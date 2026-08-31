Kustannusosakeyhtiö Otava

Miksi suomalainen on vain vähän onnellinen? Uutuuskirja purkaa myyttejä ja tarjoaa vastauksia

31.8.2026 08:45:44 EEST | Kustannusosakeyhtiö Otava | Tiedote

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Suomi on valittu maailman onnellisimmaksi maaksi jo yhdeksättä vuotta peräkkäin YK:n onnellisuusraportissa ja  silti moni suomalainen kokee olevansa korkeintaan vähän onnellinen. Onnellisuusvalmentaja Miia Huitti tarttuu tähän ristiriitaan uutuuskirjassaan Vähän onnellinen ja avaa, mistä suomalainen onnellisuus todella rakentuu  ja kuinka onnellisuutta voi lisätä pysyvästi arjen pienillä mutta merkityksellisillä teoilla.

Vähän onnellinen – Avaimia pysyvästi hyvään elämään on tarkoitettu kaikille suorittamiseen väsyneille sekä tasapainoisempaa ja merkityksellisempää elämää etsiville. Huitti osoittaa, ettei onnellisuus ole sattumaa vaan taito, jota voi harjoitella. Kirja yhdistää tutkimustiedon, kirjoittajan oman toipumismatkan ja käytännönläheiset harjoitukset,  joiden avulla hyvinvointia voi vahvistaa niin työssä kuin vapaa-ajallakin. 

Kirja kutsuu pysähtymään, oivaltamaan ja harjoittelemaan onnellisuuden taitoja askel kerrallaan. 

Huitti oli pitkään kunnianhimoinen suorittaja: kaksi korkeakoulututkintoa neljässä vuodessa ja pankinjohtajaksi alle kolmekymppisenä. Elämä pysäytti hänet, kun kaksoset syntyivät keskosina, kodista löytyi vakava homevaurio ja uusi raskaus alkoi vauvojen ollessa vasta neljän kuukauden ikäisiä. Vuosien kuormituksen päätteeksi seurasivat vakavat fyysiset ja psyykkiset oireet sekä pitkä vaihe, jonka aikana Huitti joutui rakentamaan hyvinvointinsa uudelleen. Vähitellen hän alkoi opetella onnellisuutta pienin, tietoisin askelin. Uutuuskirjassaan hän jakaa oivalluksiaan ja työkalujaan, joiden avulla jokainen voi vahvistaa omaa hyvinvointiaan.  

”Onnellisuus on meille kaikille mahdollista jo nyt, tässä hetkessä, tämän elämän keskellä”, Huitti muistuttaa.

Miia Huitti on onnellisuustaitoihin erikoistunut johdon valmentaja, puhuja, kirjailija ja Onnellisuusinstituutin perustaja. Instituutin asiantuntemusta suomalaisesta onnellisuudesta on kysytty myös maailmalla, muun muassa Tanskan televisiossa ja Los Angeles Timesissa. Huitti on aiemmin julkaissut teoksen Stressikupla (2016).

Vähän onnellinen – Avaimia pysyvästi hyvään elämään ilmestyy painettuna kirjana, e-kirjana sekä tekijän lukemana äänikirjana. Teos on arvostelu- ja käsittelyvapaa 24.9.



Haastattelupyynnöt, pdf-vedokset ja arvostelukappaleet: 
adele.couavoux@otava.fi 

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