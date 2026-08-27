Vihreiden Hanna Holopainen: Uudet luvut sen todistavat – järjestöleikkauksissa on kyse ideologiasta, ei säästöhaaveista

Halin ja Sosten sote-järjestöille lähettämästä kyselytutkimuksesta selviää, että hallituksen järjestöleikkausten vuoksi jopa miltei 1400 työntekijää on vaarassa joutua lomautetuksi tai irtisanotuksi ja kokonaismäärä vuonna 2027 voisi olla jopa 2800 henkilötyövuotta. Kaikista järjestöistä 40% epäilee joutuvansa lakkauttamaan toimintansa kokonaan. Vihreiden kansanedustaja Hanna Holopainen pitää kyselyn tuloksia viimeisenä herätyksenä hallitukselle.

– Mittakaava on aivan järkyttävä. Jos vastaavat työllisyysvaikutukset johtuisivat yritystukileikkauksista, olisivat ministerit jo kokoontuneet hätäkokoukseen. Samaan aikaan julkiset sote-palvelut kamppailevat resurssipulan kanssa ja moni hyvinvointialue on jo joutunut toteamaan, ettei pysty täyttämään järjestöleikkausten jättämää aukkoa palveluissa, Holopainen kuvailee.

Holopainen jakaa Halin toimitusjohtaja Sanna Aunesluoman analyysin siitä, että dramaattiset työllisyysvaikutukset tulevat johtamaan siihen, että leikkauksilla tavoiteltua säästöä ei tulla valtion budjetissa näkemään. Hänen mukaansa merkittävä osa säästöstä tulee näkymään kustannuksina paitsi työllisyysturvan menoissa, myös kasvavana palveluntarpeena toisaalla.

Holopainen vaatii hallitusta viheltämään pelin poikki ja perumaan kohtuuttomat leikkaukset budjettiriihessä.

– Viimeistään tässä vaiheessa on käynyt kaikille selväksi, että leikkauksissa ei ole kyse säästöhaaveista, vaan ideologiasta. Perussuomalaiset ovat valinneet kuvitteellisen “järjestörälssin” vihollisekseen ja kokoomus vaikuttaa haluavan varmistaa, että mahdollisimman suuri osuus sote-palveluista valuisi yksityisten terveysjättien hoidettavaksi, Holopainen tylyttää.

Holopainen kertoo olevansa huolissaan siitä, miten erityisesti perussuomalaisten ministerienkin taholta kuultu kova kielenkäyttö aiheen ympärillä johtaa kovenevaan ilmapiiriin muutenkin.

– Järjestöalan ammattilaisten saamien törkyviestien ja maalittamisen täytyy yksinkertaisesti loppua. Tässä asiassa asiasta puhuvien poliitikkojen tulisi näyttää esimerkkiä, eikä syventää vastakkainasettelua, Holopainen päättää.