Uuden Ilmailumuseon peruskivi muurattiin Vantaan Aviapoliksessa
28.8.2026 14:15:22 EEST | Suomen Ilmailumuseo | Tiedote
Uuden Ilmailumuseon rakentamisen edistymistä juhlistettiin muuraamalla museon peruskivi perjantaina 28.8.2026 Vantaan Aviapoliksessa. Tilaisuudessa julkistettiin, että uuden museon näyttelyssä nähdään Ilmailumuseon kokoelman suurin lentokone Convair Metropolitan. Museon on tarkoitus avautua joulukuussa 2027.
Peruskiven muuraustilaisuus kokosi yhteen hankkeen toteuttajia, rahoittajia ja yhteistyökumppaneita juhlistamaan museohankkeen etenemistä. Hankkeen laaja merkitys suomalaisen ilmailun kulttuuriperinnön, tulevaisuuden museoelämysten sekä Vantaan kaupunkikehityksen näkökulmasta nousi esiin myös tilaisuuden juhlapuheissa.
Puheenvuoroja kuultiin muun muassa ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multalalta, opetus- ja kulttuuriministeriön ylijohtaja Juha Rintamäeltä sekä Vantaan kaupunginjohtaja Pekka Timoselta.
Tilaisuudessa peruskiveen muurattiin aikakapseli, johon taltioitiin muun muassa pienoismalli Convair Metropolitanista symboloimaan ilma-aluksen sisältymistä uuden museon pysyvään näyttelyyn. Aikakapseliin suljettiin myös muun muassa Uuden Ilmailumuseon suunnitteluun ja rakentamiseen liittyviä dokumentteja kertomaan tuleville sukupolville tästä ajasta.
– Ilmailulla on ollut ratkaiseva merkitys Suomen kehitykselle, kansainvälistymiselle ja turvallisuudelle – ja sen merkitys kasvaa myös tulevaisuudessa. Uusi museo on paljon enemmän kuin uusi rakennus: se on osa kansallista muistiamme ja identiteettiämme. Samalla museon katse laajenee avaruuteen. Haluamme tallentaa suomalaisen avaruusteknologian ja -osaamisen kehityksen tuleville sukupolville. Tämän päivän huippuosaaminen on huomisen historiaa. Nyt muurattava peruskivi on perusta uudenlaiselle kansalliselle ilmailu- ja avaruusmuseolle, toteaa Suomen Ilmailumuseosäätiön hallituksen puheenjohtaja Jarkko Konttinen.
– Peruskiven muuraus merkitsee siirtymistä hankkeessa vaiheeseen, jossa yhteinen visio alkaa näkyä yhä konkreettisemmin. Ainutlaatuinen museokeskus on edennyt erinomaisessa yhteistyössä kaikkien osapuolten kanssa, ja jo pitkälle noussut teräsrunko kertoo rakentamisen hyvästä vauhdista. Syksyn aikana päästään julkisivutöihin, ja rakennuksen näyttävä, ilmailusta ammentava arkkitehtuuri alkaa hahmottua kaupunkikuvaan, sanoo Rakennusliike Laptin toimitusjohtaja Jussi Karjula.
Uuden museon näyttelyssä nähdään Convair Metropolitan
Peruskiven muurauksessa julkistettiin, että Ilmailumuseon suurin lentokone, Convair 440 Metropolitan OH-LRB, nähdään myös uuden museon näyttelyssä. Kertaluokkaa suuremman koneen siirto nykyisestä museosta uuteen on poikkeuksellinen operaatio, joka tapahtuu keväällä 2027.
Uusi Ilmailumuseo tarjoaa modernit puitteet suomalaisen ilmailun historian, nykyhetken ja tulevaisuuden esittelylle. Noin 7 000 neliömetrin museokeskukseen tulee näyttelytilojen lisäksi tiloja tapahtumille, kahvila, museokauppa sekä muita museon toimintaan liittyviä tiloja kuten lentosimulaattoreita. Uuteen museokeskukseen tavoitellaan yli 100 000 kävijää vuosittain.
Uusi Ilmailumuseo rakennetaan valtion, Vantaan kaupungin ja yksityisen rahoituksen voimin. Museo hakee yksityistä rahoitusta vielä parhaillaan säätiöiltä, yrityksiltä ja yksityishenkilöiltä. Hankevaiheessa mukaan lähtevät yhteistyökumppanit ovat keskeisesti mahdollistamassa vaikuttavan, korkeatasoisen ja elämyksellisen museokokonaisuuden rakentamista. Lanseerauskumppaneina mukana ovat Finavia, Finnair ja Patria.
Uusi Ilmailumuseo rakennetaan aivan nykyisen Ilmailumuseon viereen Vantaan Aviapoliksen alueelle. Valmistuessaan museo korvaa nykyiset museotilat ja muodostaa uuden vetovoimaisen kulttuuri- ja matkailukohteen Aviapoliksen alueelle.
Uusi Ilmailumuseo toteutetaan yhteistoiminnallisena KVR- eli kokonaisvastuu-urakkana. Suomen Ilmailumuseosäätiö toimii hankkeen tilaajana ja Rakennusliike Lapti vastaa museon suunnittelusta, lupaprosessista ja rakentamisesta. Rakennuksen pää- ja arkkitehtisuunnittelusta vastaa PES-Arkkitehdit. Museon rakenneteknisestä suunnittelusta yhdessä PES-arkkitehtien ja Laptin kanssa vastaa A-Insinöörit.
Uusi Ilmailumuseo -hanke pähkinänkuoressa
Uusi Ilmailumuseo valmistuu nykyisen museon viereen Vantaan Aviapoliksen alueen vetonaulaksi vuodenvaihteessa 2027–2028. Muuton yhteydessä museo uudistaa sekä näyttelynsä että palvelunsa. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 25 milj. €. Uusi museo valmistuu valtion, kaupungin ja yksityisen rahoituksen turvin. Yksityisellä rahoituksella, jota on tarkoitus kerätä vielä 5 miljoonaa, toteutetaan näyttelyt, palvelut, kokoelmien muutto ja varastointi.
Uusi Ilmailumuseo vie kävijän matkalle ilmailun historiaan tarinoiden, tekemisen ja kokeilemisen kautta – ja haastaa pohtimaan ilmailun nykytilaa sekä tulevaisuuden mahdollisuuksia. Museo on viihtyisä ajanviettopaikka ja elävä tapahtumien keskus, joka palvelee myös yritysasiakkaiden tarpeita. Se tarjoaa kiehtovan vierailukohteen lapsiperheille, nuorille, elämyksiä etsiville sekä kaikille ilmailusta ja historiasta kiinnostuneille.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pia IllikainenHankejohtaja, Uusi IlmailumuseoSuomen Ilmailumuseo
Uusi Ilmailumuseo -hankkeen hankejohtaja sekä Suomen Ilmailumuseon museonjohtaja.
Sini SaloViestintäpäällikköSuomen Ilmailumuseo
Museon viestintästrategia, media- sekä vaikuttajaviestintä ja suhdetoiminta.
Jarkko PakkalaAluejohtajaRakennusliike LaptiPuh:+358 40 830 7204jarkko.pakkala@lapti.fi
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Suomen Ilmailumuseo
Suomen Ilmailumuseon missio on lisätä ymmärrystä ilmailusta. Toimintaamme ohjaavat uteliaisuuden, vastuullisuuden ja yhteisöllisyyden arvot. Olemme ilmailun valtakunnallinen vastuumuseo ja Trafiikki-museo. Suomen Ilmailumuseota ylläpitää Suomen Ilmailumuseosäätiö. Säätiön Uusi Ilmailumuseo -hankkeessa (2024-27) museokonsepti uudistuu ja Vantaan Aviapolikseen rakentuu uusi museo.
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