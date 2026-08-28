Terveystalon tuottamat lääkärin- ja hoitajan vastaanotot päättyvät Huhtasuolla 28.8. – palvelut jatkuvat Huhtasuon asukkaille keskeytyksettä muualla 24.8.2026 09:48:04 EEST | Tiedote

Huhtasuon sosiaali- ja terveysaseman lääkärin- ja hoitajan vastaanottopalvelut päättyvät perjantaina 28.8.2026. Tämän vuoksi perjantaina on käytössä viimeistä päivää Huhtasuon lääkärin- ja hoitajan ajanvarausnumerot sekä kiireettömään asiointiin tarkoitettu chat palvelu. Terveystalon toimijoiden muuton vuoksi Huhtasuon sosiaali- ja terveysasema on kiinni maanantaina 31.8.2026. Huhtasuon asukkaiden kiireelliset ja kiireettömät vastaanottopalvelut jatkuvat maanantaina 31.8.2026 alkaen Keski-Suomen hyvinvointialueen Kyllön tai Palokan sosiaali- ja terveysasemilla. Näille terveysasemille siirtyvät Huhtasuolta myös fysioterapiapalvelut.