavuutta ei saa vaarantaa
Turvattu puun saatavuus on metsäteollisuudelle elintärkeää. Suomessa tarvitaan toimia metsien kasvun vahvistamiseksi, metsätuhojen torjumiseksi ja aktiivisen metsänomistuksen lisäämiseksi. Sen sijaan uusia metsien käyttöä rajoittavia toimia ei pidä valmistella.
- Esimerkiksi kaikenlaiset puun käytön verotukseen liittyvät esitykset on syytä haudata pikimmiten. Suomen vahvuus on uusiutuva ja alati karttuva kotimainen raaka-aine. Jos puun saatavuutta heikennetään poliittisilla päätöksillä, vaarannetaan samalla investointeja, vientituloja, työpaikkoja ja huoltovarmuutta. Metsäpolitiikassa tulee keskittyä metsien kasvun lisäämiseen, Lehtomäki sanoo.
Ilmastopolitiikan on oltava vaikuttavaa, ei symbolista
Puhtaaseen siirtymään ja ilmastopolitiikkaan liittyvistä budjettipäätöksissä tulee keskittyä aidosti päästöjen vähentämiseen ja hiilivuodon ehkäisyyn. Kansalliset ratkaisut eivät saa johtaa siihen, että tuotanto, investoinnit ja työpaikat siirtyvät Suomen rajojen ulkopuolelle.
Budjettiriihessään hallituksen on vahvistettava teollisuuden sähköistymistä, edistettävä puupohjaisia ilmastoratkaisuja ja tunnistettava puutuotteiden merkitys hiilen varastoijina sekä fossiilisten materiaalien korvaajina.
- Suomen ilmastopolitiikan tulee keskittyä hidastamaan ilmastonmuutosta. Kansallista ilmastopolitiikkaa onkin tarpeen kehittää siten, että se tukee ilmastoratkaisujen vientiä, edistää teollisuuden sähköistymistä ja torjuu nykyistä paremmin hiilivuotoa, Lehtomäki muistuttaa riiheensä käyvää hallitusta.
Lisätiedot:
Paula Lehtomäki
Toimitusjohtaja
Metsäteollisuus ry
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Paula LehtomäkiToimitusjohtajaMetsäteollisuus ryPuh:09 132 6600paula.lehtomaki@forestindustries.fi
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