Yrittäjägallup: Lähi-idän sodan vaikutukset pk-yrityksiin lieventyneet
29.8.2026 07:37:23 EEST | Suomen Yrittäjät | Tiedote
Lähi-idän sodan vaikutukset suomalaisiin pk-yrityksiin ovat vähentyneet keväästä. Pk-yrityksistä 31 prosenttia kertoo sodan vaikuttaneen yrityksensä toimintaan, kun huhtikuussa vastaava osuus oli 39 prosenttia. – Suomalaisen teollisuuden vahvan vireen ja talouden elpymisen voidaan odottaa jatkuvan, mikäli Lähi-idän kriisi ei laajene eivätkä sen aiheuttamat maailmankaupan häiriöt pitkity, ekonomisti Roope Ohlsbom Suomen Yrittäjistä sanoo.
– Lähi-idän sodan vaikutukset yritysten toimintaan näyttävät ainakin toistaiseksi hieman tasoittuneen. Vaikka epävarmuus jatkuu, yritykset ovat onnistuneet sopeutumaan tilanteeseen. Yrityksissä oli myös varauduttu kustannusvaihteluihin aiempaa paremmin. Yrittäjägallup myös osoittaa, että yritysten tulevaisuuden näkymät ovat parhaat sitten syyskuun 2022, Ohlsbom jatkaa.
Vaikutuksia ei havaitse 58 prosenttia vastaajista. 11 prosenttia ei osaa arvioida tilannetta.
Yritykset kertovat vaikutusten näkyvän ennen kaikkea energian hinnan nousuna. Myös logistiikkakustannusten kasvu ja raaka-aineiden kallistuminen mainitaan usein sodan seurauksina.
Toimialoista sota vaikuttaa eniten alkutuotantoon, jossa peräti 62 prosenttia yrityksistä ilmoittaa sodalla olleen vaikutusta toimintaansa. Kaupan yrityksistä vaikutuksia raportoi 49 prosenttia ja teollisuuden yrityksistä 45 prosenttia.
– Alkutuotannossa taloudellinen tilanne on ollut haastava jo pitkään, ja Iranin sodan lisäksi afrikkalainen sikarutto pahentaa tilannetta. Tauti vaikeuttaa vientiä, ja tartuntavyöhykkeen rajoitukset koskettavat myös muuta alkutuotantoa ja koneyrittäjiä. Vaikutukset voivat näkyä alkutuottajien taloudessa pitkään.
– Sodan jatkuminen ei toistaiseksi näytä horjuttavan Suomen teollisuuden myönteistä kehitystä, vaikka energian hinnat vaihtelevat edelleen voimakkaasti. Tämän osoittavat Tilastokeskuksen kesäkuun tiedot: teollisuuden uusien tilausten arvo kasvoi 16,6 prosenttia ja työpäiväkorjattu liikevaihto 13,5 prosenttia vuodentakaisesta.
– Suomalainen teollisuus on onneksi viime vuosina vähentänyt riippuvuuttaan fossiilisesta energiasta ja erityisesti öljystä.
Osa yrityksistä varautunut kustannusten nousuun sopimuksilla
Pk-yrityksistä 15 prosenttia kertoo, että niiden sopimuksissa on lauseke, joka mahdollistaa hintojen tarkistamisen kustannusten noustessa.
Niistä yrityksistä, joihin sota on vaikuttanut, 44 prosenttia raportoi, että ei ole pystynyt siirtämään kohonneita kustannuksia tuotteidensa tai palveluidensa hintoihin.
Yrittäjägallupin toteutti Verian Suomen Yrittäjien toimeksiannosta 4.–13.8.2026. Kyselyyn vastasi 1 075 pk-yrityksen edustajaa. Tulosten luottamusväli on enintään 2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa. Tutustu tuloksiin täällä.
Talousnäkymistä ja alueellisista tuloksista saadaan lisätietoa syksyn pk-barometrista, joka julkaistaan 19. syyskuuta Suomen Yrittäjien, työ- ja elinkeinoministeriön sekä Finnveran yhteistyönä.
Lue myös: Yrittäjägallup: Pk-yritysten luottamus tulevaan selvästi vahvistunut - Yrittajat.fi
Lisätietoja: ekonomisti Roope Ohlsbom 050 352 8565, roope.ohlsbom@yrittajat.fi, Suomen Yrittäjät
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Roope OhlsbomekonomistiPuh:050 352 8565roope.ohlsbom@yrittajat.fi
Tietoja julkaisijasta
Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin keskusjärjestö, joka ajaa yrittäjien sekä pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäseniä Yrittäjien paikallisyhdistyksissä on lähes 70 000 ja toimialajärjestöissä noin 26 000. Ne työllistävät Tilastokeskuksen (2023) mukaan yrittäjät mukaan lukien noin 590 000 henkilöä ja yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 171 miljardia euroa. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu 372 paikallisyhdistyksestä, 21 aluejärjestöstä ja 47 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi.
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