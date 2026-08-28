Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
28.8.2026 10:13:44 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 28.08.2026
Ihmisen pelastaminen ylhäältä, Jyväskylä
Keski-Suomen pelastuslaitos hälytettiin Ihmisen pelastaminen ylhäältä tehtävälle Jyväskylässä. Pelastuslaitokselle ei muodostunut tapahtumasta toimenpiteitä.
Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
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