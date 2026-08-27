Uudenmaan elinvoimakeskus

Hannukaisen risteyssillan korjaus jatkuu Vantaalla, Lentoasemantien ramppi suljettuna 14.9. saakka

28.8.2026 11:28:00 EEST | Uudenmaan elinvoimakeskus | Tiedote

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Lentoasemantien rampilla (ramppi 21511) liikennekatko jatkuu 14.9. klo 15 saakka Hannukaisen risteyssillan korjauksen vuoksi. Liikenne kulkee samaa kiertotietä kuin aikaisemminkin.

Alt text: Laaja näkymä Hannukaisen risteyssillasta Vantaalla. Etualalla on silta ja sen alapuolella kulkeva tie, taustalla rakennuksia ja pilvinen taivas.
Hannukaisen risteyssilta Vantaalla.

Hannukaisen risteyssillan korjauksessa sillan pintarakenteet uusitaan. 

Lentoasemantien ramppi (21511) Kehä III:lta lännen suunnasta lentoasemalle katkaistiin liikenteeltä tiistaina 23.6.2026 klo 00.00. Ramppi avataan liikenteelle viimeistään 14.9.2026 klo 15. Jos työ valmistuu ennen määräaikaa, voidaan tie avata aikaisemminkin. 

Liikenne ohjataan kiertotielle ensisijaisesti Pakkalantien ja Tikkurilantien kautta. Lentoasemalle pääsee myös Tuusulantien (Kt 45) ja Ilmakehän (mt 138) kautta.

Avainsanat

hannukainenvantaasiltatyökiertotie

Yhteyshenkilöt

Projektipäällikkö Mikael Sonck, Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus, puh. 0295 029 073
Työmaapäällikkö Jussi Sulkama, Oteran Oy, puh. 041 732 1211
Valvontakonsultti Timo Turunen, Siltainsinöörit TH Oy, puh. 045 126 9961

Kuvat

Alt text: Laaja näkymä Hannukaisen risteyssillasta Vantaalla. Etualalla on silta ja sen alapuolella kulkeva tie, taustalla rakennuksia ja pilvinen taivas.
Hannukaisen risteyssilta Vantaalla.
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Karttakuva kiertotiestä, jossa näkyy suljettu silta ja suljettu ramppi, sekä vaihtoehtoinen reitti merkittynä.
Karttakuva kiertotiestä.
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Tietoja julkaisijasta

Uudenmaan elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Uudenmaan elinvoimakeskus toimii Uudenmaan maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.

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