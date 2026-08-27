Tiedä, toimi, pelasta – oikea toiminta yliannostustilanteessa voi pelastaa hengen
31.8.2026 10:51:04 EEST | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote
Kansainvälistä yliannostuskuolemien ehkäisypäivää vietetään 31.8. Päivä muistuttaa yliannostuksiin menehtyneistä ja korostaa, että yliannostuskuolemia voidaan ehkäistä. Tieto, oikeat toimintatavat ja rohkeus toimia voivat pelastaa ihmishenkiä.
Varhan Tiedä, toimi, pelasta -hankkeessa lisätään tietoa, vahvistetaan avun saatavuutta, koulutetaan ammattilaisia ja läheisiä sekä parannetaan naloksoni-nenäsumutteen saatavuutta, jotta yhä useampi yliannostus voidaan ehkäistä ja henkiä pelastaa.
Valtaosa Suomen huumekuolemista liittyy opioideihin. Riski on erityisen suuri, jos opioideja käytetään samaan aikaan alkoholin, rauhoittavien lääkkeiden tai hermosärkylääkkeiden kanssa. Nämä aineet voimistavat toistensa vaikutuksia ja voivat hidastaa hengitystä hengenvaarallisesti.
Yliannostuksen merkkejä voivat olla:
- henkilö ei herää puhutteluun tai ravisteluun
- hengitys on hidasta, pinnallista tai puuttuu kokonaan
- poikkeuksellinen kuorsaus
- iho tai huulet muuttuvat kalpeiksi tai sinertäviksi.
Naloksoni antaa lisäaikaa ennen avun saapumista
Naloksoni kumoaa opioidien vaikutuksen. Suomessa naloksonia on saatavilla Ventizolve-nenäsumutteena. Se voi palauttaa hengityksen opioidiyliannostuksessa ja antaa lisäaikaa siihen asti, kunnes ensihoito saapuu paikalle.
Naloksoni tehoaa vain opioideista johtuviin yliannostuksiin ja se vaikuttaa nopeasti. Se on turvallinen antaa myös silloin, kun opioidiyliannostusta vain epäillään. Se ei korvaa ensihoitoa, joten hätänumeroon 112 on aina soitettava välittömästi.
Naloksonia on saatavilla ilman ajanvarausta Terveysneuvontapiste Millistä ja päihdevastaanotto Askeleesta. Muu naloksonin jako tapahtuu hoitokontaktien yhteydessä, mm. Tyks psykiatrialla, mielenterveys- ja päihdepalveluissa, Tyks Akuuttissa tai ensihoidossa.
Millin ja Askeleen yhteystiedot ja aukioloajat löytyvät Varhan verkkopalvelusta.
Lokakuussa käynnistyvään viestintäkampanjaan haetaan yhteystyötahoja
Tiedä, toimi, pelasta -hanke käynnistää lokakuussa 2026 viestintäkampanjan, jolla lisätään tietoisuutta yliannostusten ehkäisystä ja naloksonin käytöstä. Etsimme yrityksiä, yhdistyksiä ja sosiaalisessa mediassa aktiivisia yksityishenkilöitä, jotka tavoittavat tiliensä kautta suuren määrän yleisöä, jakamaan kampanjan sisältöjä. Yhteistyökumppanina olet mukana edistämässä tärkeän tiedon leviämistä mahdollisimman laajalle.
Jos kiinnostuit viestintäkampanjasta, ole yhteydessä sähköpostitse.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tuuli KormanoPäihdepalvelujen ylilääkäriVarsinais-Suomen hyvinvointialue, päihde- ja mielenterveyspalvelutPuh:040 715 2700tuuli.kormano@varha.fi
Linda DalbomProjektipäällikköVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:050 300 3821linda.dalbom@varha.fi
Linkit
- Terveysneuvontapiste Milli, Turku
- Päihdevastaanotto Askel, Turku
- Lisätietoja Tiedä, toimi, pelasta -hankkeesta
- Aiemmin aiheesta uutisoitua: Uuden hankkeen tavoitteena vähentää erityisesti nuorten huumekuolemia
- Youtube: Älä jätä kaveria yksin – anna naloksoni, pitkä versio
- Youtube: Älä jätä kaveria yksin – anna naloksoni, lyhyt versio
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi
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