Finanssiala lobbasi päättäjiä ahkerasti kansankapitalismin ja vastasyntyneiden säästöstartin puolesta vuoden 2026 alkupuoliskolla - 58 lobbausaihetta avoimuusrekisteriin
29.8.2026 10:00:00 EEST | Finanssiala ry | Tiedote
- Finanssiala ry (FA) ilmoitti avoimuusrekisteriin 58 eri aihetta, joista se lobbasi päättäjiä tammi-kesäkuussa 2026.
- Yleisimpiä aiheita olivat rahastolainsäädännön kehittäminen, kansankapitalismin edistäminen, yritysrahoituksen saatavuus, vastasyntyneiden säästöstartin ja rahoitusmarkkinasääntelyn kokonaisarvion tekeminen.
- FA on julkaissut jo ennen avoimuusrekisteriä vuodesta 2020 lähtien vapaaehtoisesti tiedot tapaamistaan vaikuttajista ja käsitellyistä aiheista omilla verkkosivuillaan.
- Vuoden 2024 alussa voimaan tullut avoimuusrekisterilaki velvoittaa kaikki lobbausta harjoittavat organisaatiot ilmoittamaan kaksi kertaa vuodessa lobbauksestaan. Avoimuusrekisterin verkkopalvelusta kuka tahansa voi tarkistaa, mistä aiheista ja keitä poliittisia päättäjiä eri organisaatiot ovat lobanneet. Nyt tarkasteltava raportointijakso on 1.1.–30.6.2026.
Vuoden 2026 ensimmäisellä puoliskolla Finanssiala ry (FA) lobbasi päättäjiä useimmin rahastolainsäädännön kehittämisestä. Aihetta käsiteltiin 43 päättäjän kanssa.
Toiseksi yleisin aihe oli kansankapitalismin ja suomalaisten vaurastumisen edistäminen, josta FA keskusteli 40 päättäjän kanssa. Jaetulle kolmannelle sijalle nousivat yritysrahoituksen saatavuus, vastasyntyneiden säästöstartti sekä rahoitusmarkkinasääntelyn kokonaisarviointi. Kutakin näistä aiheista on käsitelty 29 päättäjän kanssa. Suurin osa yhteydenpidosta oli tapaamisia.
FA tapasi raportointikaudella päättäjiä 58 eri aiheesta.
”FA:n eniten lobbaamat aiheet kuvaavat osuvasti finanssialan keskeistä merkitystä talouskasvun vauhdittamisessa ja vaurastumisessa”, summaa FA:n vaikuttamistyöstä vastaava johtaja Tuomo Yli-Huttula.
”Rahastojen toimintaedellytysten vahvistaminen lisää investointeja, verotuloja ja työpaikkoja Suomessa. Yritysrahoituksen saatavuus on meillä yleisesti hyvä, mutta sääntelyä tarkistamalla sitä voidaan edelleen parantaa ja tukea talouskasvua. Kansankapitalismin edistäminen ja vastasyntyneiden säästöstartti toisivat säästämisen ja sijoittamisen entistä useamman ulottuville”, Yli-Huttula sanoo.
Vastuullinen lobbari kirjaa avoimuusrekisteriin tavoitteensa selkeästi
Yli-Huttula korostaa lobbaamisen avoimuuden ja eettisyyden merkitystä.
”Avoimuus on jo pitkään ollut Finanssiala ry:n lobbauksen lähtökohta, ja samalla linjalla jatkamme. Suomen menestys edellyttää avointa vuoropuhelua päättäjien ja vaikuttajien välillä”, Yli-Huttula toteaa.
Finanssiala ry toimii Avoimuusrekisterin neuvottelukunnan hyvää edunvalvontatapaa koskevien suositusten mukaisesti. Niiden mukaan lobbaajien on tuotava tavoitteensa ja pyrkimyksensä avoimesti esiin. FA varmistaa, että kaikki sen käsittelemät aiheet kirjataan avoimuusrekisteriin selkeästi ja ymmärrettävästi.
“Vastuulliseen lobbaamiseen kuuluu, että rekisteristä käy ilmi, mitä päämäärää lobbari on pyrkinyt edistämään”, Yli-Huttula painottaa. Yli-Huttula toimii Avoimuusrekisterin neuvottelukunnan puheenjohtajana.
Yhteyshenkilöt
Tuomo Yli-HuttulaJohtaja, vaikuttaminenPuh:+358 40 652 9118tuomo.yli-huttula@finanssiala.fi
Antti VirolainenVaikuttajaviestinnän asiantuntijaPuh:+358 50 351 3733antti.virolainen@finanssiala.fi
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Finanssiala ry (FA) edustaa Suomessa toimivia pankkeja, henki-, työeläke- ja vahinkovakuutusyhtiöitä, rahasto- ja rahoitusyhtiöitä sekä arvopaperivälittäjiä. Rakennamme jäsenillemme toimintaympäristöä, jossa ne voivat liiketoiminnallaan lisätä suomalaista hyvinvointia.
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