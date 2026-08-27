Hannukaisen risteyssillan korjaus jatkuu Vantaalla, Lentoasemantien ramppi suljettuna 14.9. saakka
28.8.2026 11:28:00 EEST | Uudenmaan elinvoimakeskus | Tiedote
Lentoasemantien rampilla (ramppi 21511) liikennekatko jatkuu 14.9. klo 15 saakka Hannukaisen risteyssillan korjauksen vuoksi. Liikenne kulkee samaa kiertotietä kuin aikaisemminkin.
Hannukaisen risteyssillan korjauksessa sillan pintarakenteet uusitaan.
Lentoasemantien ramppi (21511) Kehä III:lta lännen suunnasta lentoasemalle katkaistiin liikenteeltä tiistaina 23.6.2026 klo 00.00. Ramppi avataan liikenteelle viimeistään 14.9.2026 klo 15. Jos työ valmistuu ennen määräaikaa, voidaan tie avata aikaisemminkin.
Liikenne ohjataan kiertotielle ensisijaisesti Pakkalantien ja Tikkurilantien kautta. Lentoasemalle pääsee myös Tuusulantien (Kt 45) ja Ilmakehän (mt 138) kautta.
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Yhteyshenkilöt
Projektipäällikkö Mikael Sonck, Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus, puh. 0295 029 073
Työmaapäällikkö Jussi Sulkama, Oteran Oy, puh. 041 732 1211
Valvontakonsultti Timo Turunen, Siltainsinöörit TH Oy, puh. 045 126 9961
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Tietoja julkaisijasta
Uudenmaan elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Uudenmaan elinvoimakeskus toimii Uudenmaan maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
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