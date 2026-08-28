Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

28.8.2026 10:13:44 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Jaa
Kuvituskuva
Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 28.08.2026

Ihmisen pelastaminen ylhäältä, Jyväskylä

Keski-Suomen pelastuslaitos hälytettiin Ihmisen pelastaminen ylhäältä tehtävälle Jyväskylässä. Pelastuslaitokselle ei muodostunut tapahtumasta toimenpiteitä.

Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112

Avainsanat

pelastuslaitosonnettomuustiedotekeski-suomen pelastuslaitoshyvakskeski-suomen hyvinvointialue

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue

Terveystalon tuottamat lääkärin- ja hoitajan vastaanotot päättyvät Huhtasuolla 28.8. – palvelut jatkuvat Huhtasuon asukkaille keskeytyksettä muualla24.8.2026 09:48:04 EEST | Tiedote

Huhtasuon sosiaali- ja terveysaseman lääkärin- ja hoitajan vastaanottopalvelut päättyvät perjantaina 28.8.2026. Tämän vuoksi perjantaina on käytössä viimeistä päivää Huhtasuon lääkärin- ja hoitajan ajanvarausnumerot sekä kiireettömään asiointiin tarkoitettu chat palvelu. Terveystalon toimijoiden muuton vuoksi Huhtasuon sosiaali- ja terveysasema on kiinni maanantaina 31.8.2026. Huhtasuon asukkaiden kiireelliset ja kiireettömät vastaanottopalvelut jatkuvat maanantaina 31.8.2026 alkaen Keski-Suomen hyvinvointialueen Kyllön tai Palokan sosiaali- ja terveysasemilla. Näille terveysasemille siirtyvät Huhtasuolta myös fysioterapiapalvelut.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye