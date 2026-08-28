Oma Häme

Silmäpäivystyksen järjestelyihin tulee väliaikainen muutos Ahveniston sairaalassa 31.8.2026 alkaen

28.8.2026 08:55:29 EEST | Oma Häme | Uutinen

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Ahveniston sairaalan Silmäkeskuksessa tapahtuu väliaikainen muutos silmäpäivystyksen järjestelyissä 31. elokuuta 2026 alkaen. Muutoksen tavoitteena on varmistaa potilaiden hoidon jatkuvuus. Kiireellisissä tapauksissa hoito alkaa omalla terveysasemalla ja tarvittaessa TAYSin Silmäkeskuksessa. Ajanvaraus ja kiireellinen hoito jatkuvat normaalisti.

"Ilmoitus Kanta-Hämeen hyvinvointialueelta, jossa on sydämen kuvia."
Silmäpäivystyksen järjestelyihin tulee väliaikainen muutos Ahveniston sairaalassa 31.8.2026 alkaen

Ahveniston sairaalan Silmäkeskuksen silmäpäivystyksessä tapahtuu väliaikainen muutos maanantaista 31. elokuuta 2026 alkaen. Muutoksen taustalla on Silmäkeskuksen muuttunut henkilöstötilanne ja sen tavoitteena on turvata Silmäkeskuksen muun toiminnan sekä potilaiden hoidon jatkuvuus.

Äkillisissä silmävaivoissa ensisijainen hoitopaikka on oma terveysasema. Tarvittaessa lääkäri ohjaa potilaan päivystykselliseen silmälääkärin arvioon TAYSin Silmäkeskukseen.Assin Silmäkeskuksen ajanvaraustoiminta sekä kiireellisten, noin viikon sisällä hoidettavien silmävaivojen hoito jatkuvat normaalisti. Silmäkeskukseen tullaan lääkärin lähetteellä.

Seuraamme tilannetta aktiivisesti ja tiedotamme silmäpäivystyksen järjestelyistä uudelleen tilanteen muuttuessa.

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