Pitäjänmäen osayleiskaavoitus alkaa – asukkailta ja alueen toimijoilta kerätään paikallistietoa ja ideoita suunnittelun tueksi
1.9.2026 12:21:22 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote
Helsinki käynnistää osayleiskaavan laatimisen Pitäjänmäen yritysalueelle ohjaamaan alueen maankäyttöä ja rakentamista. Suunnittelualue rajautuu Vihdintien, Pitäjänmäentien, Takkatien, Kaupintien ja Voimapolun väliselle alueelle.
Tavoitteena on uudistaa aluetta siten, että kaupallisen, teollisen ja kulttuuritoiminnan tarpeet sekä asumisen mahdollisuudet sovitetaan yhteen.
Pitäjänmäki on yksi Helsingin merkittävimmistä työpaikkakeskittymistä: alueella on yli 20 000 työpaikkaa. Suunnittelulla vahvistetaan nykyistä yritystoimintaa ja luodaan mahdollisuuksia uudelle. Alueella asuu noin 2 500 asukasta. Tarkoitus on lisätä asumista, mikä tuo mukanaan lisää palveluja ja elämää alueelle myös työpäivien jälkeen.
Tavoitteena on laatia osayleiskaava valtuustokauden 2025–2029 aikana. Kaavaluonnos valmistuu vuonna 2027 ja kaavaehdotus vuonna 2028. Asemakaavoitus voi käynnistyä osin jo kaavaluonnosvaiheessa.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä ja kommentoitavana
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) esitetään, miksi osayleiskaava laaditaan, miten kaavoitus etenee ja missä vaiheessa siihen voi vaikuttaa.
Suunnitelmaan ja lähtötietoaineistoon voi tutustua 1.–30.9.2026 Helsingin kaupungin verkkosivulla: hel.fi/suunnitelmat ja kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa (käyntiosoite Työpajankatu 8).
Mielipiteet suunnitelmasta tulee jättää viimeistään 30.9.2026 kaupungin kirjaamoon helsinki.kirjaamo@hel.fi tai postitse Helsingin kaupunki, Kirjaamo, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Suunnitteluun liittyvää aineistoa päivitetään Helsingin karttapalveluun https://kartta.hel.fi/suunnitelmat/
Suunnittelijat tavattavissa paikan päällä syyskuussa
Suunnittelijat ovat tavattavissa Pitäjänmäellä (Valimotie 17–19):
- 14.–15.9. klo 14–18
- 16.–17.9. klo 10–14.
Tietoa ja näkemyksiä Pitäjänmäen nykytilasta ja tulevaisuudesta kerätään karttakyselyllä
Kaupunki kerää karttakyselyllä kaupunkilaisten ja alueen toimijoiden näkemyksiä suunnittelun tueksi. Kysely on avoinna 1.9.–31.12.2026. Linkki kyselyyn.
Kyselyssä voi kertoa muun muassa, mistä pitää alueella, mitä haasteita on havainnut, mitä uusia toimintoja toivoo ja miten aluetta tulisi kehittää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Laura Hietakorpi
Johtava arkkitehti
laura.hietakorpi@hel.fi
09 310 28753
Elina Luukkonen
Erityisasiantuntija
elina.luukkonen@hel.fi
09 310 37073
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Linkit
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611
http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto
Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.
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