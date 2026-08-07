Muumimukimania-näyttely avautuu Muumimuseossa 26.9.2026

Muumimukimaniassa on esillä kaikki Moomin Arabian valmistamat 0,3 litran muumimukit, sekä valikoima pienempiä ja isompia mukeja. Kaikki muumimukien kuvitukset ovat peräisin Tove Janssonin (1914–2001) piirroksista tai sarjakuvista. Muumimukien rinnalla näyttelyssä nähdäänkin Janssonin alkuperäisiä piirroksia, joista Moomin Arabian kuvittaja on sommitellut kuvitukset mukeihin. Suurin osa mukikuvituksista kuuluu Muumimuseon kokoelmiin. Mukana näyttelyssä on myös ensimmäinen, Tove Janssonin kuvittama 1950-luvun muumimuki. Tunnetuimpien mukien lisäksi esitellään keräilyharvinaisuuksia sekä valikoima japanilaisia muumimukeja, jotka havainnollistavat Japanin muumikeramiikan monimuotoisuutta.

Muumimukit ovat tuttu näky suomalaisissa kodeissa, ja niihin liittyy usein omaan elämään kytkeytyviä merkityksiä, henkilökohtaisia muistoja ja nostalgiaa. Oma puolensa on keräilyn sosiaalisilla arvoilla: mukeja keräillään, niistä keskustellaan ja ne asetetaan vitriiniin muiden ihailtavaksi. Muumimukit symboloivat muumien elämäntapaa ja humaania arvomaailmaa, johon haluamme samastua. Näyttelyssä kuullaan myös muumimukien keräilijöiden ajatuksia.

Muumit ilmestyivät Arabian astioihin 1950-luvulla ensimmäisen muumibuumin aikaan. Tove Jansson suunnitteli ensimmäisten muumiastioiden koristeet itse. Myöhemmin hän perusti yhdessä veljensä Lars Janssonin kanssa Moomin Characters Oy Ltd:n huolehtimaan muumihahmojen tekijänoikeuksista.

Muumimallisto oli menestys alusta saakka, mutta muumimukien suosio nousi uudelle tasolle 1990-luvulla, kun televisiossa ympäri maailmaa alettiin esittää japanilais-suomalais-hollantilaista Muumilaakson tarinoita -animaatiosarjaa, ja Arabia lanseerasi nykyiset muumimukit. Animaatiosarja avasi muumimukien tien kansainvälisille markkinoille.

Nykyiset muumimukit on toteutettu Kaj Franckin suunnittelemiin Arabian Teema-mukeihin 1990-luvulta lähtien. Näyttelyssä avataan mukien valmistusta ja tutustutaan Arabian kuvittajiin sekä erilaisiin leimoihin mukien pohjissa.

Muumimukit ovat saavuttaneet ikonisen aseman suomalaisessa muotoilussa, ja niiden suosio on vakiintunut ulkomaita myöten. Maailmalla muumimuki edustaa suomalaisuutta.

Näyttely on toteutettu yhteistyössä Moomin Arabian, Moomin Characters Oy Ltd:n sekä keräilijä ja kirjailija Joni Pyysalon kanssa.

Muumimukimania

26.9.2026–5.1.2028

Muumimuseon Observatorio