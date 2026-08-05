Max Verstappen kutsui Daniel Aholan mukaan hurjaan haasteeseen – suomalainen yksi sadasta kuljettajasta

Max Verstappen palaa kartingin pariin poikkeuksellisessa kilpailussa. Häntä vastaan asettuu sata kilpailijaa, joiden joukossa on urheilutähtiä ja vaikuttajia eri puolilta maailmaa. Mukaan kisaamaan haastettiin myös yksi suomalainen, somevaikuttaja ja mediapersoona Daniel Ahola.

– Olen seurannut Maxia vuosia, joten kutsu tuntui täysin epätodelliselta. Mahdollisuus päästä samalle radalle maailman parhaan kuskin kanssa tuntuu aika uskomattomalta. Kun viesti tuli, olin saman tien että "let's go". Tällaisesta mahdollisuudesta ei yksinkertaisesti voi kieltäytyä, Ahola naurahtaa.

Oracle Red Bull Racingin kanssa hiljattain jatkosopimuksen tehnyt Verstappen aloitti kartingin jo nelivuotiaana. Pian sen jälkeen hän kilpaili jo karting-sarjoissa tavoitteenaan nousta autourheilun huipulle. Menestys Belgiassa ja Alankomaissa johti lukuisiin maailman- ja Euroopan mestaruuksiin. Lopulta vuoden 2013 menestyksekäs kausi vei Verstappenin lähemmäs Formula 1 -sarjaa.

28-vuotiaalle Verstappenille paluu kartingin pariin merkitsee samalla paluuta lajin perusteiden äärelle.

– Kartingissa oppii kaikki ajamisen perusteet: lähdöt, puolustamisen ja ohittamisen. Vietin suuren osan elämästäni kartingin parissa, joten sen äärelle on aina mukava palata. Kyse on karting-auton pidon ymmärtämisestä. Ajoin kartingia niin monta vuotta, että siihen pääsee aika luonnollisesti takaisin sisään, Verstappen kertoo.

Daniel lähtee kisaan tosissaan

Ahola lähtee kilpailuun tosissaan ja hän onkin aloittanut ahkeran treenaamisen kartingauton ratissa.

– Kyllä tässä heti kilpailuvietti herää. Jos maailmanmestari haastaa radalle kisaamaan, ei sinne voi lähteä puolivaloilla. Nyt treenataan tosissaan ja katsotaan, pystynkö yllättämään maailmanmestarin. Tarkoituksena on olla syyskuussa parhaassa mahdollisessa kunnossa, Ahola kertoo.

Verstappen itse odottaa juuri kilpailun arvaamattomuutta. Kun häneltä kysyttiin, mitä hän odottaa tapahtumalta kaikkein eniten, vastaus oli ytimekäs:

– Sitä, että pääsen näkemään kaaoksen avautuvan edessäni, Verstappen naurahtaa.

Silverstonen karting-radan suunnittelusta vastaa kilpailunjohtaja ja ranskalainen kilpa-ajaja David Terrien, joka on tunnettu kartingratojen suunnittelusta ja nuorten kartingin maailmanmestaruudesta.

– Vastaavan radan rakentamista 101 kuljettajalle yhtä aikaa ei ole koskaan aiemmin tehty tai nähty. Se tekee tästä todella jännittävää, Terrien kommentoi.



– Kun Max jahtaa kaikkia muita, siitä tulee varmasti ainutlaatuinen kokemus jokaiselle kuljettajalle. Max pääsee näyttämään taitonsa ruuhkan keskellä: hänen täytyy katsoa pitkälle eteenpäin, suunnitella ohitukset ja edetä joukon läpi mahdollisimman nopeasti, sillä hän ei halua päästää kärjessä olevia kuljettajia karkuun, Terrien jatkaa.

”Max vs 100” järjestetään Silverstonessa 16. syyskuuta 2026 ja kilpailua on mahdollista katsoa suorana lähetyksenä maailmanlaajuisesti Disney+ -palvelussa.